Весна 2025 года в Японии: основные запланированные события

Весенний календарь событий в Японии на 2025 год включает в себя цветение сакуры, матчи Высшей бейсбольной лиги, Всемирную выставку Экспо, а также ряд праздников и выставок.

Сезон цветения сакуры: март – апрель

Японскую весну невозможно представить без цветущей сакуры. Сомэй-ёсино – самый распространённый сорт, на долю которого приходится около 90% всей сакуры в Японии. Эти вишни начинают цвести в конце марта на юго-западе страны, после чего фронт цветения сакуры перемещается на север в течение апреля. В это время года по всей стране проходят местные праздники.

Однако другие сорта зацветают по своему графику. Кавадзу-дзакура, сорт, обнаруженный в городе Кавадзу в Сидзуоке в 1972 году, цветёт с начала февраля до начала марта. Его цветы характерного тёмно-розового цвета крупнее, чем у сомэй-ёсино. Ряды кавадзу-дзакура раскинулись на четыре километра вдоль реки Кавадзу. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться ранними цветами. В феврале в шесть часов вечера включается искусственная подсветка деревьев.



Кавадзу-дзакура в цвету в городе Кавадзу (© Pixta)

Район Какунодатэ в Сэмбоку, префектура Акита, известен плакучими вишнёвыми деревьями. Они растут в старом районе города, где жили самураи, и на изящных, свисающих до земли ветвях с середины до конца апреля распускаются цветы.



Плакучие вишни в районе самураев Сэмбоку (© Туристическая ассоциация Тадзавако Какунодатэ)

«Лос-Анджелес Доджерс» против «Чикаго Кабз» в Токио Доум: 18-19 марта

Отани Сёхэй и Ямамото Ёсинобу в составе «Лос-Анджелес Доджерс» выйдут против «Чикаго Кабз», где играют Судзуки Сэйя и Иманага Сёта, в матче, открывающем сезон Главной лиги бейсбола на стадионе «Токио Доум».

Стоимость билетов в «Бриллиантовую ложу», расположенную за домашней базой, составляет 150 000 йен. В отличие от этого и других дорогостоящих вариантов, обычные билеты можно приобрести только через лотерейную систему. Эта игра – одно из главных весенних событий в Японии, но, планируя её просмотр, реалистичнее полагаться на телетрансляцию.



Слева вверху и по часовой стрелке: Отани Сёхэй и Ямамото Ёсинобу (© USA Today Sports/Reuters Connect); Иманага Сёта (© TNS/ABACA/Reuters Connect); Судзуки Сэйя (© Дэвид Смит/Cal Sport Media/Sipa)

Выставка Capcom Creation: «Покоряя сердца по всему миру» в художественном музее Наканосимы, Осака: 20 марта – 22 июня

Основанная в Осаке в 1983 году компания Capcom получила известность благодаря разработке инновационных видеоигр, таких как Street Fighter, Resident Evil и Monster Hunter. На выставке, которую геймеры не должны пропустить, представлены оригинальные эскизы, плакаты и обложки игр, а также рассказывается об истории их создания.

Официальный веб-сайт



Capcom Creation

Праздник Канамара-мацури: 13 апреля

Праздник, известный во всём мире как Праздник пенисов, проходит в святилище Канаяма в Кавасаки, к югу от Токио. Фаллосы проносят по улицам в паланкинах, молясь о плодородии и успехе в бизнесе. Эта традиция берёт начало в церемонии, которую проводили местные проститутки в период Эдо (1603-1868). Еда и товары в форме мужских гениталий, продающиеся во время праздника, пользуются особенной популярностью среди туристов, которые с охотой делятся фотографиями праздника в социальных сетях.



Канамара-мацури (© DPA/Picture Alliance/Reuters Connect)

Всемирная выставка ЭКСПО-2025: 13 апреля – 13 октября

Выставка ЭКСПО-2025 в Осаке посвящена будущему общества. Массивное деревянное кольцо окружностью два километра стало центральным сооружением выставки. Павильоны японских групп и компаний выстроятся вокруг него снаружи, в то время как павильоны, представляющие другие страны, разместятся внутри кольца.



Проект дизайна Всемирной выставки ЭКСПО-2025 (предоставлено Японской ассоциацией Всемирной выставки 2025 © Jiji)

Выставка «Национальные сокровища Японии» в Городском музее изобразительных искусств Осаки: 26 апреля – 15 июня

Эта выставка, приуроченная к проведению Экспо-2025 в Осаке, представит 130 национальных сокровищ со всей страны. Посетители могут познакомиться с историей искусства Японии благодаря уникальным экспонатам – от древней глиняной посуды до картин и мечей периода Эдо.



Образец керамики каэнгата с венчиком в форме пламени (слева), созданный 5400-4500 лет назад, будет демонстрироваться на протяжении всей выставки (© Городской музей Токамати); доспехи XII века будут выставлены с 20 мая по 15 июня (© Музей префектуры Окаяма)

Канда-мацури: 10-11 мая

История главного праздника Токио насчитывает несколько столетий. Грандиозный праздник, который состоится в 2025 году, проводится только раз в два года. Его главная достопримечательность – процессия из 200 священных паланкинов, которые несут прихожане храма, одетые в традиционные праздничные одежды хантэн. Это шествие не оставляет равнодушным ни одного зрителя.



Священные паланкины перед храмом Канда, 14 мая 2023 года (© Jiji)

Аой-мацури: 15 мая

Ежегодный праздник святилищ Симогамо и Камигамо проводится в Киото уже 1500 лет. Ряд церемоний проходит уже с начала мая, но главным событием является шествие от императорского дворца в Киото через святилище Симогамо к святилищу Камигамо. Когда 500 человек в красочных костюмах выходят на этот восьмикилометровый маршрут, кажется, что ожил свиток с картинами периода Хэйан (794-1192).



Процессия Аой-мацури, 15 мая 2024 года (© Jiji)

Фотография к заголовку: Плакучие вишни в самурайском районе Сэмбоку, Акита (© Туристическая ассоциация Тадзавако Какунодатэ)