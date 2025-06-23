Японское виноделие на подъёме: легендарная Бургундия и восходящая звезда Ёити объединяют усилия

Посёлок Ёити на Хоккайдо завоёвывает репутацию производителя высококачественного пино нуар. В сотрудничестве с ведущими хозяйствами Бургундии он стремится сам стать значимым центром виноделия.

Невероятный успех малоизвестного винодельческого региона

«Сможете ли вы определить, что за вино в этой бутылке без этикетки, из Бургундии или с Хоккайдо?» Этот вопрос, заданный на встрече 8 февраля в деревне Жеври-Шамбертен в знаменитом винодельческом регионе Бургундия, вызвал в зале оживление. Мероприятие проходило в рамках симпозиума «Вино Франции и Японии: Перекрёстный взгляд». Конференция открылась церемонией, на которой Кристоф Люкан, мэр Жеври-Шамбертена, и Сайто Кэйсукэ, мэр Ёити, Хоккайдо, подписали соглашение о дружбе между двумя городами.

Это так называемое «винное соглашение» должно развивать культурный, туристический и экономический обмен между регионами. Особое внимание уделяется виноделию. Оно также предусматривает сотрудничество между Университетом Бургундии и Университетом Хоккайдо, в обоих из которых есть научно-исследовательские институты виноделия. Это соглашение между практически неизвестным японским винодельческим регионом и всемирно известным центром виноделия некоторые сравнивали с тем как если бы игрок Малой лиги вышел на одно поле с Отани Сёхэем.



Мэр Ёити Сайто Кэйсукэ (справа) и мэр Жевре-Шамбертена Кристоф Люкан во время подписания «винного соглашения», 8 февраля 2025 года (© Укита Ясуюки)

Читатели, возможно, не знают, что некоторые японские вина уже получили высокую международную оценку. Новую эпоху японского виноделия открыл в феврале 2020 года знаменитый датский ресторан «Нома», неоднократно признававшийся лучшим рестораном в мире, включив в винную карту «Нана-Цу-Мори Пино Нуар 2017» от винодельни Yoichi Domaine.

Интерес к японскому вину за рубежом растёт по нескольким причинам. Одна из них – глобальная тенденция к более лёгкой и здоровой пище, а также растущий интерес к японской культуре и кухне. Оценивая «Нана-Цу-Мори», главный сомелье «Номы» Ава Миз Лист охарактеризовала его как слегка травянистый и мягкий, добавив, что это очень впечатляющая японская версия пино нуар.



Сога Такахико основал винодельню Yoichi Domaine в 2010 году и стал ведущей фигурой в региональном виноделии (© Укита Ясуюки)

Чем Ёити привлёк Бургундию

Мэр Сайто вступил в должность в 2018 году и стал использовать виноделие как способ возрождения Ёити, сталкивающегося с проблемой сокращения населения. Местная власть начала предоставлять субсидии фермерам для перехода на выращивание винограда для производства вина и приобретения оборудования для ферментации. Мэр также поспособствовал тому, чтобы сомелье «Номы» обратили внимание на местное вино.

«Имея солидную базу, мы можем привлечь в город людей и инвестиции, – говорит Сайто. – Вино обладает этим потенциалом, и Бургундия – хороший пример для нас. Население там такое же малочисленное, как и в Ёити, но регион привлекает ресурсы и людей со всего мира».

В январе 2025 года население Ёити составляло 16 941 человек, в то время как в Боне, главном городе Бургундии, в 2022 году проживало 20 233 человека.

Мэру Сайто потребовалось два года, чтобы это «винное соглашение» стало реальностью. Жан-Ив Бизо, глава знаменитой бургундской винодельни Domaine Bizot, посетил Хоккайдо в 2023 году. Сайто с энтузиазмом демонстрировал ему потенциал вина, производимого в Ёити, и в конце концов убедил его выступить в роли связующего звена с французской стороной. Сайто провёл эту «винную дипломатию», ни разу не побывав в Бургундии.

Непросто было договориться между всемирно известным Жевре-Шамбертеном и малоизвестным Ёити, который только начинает работать над своей репутацией. Очевидно, что этот регион, где немногие обладают глубокими знаниями в области выращивания винограда и ферментации, может многое выиграть от обмена опытом. Но что Ёити может предложить Жевре-Шамбертену взамен?

Ключевая идея Сайто заключается в том, чтобы сделать Ёити «вторым Орегоном». Американский штат Орегон, ныне известный как первоклассный винодельческий регион, в 1987 году пригласил многих самых известных виноделов Бургундии, чтобы повысить уровень и узнаваемость местного вина. Сегодня ежегодный Праздник пино нуар в Орегоне привлекает любителей вина со всего мира и стал одной из главных туристических достопримечательностей.

США являются ведущим мировым потребителем вина, поэтому французская сторона надеялась, что установление хороших отношений с Орегоном поможет улучшить имидж и доступность бургундского вина во всей стране. Это должно было принести ощутимую пользу виноделам Бургундии.



Местные СМИ, производители и любители вина из Японии и Франции посетили международный винный симпозиум в Жевре-Шамбертене (© Укита Ясуюки)

В ходе переговоров Сайто убеждал своих коллег поверить в потенциал Ёити и взять местных виноделов под своё крыло. «Я предложил работать вместе, чтобы начать производить хороший пино нуар в прохладном климате Хоккайдо».

Пино нуар – флагманский сорт красного вина Бургундии, но глобальное потепление ставит под сомнение будущее винодельческих регионов мира. Бургундия с её исторически прохладным климатом не стала исключением: в последние годы жара и интенсивное солнце вызывают серьёзные проблемы – лозы страдают от ожогов, а виноград преждевременно созревает, не успевая накопить фенолы, столь важные для вкуса вина.

Между тем, температурный диапазон в течение вегетационного периода в Ёити приблизился к тому, который когда-то был в Бургундии. Если 15 лет назад здесь была всего пара виноделен, то сейчас их насчитывается 19. В Ёити уже добились успеха в выращивании других фруктов, таких как яблоки, а теперь на его долю приходится половина всего винограда, выращиваемого на Хоккайдо.

Известные винодельни осваивают Хоккайдо

Среди докладчиков симпозиума был Этьен де Монтиль, глава винодельни Domaine de Montille, которая находится в коммуне Вольне, Бургундия, уже почти 300 лет. В поисках новых мест для виноградников в условиях изменения климата он посетил Хоккайдо, чтобы исследовать сходство климата с Бургундией. В 2017 году он запустил в Хакодатэ, Хоккайдо, проект de Montille & Hokkaidō.

Когда Этьен де Монтиль приехал в Японию в 2015 году для ознакомления с местным виноделием, он был впечатлён усилиями японских винодел-виноградарьов – тех, кто сам выращивает виноград и делает из него вино. Япония с её жарким и влажным летом – не самое благоприятное место для виноградарства. Виноградари ведут постоянную борьбу с природой. Найти качественные саженцы и оборудование для ферментации также нелегко. И всё же, несмотря на эти препятствия, японские виноделы продолжают работать, всеми силами стремясь производить максимально качественное вино. Страсть и самоотдача местных специалистов вдохновили де Монтиля: «Я почувствовал, что это хорошее место для того, чтобы самому проявить дух первопроходца».

На симпозиуме также прошёл увлекательный мастер-класс по сравнению вин Бургундии и Японии, который провели сомелье Такамацу Тору и винодел Стив Чартерс. Такамацу является членом организации, использующей виноделие для возрождения Ёити, и до весны этого года обучался на винодельне Такахико Соги.



Такамацу Тору рассказывает о японском вине на мастер-классе; справа – карта вин, представленных на дегустации (© Укита Ясуюки)



Слева – «Нана-цу-мори пино нуар» производства Domaine Takahiko Soga, Ёити, который способствовал росту популярности японского вина за рубежом; справа – «Гран крю Шамбертен–Кло де Безе» влиятельного винодельческого хозяйства Domaine Drouhin-Laroze, Жевре-Шамбертен (© Укита Ясуюки)

После дегустации трёх красных вин из каждой страны ведущие наконец налили седьмой бокал и попросили участников угадать, в каком регионе его производят. Это было свежее, живое вино с глубоким ароматом с нотами красных фруктов и трав. Мнения разделились: половина присутствующих считала, что вино произведено в Бургундии, а половина – что на Хоккайдо.



Этьен де Монтиль рассказывает о «Сюрпризе» 2019 года от проекта De Montille & Hokkaido (© Укита Ясуюки)

Ответ поразил зрителей: это был Сюрприз 2019 года от проекта De Montille & Hokkaido. В тот год винодельня ещё не выращивала собственный виноград, а оборудование винодельни ещё не было завершено. Для производства этого вина использовали виноград, выращенный на виноградниках Кимуры в Ёити, который затем ферментировали на винодельне 10R Winery в регионе Сорати на Хоккайдо. Оно стало настоящим открытием, безусловно продемонстрировав потенциал японского вина в целом и вина Хоккайдо в частности.

Фотография к заголовку: Виноградники, покрывающие склоны холмов в окрестностях Ёити. Вдалеке виден символ города – мыс Сирэпа (© Укита Ясуюки)