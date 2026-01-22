Ламинария под угрозой в водах Хоккайдо: влияние изменения климата на морскую продукцию Японии

Изменение климата и японская кухня

По мере того, как рост температуры моря влияет на морскую жизнь в водах вокруг Японии, сбор комбу (ламинарии) на Хоккайдо за последние 30 лет сократился на две трети.

Беспрецедентные температуры воды

Раусу – город на полуострове Сирэтоко на востоке Хоккайдо – известен производством высококачественного комбу, одного из ключевых ингредиентов японской кухни. Однако в последние годы производители испытывают всё большую тревогу. Температура морской воды аномально высока, и всё чаще наблюдаются случаи слабого роста водорослей.



Сушёная комбу из Раусу, используемый для приготовления бульона даси, ценится за насыщенный вкус умами (© Yamamoto Tomoyuki)

Осенью 2023 года температура поверхности океана у побережья Раусу достигла 25 °C. Местные рыбаки были поражены столь беспрецедентным показателем.

Комбу – это водоросль, растущая в холодных водах. При слишком высокой температуре она развивается плохо: корневая система ослабевает, и растение может отрываться от субстрата.



Сбор комбу в Раусу, Хоккайдо, июль 2024 года (© Yamamoto Tomoyuki)

Комбу из Раусу подразделяется на два вида: природный, который растёт на морском дне, и культивируемый, выращиваемый на верёвках, подвешенных в море. В 2023 году сильнее всего пострадал именно культивируемый комбу. У ряда производителей объёмы сбора сократились на 50–80 %.

Падение добычи на две трети за 30 лет

В 2023 году природный комбу составил 69,5 % всего объёма ламинарии, собранной в Японии, остальная часть пришлась на культивируемую продукцию.

Хоккайдо производит около 95 % всего японского комбу. На тихоокеанском побережье ламинария растёт вплоть до вод северной части префектуры Ибараки, а на побережье Японского моря – до северной части префектуры Аомори, однако основная масса всё же приходится на воды у Хоккайдо.

Фактически, удачный или неудачный урожай комбу в Японии определяется условиями на Хоккайдо, где объёмы сбора за последние 30 лет сократились на две трети. Это устойчивое снижение не ограничивается Раусу, а наблюдается по всему Хоккайдо.

Согласно данным, опубликованным в апреле 2025 года Корпорацией по сортировке морской продукции Хоккайдо, в 2024 финансовом году в префектуре было собрано 8 213 тонн комбу. Объём опустился ниже отметки в 10 000 тонн, что наглядно показано на приведённой выше диаграмме. Существенной причиной сокращения улова считается недавний рост температуры океана, вызванный глобальным потеплением.

Влияние на разновидности ламинарии

Что ждёт ламинарии по мере дальнейшего продвижения глобального потепления? Исследовательская группа Университета Хоккайдо провела компьютерное моделирование воздействия повышения температуры океана на 11 различных видов ламинарии (отряд Laminariales).

Результаты показывают, что даже при «промежуточном сценарии» (RCP4.5) из четырёх климатических сценариев, описанных Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата в Пятом оценочном докладе (рост приземной температуры воздуха на 1,1–2,6 °C к концу текущего столетия), с высокой вероятностью четыре вида ламинарии – Saccharina longissima, Arthrothamnus bifidus, Saccharina gyrata и Saccharina coriacea – полностью исчезнут из японских морей.

При наихудшем сценарии RCP8.5, предполагающем сохранение высоких уровней выбросов парниковых газов и рост температуры воздуха на 2,6–4,8 °C, температура океана повысится ещё сильнее, что может привести к утрате уже шести видов ламинарии в прибрежных водах Японии.



Сушка ламинарии Saccharina longissima на солнце. Немуро, Хоккайдо, июнь 2023 года (© Yamamoto Tomoyuki)

Сокращение дрейфующих льдов

Каждую зиму дрейфующие льды из Охотского моря достигают северного побережья Хоккайдо. Дрейфующий лёд – это замёрзшая морская вода, не связанная с берегом и свободно плавающая в океане. Холодные ветры с материка способствуют образованию больших объёмов морского льда у побережий Сибири и острова Сахалин. Под действием ветров и океанических течений он смещается на юг, к Хоккайдо, в виде ледяных полей.



Ледяные поля в Охотском море. Февраль 2025 года.(© Yamamoto Tomoyuki)

Однако и здесь начинают проявляться последствия повышения температуры океана. По данным Японского метеорологического агентства, площадь морского льда в Охотском море сокращается. Максимальная площадь льда уменьшается на 56 000 квадратных километров каждые 10 лет, что соответствует снижению на 3,5 % за десятилетие.

Моделирование с использованием суперкомпьютера показало, что при сохранении глобального потепления площадь дрейфующего льда в Охотском море к югу от 46-й параллели, вблизи Хоккайдо, к 2050 году сократится до одной трети от среднего уровня 1994–2017 годов даже при самом низком сценарии выбросов парниковых газов, принятом МГЭИК.

При среднем сценарии выбросов площадь уменьшится до одной четверти, а при наиболее неблагоприятном – до одной пятой. Некоторые прогнозы допускают, что в будущем могут появиться годы, когда у побережья Хоккайдо дрейфующего льда не будет вовсе.

Влияние на морских гребешков

Дрейфующий лёд Хоккайдо привлекает туристов из Японии и со всего мира. Однако его значение не ограничивается туризмом.

Он также содержит большое количество железа, поступающего из реки Амур. Весной, когда лёд тает, это железо высвобождается в океан, что вызывает бурное развитие фитопланктона, играющего ключевую роль во всей морской экосистеме. Так, фитопланктон является важным источником питания для знаменитых хоккайдских морских гребешков.

Если объёмы дрейфующего льда, достигающего побережья Хоккайдо, будут снижаться в соответствии с прогнозами, это окажет негативное воздействие и на другие виды морской продукции, включая гребешков.



Опасения по поводу негативного влияния сокращения дрейфующего льда на морских гребешков. Дно Охотского моря у побережья Хоккайдо, октябрь 2023 года (© Yamamoto Tomoyuki)

Потепление океана не ограничивается изменением ареалов распространения морских организмов: оно воздействует на экосистему в целом и более сложным образом отражается на морской продукции.

Потепление океана возле Японии вдвое превышает среднемировые показатели

За прошедшее столетие температура океана у берегов Японии повысилась на 1,33 °C – это вдвое превышает среднемировой показатель. Поскольку температура суши в целом растёт быстрее, чем температура моря, считается, что это оказывает влияние на японские воды, расположенные близко к материку. Отмечается также воздействие на течение Куросио – северное океаническое течение в западной части Тихого океана.

Рост температуры океана, вызванный глобальным потеплением, приводит и к более частому возникновению морских тепловых волн – периодов, когда статистически редкие высокие температуры фиксируются на протяжении пяти и более дней подряд.

Даже повышение средней температуры воды всего на один градус оказывает значительное влияние на морскую жизнь, и по всей Японии уже фиксируются изменения в распределении различных видов.

Уловы рыбы-сабли, ценимой в японской кухне, сокращаются в западной Японии, тогда как в северных префектурах – Иватэ, Мияги и Фукусима – за последнее десятилетие они выросли в 25 раз. Подобные тенденции отмечаются и в других регионах страны.



Лангуст был замечен в водах вплоть до префектуры Иватэ. Побережье полуострова Идзу, префектура Сидзуока, июль 2024 года (© Yamamoto Tomoyuki)

Изменения в морской жизни, вероятно связанные с глобальным потеплением

Комбу (ламинария) : объёмы сбора на Хоккайдо, основном районе производства, сократились до одной трети за последние 30 лет.

: объёмы сбора на Хоккайдо, основном районе производства, сократились до одной трети за последние 30 лет. Лосось : уловы снизились на Хоккайдо и в регионе Санрику, но остаются благоприятными в России и на Аляске.

: уловы снизились на Хоккайдо и в регионе Санрику, но остаются благоприятными в России и на Аляске. Тихоокеанская сайра : потепление прибрежных вод Японии является одной из причин сокращения улова.

: потепление прибрежных вод Японии является одной из причин сокращения улова. Бури (желтохвост) : ранее был особенно распространён в Нагасаки, Симане и Фукуи, но в последнее время в изобилии встречается севернее – в Тохоку и на Хоккайдо.

: ранее был особенно распространён в Нагасаки, Симане и Фукуи, но в последнее время в изобилии встречается севернее – в Тохоку и на Хоккайдо. Фугу : крупные уловы в Фукусиме и на Хоккайдо, а также рост числа гибридов.

: крупные уловы в Фукусиме и на Хоккайдо, а также рост числа гибридов. Нори : повышение температуры океана сократило сезон культивирования, что привело к снижению объёмов производства.

: повышение температуры океана сократило сезон культивирования, что привело к снижению объёмов производства. Кораллы : обесцвечивание становится заметным в Окинаве и других районах.

: обесцвечивание становится заметным в Окинаве и других районах. Лангуст : северная граница ареала сместилась от вод у Ибараки до региона Санрику.

: северная граница ареала сместилась от вод у Ибараки до региона Санрику. Савара (испанская макрель) : рост уловов в северной части Японского моря.

: рост уловов в северной части Японского моря. Рыба-сабля: сокращение численности на западе Японии и резкий рост в регионе Тохоку.

Наблюдение за изменениями под поверхностью

Глобальное потепление оказывает влияние и на процессы под поверхностью океана, остающиеся незаметными для большинства людей. Аномальные явления в море куда легче ускользают от внимания, чем происходящие на суше.

Поначалу эти изменения могут казаться незначительными, однако по мере их накопления они неизбежно отразятся на нашем столе в будущем. Меры по сдерживанию глобального потепления – такие как энергосбережение, внедрение и расширение использования возобновляемых источников энергии – не только помогают смягчить ущерб от тепловых волн и ливневых дождей, но и являются необходимыми для защиты будущего морепродуктов, столь дорогих японцам.

Фотография к заголовку: скопление ламинарии под водой у побережья Раусу, Хоккайдо, май 2024 года (© Yamamoto Tomoyuki)