Пиктограммы Foodpict помогают обеспечивать безопасность пищевых продуктов на выставке Osaka-Kansai Expo 2025

На выставке Osaka-Kansai Expo рестораны используют пиктограммы, показывающие, какие ингредиенты использованы в блюдах. Эти пиктограммы были созданы для удобства посетителей, у которых есть различные пищевые ограничения, связанные с их религией или состоянием здоровья. Пиктограммы помогают преодолеть языковой барьер и обеспечивают лучшее обслуживание.

Осознание проблемы подтолкнуло к решению

В Японии на Олимпийских играх в Токио в 1964 году впервые были использованы пиктограммы, которые впоследствии распространились по всему миру – очень удобно, когда каждый вид спорта можно узнать по картинке. Аналогично спроектированы и пиктограммы пищевых продуктов, которые наглядно показывают используемые ингредиенты. В настоящее время используется 38 пиктограмм, обозначающих продукты, которые могут вызывать аллергию – пшеницу, яйца, гречку, моллюсков и орехи, а также ингредиенты, которые нельзя употреблять по религиозным и прочим соображениям – свинина, алкоголь, молочные продукты.

Пиктограммы разработало венчурное предприятие из Кобе Foodpict. Кикути Нобутака, президент компании, в 2005 году, будучи студентом университета, хотел угостить своего гостя из Саудовской Аравии блюдами японской кухни и искал ресторан, где бы не использовали в блюдах свинину или алкоголь. Однако попытки не увенчались успехом, и он смог предложить только рыбный бургер из крупной сети гамбургеров. Этот опыт и навёл его на мысль о создании пиктограмм Foodpicts.

«Аппетитный» дизайн

Стремясь сделать Foodpicts международным стандартом, Кикути поговорил с директором по дизайну, имеющим опыт создания пиктограмм. В результате обсуждений они решили, что пиктограммы должны быть «аппетитными», поскольку они представляют еду. Они остановились на закруглённом прямоугольнике как общей форме, фон решили сделать желтоватым, напоминающим по цвету заварной крем, а линии рисунка – коричневыми, как соус для тушёных блюд. Создав прототипы, они провели опрос среди 1500 человек, среди которых было 750 японцев и 750 иностранцев, исследуя уровень узнаваемости и видимости, внося улучшения.

Самым сложным оказалось представление молочных продуктов. Сначала они попытались использовать образ молочного бидона, но уровень узнаваемости среди иностранцев составил всего 70%, и тогда дизайнеры изобразили молочный пакет. Однако они обнаружили, что в некоторых странах и регионах не используются и пакеты, поэтому в конце концов они нарисовали корову на молочной бутылке, что увеличило уровень понимания до более чем 90%.



Эволюция дизайна пиктограммы молочных продуктов. Слева направо: молочный бидон, пакет молока и, наконец, бутылка молока (©︎ FOODPICT & NDC Graphics)

Для алкоголя сделаны две пиктограммы. В японской кухне используется сакэ, но при нагревании алкоголь испаряется, поэтому для такого неопьяняющего изначально алкогольного продукта фон сделали белым.

По словам Кикути, при работе над пиктограммами он осознал их важность для межкультурного общения, поскольку они помогают преодолевать рамки отличий между странами, регионами и культурами.

Обеспечение безопасности пищевых продуктов за рубежом

После многих проб и ошибок в 2010 году было создано 14 пиктограмм, которые соответствовали Японским промышленным стандартам (JIS) и стандартам Международной организации по стандартизации (ISO). В 2019 году они были использованы в ходе саммита G20 в Осаке и привлекли международное внимание. Компания реагирует на веяния времени – например, в 2024 году для маркировки аллергенов были добавлены орехи макадамия, и за 20 лет с момента появления идеи наконец было создано 38 пиктограмм.

В настоящее время пиктограммы Foodpicts используют примерно 100 компаний, или более чем 1600 магазинов по всей стране, в основном в местах с большим количеством иностранцев, таких как международные аэропорты Нарита, Ханэда и Кансай, в ресторанах и в отелях, а также на упаковках продуктов питания.

На выставке Osaka-Kansai Expo пиктограммы используются в меню и ценниках более чем 80 ресторанов, в том числе в павильоне Ассоциации ресторанов Осаки, предоставляя посетителям со всего мира возможность визуально оценить безопасность пищевых продуктов.



Вывеска-меню на Всемирной выставке Osaka Kansai Expo (предоставлено Foodpict)



Пиктограммы также размещены на упакованных обедах макуноути бэнто, которые продаются на выставке Osaka-Kansai Expo (предоставлено Foodpict)

Кикути говорит, что он рад возможности принести пользу такому множеству людей, и надеется, что Foodpicts распространится не только в Японии, но и за рубежом, чтобы люди из разных стран, регионов и культур могли без стеснения собираться за одним столом и разделять радость от еды.

Кроме того, пиктограммы Foodpicts могут оказаться полезными во время стихийных бедствий. Во время Великого восточно-японского землетрясения 2011 года одной из проблем было то, что иностранцы и люди с пищевой аллергией в эвакуационных центрах не могли получить ​​достаточную информацию об ингредиентах продуктов питания. Сейчас общенациональные и местные органы власти работают над внедрением пиктограмм Foodpicts в эвакуационных центрах во время стихийных бедствий.

Интервью и текст: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Пиктограммы для 16 основных продуктов, весь набор состоит из 38 пиктограмм (© FOODPICT & NDC Graphics)