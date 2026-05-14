Экстремальная жара: как изменение климата сказывается на урожае в Японии

Изменение климата и японская кухня

В последние годы аномальная жара в Японии всё сильнее бьёт по сельскому хозяйству страны. Повышение температуры и всё более жестокие штормы напрямую влияют на количество и качество продуктов, которые попадают на наш стол.

Повышение температуры в Японии

Японский архипелаг вытянут узкой полосой с севера на юг, пересекая разные климатические зоны. На севере, на Хоккайдо, зимы холодные и с обильными снегопадами, тогда как Кюсю и Окинава на юге лежат в субтропических зонах.

Как и везде в мире, в Японии ощущаются последствия изменения климата: в 2023 году температура резко поднялась и с тех пор остаётся высокой.

Летние температуры растут год от года, и дней с жарой выше 35 °C становится всё больше. Один из факторов – усиление Тихоокеанского антициклона летом. Когда температура моря у берегов Филиппин в западной части Тихого океана повышается, атмосферное давление над Японией растёт, принося затяжные периоды солнечной погоды. В результате высокая температура держится до осени, и хотя зимой по-прежнему случаются похолодания, в целом тенденция к повышению температуры сохраняется.

По мере роста температур в воздухе накапливается больше водяного пара, что приводит к более частым ливням. В результате учащаются наводнения и ущерб от подтоплений, однако общее число дождливых дней сокращается, что, как это ни парадоксально, повышает риск засухи. Климат Японии становится всё более жарким и сопровождается экстремальными осадками, создавая серьёзную угрозу для сельского хозяйства.

Урожай под угрозой



Пустые рисовые колосья стоят прямо, не склоняясь к земле: в них не завязалось зерно (© Хирота Томоёси)

При высоких температурах качество риса, главного продовольственного злака страны, ухудшается. Когда средняя температура в течение 20 дней после цветения превышает 26–27°C, растёт доля меловидных недозрелых зёрен, снижая товарную стоимость риса. В 2023 году сильно пострадали премиальные сорта: Косихикари в префектуре Ниигата и Цуя-химэ в префектуре Ямагата. Когда в период цветения температура несколько дней подряд держится на уровне 35°C и выше, опыление затрудняется и зерна не развиваются. Это явление широко проявилось на Кюсю в 2024 году.

Изменение климата влияет и на урожаи сои на Хонсю и в других южных регионах. На севере Кюсю, одном из основных районов выращивания сои, урожайность в последние годы падает.

До недавнего времени потепление шло на пользу рису на Хоккайдо. Однако в 2023 году качество риса Юмэпирика – флагманского сорта острова – упало. Не избежали этого и другие ключевые культуры острова – пшеница, картофель, сахарная свёкла: жара и затяжные дожди снижают урожайность и ухудшают качество продукции.



Нормальные (слева) и меловидные зёрна риса (© Национальная организация аграрных и пищевых исследований)

Жара бьёт по фруктам и овощам

В 2023 и 2024 годах от жары пострадали овощные и фруктовые культуры по всей Японии. Высокие температуры вызывали солнечные ожоги у томатов и баклажанов, а нарушенное опыление снижало завязываемость плодов.



Помидоры с неравномерной окраской (предоставлено правительством префектуры Кумамото)

Листовые овощи и корнеплоды, которые с зимы до весны развиваются при повышенных температурах, поспевают раньше, но перестают расти летом, когда температура становится слишком высокой, и урожаи падают. В результате предложение становится нестабильным, что повышает вероятность колебаний цен.

Для клубники высокие температуры особенно опасны в период цветения, и порой поставки не успевают к рождеству – традиционному в Японии времени, когда клубника используется в тортах и других десертах.



Нормальная клубника (сверху) и клубника с солнечными ожогами (предоставлено правительством префектуры Кумамото)

Среди фруктов проблемы с солнечными ожогами и окраской особенно заметны у яблок, винограда и мандаринов. В 2023 году около 30% собранных по всей стране образцов яблок показали неудовлетворительную окраску. Хотя более высокие температуры повышают содержание сахара во фруктах, они также снижают кислотность, что может нарушать вкусовой баланс.



Обычный виноград (слева) и виноград с дефектами окраски (© Национальная организация аграрных и пищевых исследований)



Чем выше температура, тем хуже окраска яблок (© Национальная организация аграрных и пищевых исследований)

Животноводство и дикая природа

Домашний скот (коровы, свиньи и куры) плохо переносит тепловой стресс. От этого страдают надои, привес и воспроизводство. Изменение климата также негативно сказывается на кормовых культурах, от которых зависит животноводство, так как высокие температуры меняют состав травостоя. Кукуруза и кормовые травы действительно могут расти быстрее и давать более высокие урожаи при потеплении. Однако возникают и новые проблемы, такие как падение качества, вредители и болезни.

Растёт и ущерб от диких животных. Сокращение снежного покрова и повышение температуры сдвигают ареалы их обитания, и олени, кабаны и медведи всё чаще выходят к населённым пунктам и наносят ущерб кормовым и фуражным культурам. Поскольку эти культуры занимают большие площади, которые невозможно интенсивно обрабатывать, ущерб здесь тяжелее, чем на других угодьях.

Адаптация к новому климату

В Японии принимаются различные меры в ответ на вызовы изменения климата. В рисоводстве фермеры корректируют сроки посева, совершенствуют агротехнику и регулируют подачу воды и удобрений, чтобы снизить влияние высоких температур. В частности, в связи с возросшей солнечной нагрузкой в последние годы они стали вносить больше удобрений до выхода колоса летом, чтобы предотвратить ухудшение качества зерна. Также ведётся селекция сортов риса, устойчивых к высоким температурам; жароустойчивые сорта уже широко используются.

Посевные площади под сою и пшеницу смещаются на север, чтобы компенсировать снижение урожайности на Хонсю и в других южных регионах. Например, соеводство продвинулось в Охотский регион на севере Хоккайдо.

Большое разнообразие сортов фруктов и овощей облегчает переход к тем, что лучше подходят к новым климатическим условиям. На Хоккайдо осваивают сорта батата и арахиса, приспособленные к более тёплому климату. В тепличном хозяйстве фермеры улучшают конструкции и микроклимат теплиц, снижая воздействие жары и повышая рентабельность.

Плодовые деревья, которым нужны годы, чтобы вырасти, особенно уязвимы к изменениям климата. Однако, учитывая запросы рынка на высокое качество фруктов, резкие перемены трудно осуществить быстро. Опытные садоводы диверсифицируют риски, выращивая несколько сортов и корректируя сроки сбора урожая, тем самым смягчая наиболее неблагоприятные последствия повышения температуры.

Формирование новых производственных зон

Новые сорта фруктов способны дать жизнь целым новым сельскохозяйственным зонам. В префектуре Акита яблоневые хозяйства начали выращивать персики, и регион уже известен как самая северная в Японии зона выращивания персиков с наиболее поздним сроком сбора урожая в стране.

В западной Японии фермеры переходят от выращивания мандаринов к цитрусовым сортам, более подходящим для тёплого климата, а также осваивают субтропические и тропические фрукты. При выращивании винограда для виноделия крайне важно сохранять баланс между сахаром и кислотностью, поэтому производство смещается в более прохладные горные районы, а также на Хоккайдо, где культивируются приспособленные к местному климату сорта. Престижные винодельни из Бургундии (Франция) уже закладывают виноградники на Хоккайдо и делают там вино. Это часть глобальной тенденции: сельскохозяйственное производство перемещается между странами в ответ на изменение климата.

Новые стратегии продаж и сбыта

Адаптация к изменению климата требует перемен не только в агротехнике, но и в стратегиях продаж и сбыта. Фермерам необходимо ориентироваться на рыночный спрос. Урожай – это не просто продукт, но и экономический товар, поэтому при выборе сортов необходимо учитывать не только агрономическую пригодность, но и востребованность на рынке. Изобилие урожая бессмысленно, если он не продаётся. Фермеры должны принимать во внимание рентабельность и запросы рынка.

При продаже фруктов через традиционные каналы их внешний вид имеет большое значение. Однако при продаже онлайн или на фермерских рынках вкус важнее внешнего вида, поэтому поставка фруктов на пике зрелости имеет ключевое значение. Прямые продажи позволяют фермерам гибко реагировать на климатические изменения и обеспечивают стабильный доход для небольших хозяйств и новичков в отрасли.

В молочном животноводстве переработка молока в мороженое превращает рост спроса в жаркие месяцы в дополнительный доход. Этот доход затем можно направить на инвестиции в меры по снижению теплового стресса. Устойчивое животноводство и сельское хозяйство в горных районах – подходы к климатической адаптации, которые требуют усилий всего сообщества. Стратегии должны охватывать полный цикл, от производства до сбыта, и учитывать необходимость мирного сосуществования с дикой природой.

Продовольственная система будущего

Сельское хозяйство Японии активно адаптируется к стремительно меняющемуся климату улучшая сорта, внедряя новые методы агротехники и осваивая новые угодья. Схожие вызовы стоят перед всем миром, и Япония способна как делиться ценным опытом, так и перенимать его для построения устойчивого будущего глобальной продовольственной системы.

Фотография к заголовку: (по часовой стрелке, начиная сверху слева) повреждённые жарой томаты, яблоко, мандарины и дайкон (все фотографии © Национальная организация аграрных и пищевых исследований за исключением изображения яблока, предоставленного правительством префектуры Иватэ)