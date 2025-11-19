Загадка 1966 года: почему в Японии год Огненной Лошади привёл к обвалу рождаемости?

«Женщины, родившиеся в год Огненной Лошади, отличаются строптивым нравом», «Девушки, родившиеся в год Огненной Лошади, не могут выйти замуж». Почему суеверие, появившееся в начале XVII века, повлияло на японцев в 1960-е годы? Специалист по вычислительной социологии, родившийся в год Огненной Лошади, приподнимает завесу над беспрецедентным снижением рождаемости в 1966 году.

Суеверия, связанные с девочками, рождёнными в год Огненной Лошади

Присмотревшись к демографической пирамиде Японии, можно заметить интересную особенность – в 1966 году произошёл резкий спад рождаемости. В этом году родилось всего 1 361 000 детей, что почти на полмиллиона меньше, чем в 1965 и 1967 годах. Невероятно, но факт – многие молодые семьи решили не заводить детей в 1966 году, опасаясь древнего суеверия.

Речь идёт о суеверии, связанном с годом Огненной Лошади, который наступает раз в 60 лет и представляет собой сочетание огненных символов как в 10-летнем цикле Небесных стволов, так и в 12-летнем цикле Земных ветвей китайского зодиака. В начале эпохи Эдо (1603-1868) появилось предание, что женщины, рождённые в год Огненной Лошади, обладают строптивым нравом и сжирают своих мужей. Предание основано на спектаклях кукольного театра Дзёрури и легендах, поэтому, выражаясь современным языком, представляет собой бездоказательный фейк.



Сцена из спектакля театра Дзёрури «Яоя О-Сити» о женщине О-Сити, совершившей поджог, чтобы воссоединиться с возлюбленным. Считается, что она родилась в год Огненной Лошади (1666) (из архивов Национальной парламентской библиотеки)

Тем не менее, из-за этого предания женщинам, родившимся в год Огненной Лошади, стали отказывать при сватовстве. Более того, со временем японские семьи, опасаясь трудностей со вступлением в брак, старались не допускать беременности в год Огненной Лошади, регистрировали рождённых в этот девочек как родившихся в предыдущий или последующий год, а в некоторых случаях даже прибегали к детоубийству.

Календарь «Книги перемен» (И цзин) появился в древнем Китае, однако суеверие, налагающее табу на женщин, родившихся в определённый год, – исключительно японское явление.

Почему беспрецедентный в истории Японии спад рождаемости случился именно в 1966 году, а не 180 лет назад, в конце эпохи Эдо, или 120 лет назад, в эпоху Мэйдзи, когда люди намного серьёзнее воспринимали предсказания, связанные с календарём?

Невиданное падение рождаемости в период интенсивного экономического роста

В 1966 году Япония переживала период бурного экономического роста, а уровень индустриализации общества ненамного отличался от современного. Почему древнее суеверие оказалось настолько влиятельным в эпоху запуска наземного телевещания, прокладки скоростных дорог и железнодорожных линий суперэкспрессов синкансэн? Каким образом люди той эпохи узнали об этом суеверии, как восприняли его? Как молодым парам удавалось избегать рождения детей? Подвергались ли родившиеся в 1966 году девочки влиянию суеверия?

Год Огненной Лошади стал паранормальным явлением, необъяснимой мистикой. Именно поэтому у нас не было полной информации о том, что происходило в этот год.

В процессе изучения документов мне удалось обнаружить несколько неизвестных ранее фактов. Во-первых, среди родившихся в 1966 году младенцев, как и прежде, практически отсутствовал гендерный дисбаланс. Свидетельства того, что младенцы женского пола подвергались насилию, отсутствуют. Аборты были легализованы на национальном уровне, однако данные о всплеске абортов в 1966 году также отсутствуют.

С другой стороны, у родителей не было возможности изменить дату рождения ребёнка, потому что к этому времени в Японии всем беременным выдавали книжки охраны здоровья матери и ребёнка, а больничные роды стали обычным явлением. Таким образом, с помощью метода исключения можно предположить, что обвал рождаемости в 1966 году связан с планированием беременности.

Пресса как инструмент распространения суеверий

В ходе исследования я обнаружил, что начиная с 1964 года в газетах, журналах и по телевидению появилось огромное количество новостей о годе Огненной Лошади. В прессе выражались полярные мнения – от призывов соблюдать осторожность и воздерживаться от рождения детей до требований не обращать внимания на суеверия и опровергать их эмпирическим путём. В конце концов содержание суеверия, связанного с годом Огненной Лошади, стало известно всему населению страны от мала до велика, а бум года Огненной Лошади приобрёл масштаб социального явления.



«Год Огненной Лошади в эпоху Сёва как социальное явление» (предоставлено издательством «Кобунся»)

Ажиотаж в прессе был связан с трагедией, постигшей женщин, родившихся в 1906 году – год Огненной Лошади в конце эпохи Мэйдзи. В 1925 году девушки, вступавшие в брачный возраст, стали сталкиваться с отказами в сватовстве. Это повлекло за собой череду самоубийств среди незамужних девушек, а их освещение в прессе потрясло всё японское общество.

В эпоху Мэйдзи и Эдо, когда средняя продолжительность жизни составляла сорок с небольшим лет, мало кто помнил о годе Огненной Лошади, наступающем раз в 60 лет. Однако в 1960-е годы продолжительность жизни японцев значительно увеличилась, поэтому поколение, знавшее о проблемах, связанных с годом Огненной Лошади не понаслышке, настойчиво призывало молодые пары воздержаться от беременности, чтобы не награждать родившихся в этом году девочек несчастливой судьбой. Сейчас подобное отношение воспринимается как харассмент, однако в 60-е годы оно имело серьёзные последствия, а бум в прессе действовал в унисон с коллективной памятью.

Планирование беременности как фактор снижения рождаемости

Помимо всех вышеприведённых обстоятельств падения рождаемости в год Огненной Лошади существовал ещё решающий фактор. При изучении динамики рождаемости до и после года Огненной Лошади оказалось, что, хотя в 1966 году число рождений действительно сократилось на 414 000, в 1965 году наблюдался прирост на 87 000, а в 1967 году – на 123 000. Таким образом, суммарный прирост числа рождений в предыдущий и последующий годы достиг 210 000. Можно предположить, что супружеские пары планировали рождение ребёнка таким образом, чтобы избежать года Огненной Лошади, поэтому динамика числа рождений за три года выглядит как два всплеска с обвалом посередине.

Дальнейшее исследование показало, что в 1966 году был зарегистрирован самый высокий процент первенцев среди новорожденных с момента начала ведения статистики. Это означает, что к выбору даты рождения прибегли преимущественно супружеские пары, планирующие второго и последующих детей.

Можно предположить, что до и после 1966 года супружеские пары, имевшие одного ребёнка, прибегали к контрацепции, чтобы спланировать дату рождения следующего ребёнка. Это привело к всплеску рождений в 1965 и 1967 годах, в сумме превысившему 200 тысяч.

Кроме того, в Японии в то время в отношении молодых матерей с детьми велась просветительская работа, призывавшая избегать многодетности и рожать с интервалом в 2-3 года. Программа была запущена по всей стране в 1950-е годы и предусматривала проведение акушерками инструктажа о контрацепции.



Юбилейное заседание Японской федерации планирования семьи в апреле 1954 года (фото Kyodo Images)



Первая Демографическая конференция Японии приняла декларацию о необходимости внедрения эффективных мер по сдерживанию роста населения. 2 июля 1974 года (фото Jiji Press)

Резкое сокращение рождаемости в год Огненной Лошади – это не следствие страха перед суеверием, подчинения мнению окружающих, отказа от беременности или её прерывания, а результат государственной политики, благодаря которой год Огненной Лошади послужил поводом или причиной для планирования беременности на протяжении трёхлетнего цикла.

Несчастья, преследующие девочек, рождённых в год Огненной Лошади – это древнее суеверие, однако падение рождаемости в 1966 году связано не столько с самим суеверием, сколько с его активным освещением в средствах массовой информации, а также рациональным поведением женщин детородного возраста, сумевших отстоять свои права на защиту репродуктивного здоровья с помощью достижений науки.

Можно сказать, что падение рождаемости в год Огненной Лошади – это результат фантастического взаимодействия традиций и современности.

Что принесёт Японии следующий год Огненной Лошади?

Следующий год Огненной Лошади наступит в 2026 году. На фоне низкой рождаемости в Интернете распространяются слухи, что в 2026 году число рождённых детей значительно сократится, потому что люди, как и прежде, склонны поддаваться влиянию фейков. Однако существовавшая в эпоху Эдо и Мэйдзи система традиционных суеверий, управляемая патриархальной идеологией, уже канула в лету.

Следует ли ожидать падения рождаемости в 2026 году? В современной Японии контрацепция стала нормой жизни молодых супружеских пар, избегающих внезапных перемен вследствие рождения незапланированного ребёнка. Иными словами, в отличие от 1960-х годов, когда знания о контрацепции распространялись в рамках просветительской программы, предохранение от беременности стало дефолтным состоянием молодых семей, поэтому женщинам уже не нужен повод для того, чтобы настоять на планировании беременности. Я считаю, что в нынешних условиях год Огненной Лошади не способен вызвать дальнейшее снижение числа рождений.

Фотография к заголовку: прогулка с младенцем в 1960-е годы (фото Kyodo Images)