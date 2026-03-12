Сокрытие личности: культура японских «певцов в масках»

Всё больше японских исполнителей предпочитают скрывать свои подлинные личности от аудитории. Социолог Коидзуми Кёко объясняет, как феномен этих «певцов в масках» отражает глубоко укоренившуюся японскую культурную традицию переключения между разными «лицами».

Две стороны маски

С начала 2010-х годов японскую музыкальную индустрию захлестнула волна исполнителей, скрывающих свои лица за масками, силуэтами и анимационными аватарами. Известные как фукумэн синга, или «певцы в масках», такие артисты, как Адо и группа Zutomayo, обрели популярность благодаря онлайн-платформам (в частности, YouTube), став настоящими звездами при строгом сохранении анонимности.

Маски издавна были частью японской культуры и традиционного исполнительского искусства. Современных «певцов в масках» можно рассматривать как актуальную интерпретацию древней традиции, где чистое творчество противопоставляется стремлению к анонимности в мире, помешанном на культе знаменитостей.

Появление масок еще в 1979 году предвосхитила новаторская техно-поп группа Yellow Magic Orchestra со своим хитом «Behind the Mask». Эта песня исследует эмоциональную пустоту, скрывающуюся за разными личинами, которые люди вынуждены носить в течение всей своей жизни. Текст британского поэта Криса Мосделла, исполненный через вокодер (устройство, смешивающее звук голоса и музыкальных инструментов), передает двойственность маски пугающе роботизированным тоном. Король поп-музыки Майкл Джексон развил этот образ в своей кавер-версии этой песни: в музыкальном видео, выпущенном уже после его смерти, маска в буквальном смысле стала главной звездой.

Разные лица

Расцвет популярности «певцов в масках» начался в конце 2010-х годов с ростом числа исполнителей на онлайн-платформах. Среди них певица Адо, чей хит 2020 года «Usseewa» стал настоящим гимном фрустрации современной молодежи; певица Yama и группа Zutomayo, единственным раскрытым, хотя и не до конца, участником которой является вокалистка под псевдонимом ACA-Ne. Причины скрывать свою личность у всех разные. Например, четверо участников группы-предшественницы GRe4N BOYZ (GreeeeN) скрывают лица с самого дебюта в 2007 году, чтобы музыкальная карьера не мешала их основной карьере в сфере стоматологии.

Слово маска на японский можно перевести как фукумэн или камэн, но эти термины не взаимозаменяемы. Профессор Киотского университета искусств Ёсиока Хироси отмечает, что в японском языке существует даже не два, а три термина для обозначения маски, добавляя к списку заимствованное из английского языка слово масуку. По его словам, камэн ассоциируется с западным или готическим образом маски, тогда как фукумэн описывает сокрытие личности ради конкретной цели. Третий же термин, масуку, относится к обычным защитным маскам (например, медицинским), цель которых не маскировка, а защита от внешних факторов.

Согласно интерпретации Ёсиоки, японские «певцы в масках» сочетают в себе качества камэн и фукумэн. В японском понимании маска-камэн часто служит инструментом для отсечения лишних эмоций ради чистого искусства. Вспомните бесстрастные маски театра Но, которые в сочетании со стилизованными движениями актера передают целую гамму чувств, или черные капюшоны кукловодов в традиционном искусстве бунраку. Это контрастирует с западной традицией камэн, например, кокетливыми масками знати на балах-маскарадах, которые дарили владельцам анонимность и свободу действий.

При анализе феномена интернет-звезд в масках критически важно различать культурные нюансы камэн и фукумэн, так как они имеют разное происхождение. Хотя J-Pop уходит корнями в западную музыкальную традицию, феномен одной из самых ярких представительниц этого направления Адо следует рассматривать именно в традиционном японском контексте сокрытия лица.

Адо как дань традиции

Свой творческий путь Адо начала как утаитэ – интернет-исполнительница, поющая кавер-версии треков, созданных с помощью программы синтеза голоса Vocaloid. Она быстро привлекла международное внимание и с 2024 года находится в мировом турне. В интервью изданию Manila Bulletin перед своим первым концертом на Филиппинах она призналась, что хочет использовать гастроли как возможность познакомить людей по всему миру с красотой, культурой и музыкой Японии.

Адо неоднократно выражала глубокое почтение к традиционной японской культуре. Её сценическое имя (термин, обозначающий второстепенного персонажа в пьесе) и название дебютного альбома «Кёгэн», вышедшего в 2022 году, несут прямые отсылки к классическому японскому комическому театру. Подобный выбор может показаться странным для «певицы в маске», ведь кёгэн, в отличие от театра Но, исполняется преимущественно без масок, однако её намерение очевидно. Стоит вспомнить и её выступление на новогоднем музыкальном шоу телеканала NHK «Кохаку ута гассэн» в 2023 году, где она предстала перед зрителями в виде драматичного силуэта, напоминающего теневую куклу на сцене театра Но в киотском храме Хигаси Хонгандзи. Это выступление стало символичным слиянием культуры Vocaloid и традиционных исполнительских искусств.

Прежде чем Адо начала использовать проекцию своего силуэта на концертах, она выкладывала в сеть песни, записанные в обычной домашней обстановке (этот стиль в Японии называют такуроку – домашняя звукозапись), используя виртуальный образ. Но даже перейдя в мейнстрим-сегмент J-Pop, где от артистов обычно ожидают открытости, она сделала необычный выбор в пользу анонимности.

Вместо привычных рекламных фотосессий Адо использует аватар, созданный иллюстратором и имидж-директором Орихарой. Для сравнения: Билли Айлиш, которая почти одного возраста с Адо и также прославилась благодаря такуроку (свой первый альбом она записала в спальне), выступает открыто. Это наглядно показывает, что анонимность не является мировым стандартом для «домашних» артистов. Таким образом, возникает вопрос: не уходит ли решение Адо и других японских «певцов в масках» скрывать свои лица корнями в традиционную культуру Японии?

Взгляд внутрь себя

Японский философ Сакабэ Мэгуми так описывал трансформирующую роль маски в культуре своей страны: в театре Но маска воспринимается как омотэ – «внешнее» лицо, в то время как лицо без маски, известное как хитамэн, символизирует ура – истинную сущность человека. Эти два аспекта личности находятся в постоянном движении, сменяя друг друга.

Актер театра Но Като Синго называет ношение маски освобождающим опытом. По его словам, когда он надевает маску, поле зрения сужается, концентрация обостряется, а любое чувство неловкости или осознания своего «я» исчезает, позволяя ему играть так, как велит сердце. Это ощущение, говорит он, близко и понятно многим.

Проблемой стало и то, что после окончания пандемии COVID-19, когда почти все были вынуждены носить маски, у части детей, привыкших к их постоянному ношению, возникло нежелание показывать своё лицо – явление, получившее название «масочная зависимость». Като Синго отмечает, что для актёров ношение маски издавна связано с ощущением освобождения от эго. С этой точки зрения, говорит он, в реакции детей есть нечто понятное – чувство, при котором невольно думаешь: «Да, это имеет смысл», – и тем самым выражает им своё сочувствие.

В совокупности это наводит на мысль, что в Японии маска – это не столько способ создать внешний образ, сколько механизм обращения внутрь себя. Парадоксально, но фокус на своем внутреннем «я» ведет к более свободной и богатой форме самовыражения. Как и в театре Но, где внутреннее и внешнее тонко переплетаются, «певцы в масках» искусно маневрируют в этом промежуточном пространстве, чтобы явить миру своё ура, или истинное «я». Маска также служит щитом от излишнего внимания к частной жизни, позволяя фанатам сосредоточиться исключительно на музыке и таланте артиста.

В интервью британской газете The Guardian в марте 2024 года Адо подчеркнула, что цель её живых выступлений – чистое самовыражение через вокал, свет и силуэт. Она хочет, чтобы зрители наслаждались её искусством, не отвлекаясь на обсуждение её реальной внешности.

Стоит ли рассматривать международный успех Адо и её коллег как нечто новое, выросшее из семян, посеянных группой Yellow Magic Orchestra (YMO) в песне «Behind the Mask» полвека назад? Если это так, японские «певцы в масках» могут по-настоящему встряхнуть мировую музыкальную индустрию, опровергнув глобальную установку о том, что артист обязан показывать своё лицо. И это стало бы выдающимся достижением.

Фотография к заголовку: © Pixta