Туалеты в японских комбини: общественное благо или обуза для бизнеса?

Бесплатные туалеты, доступные в большинстве из более чем 50 тысяч японских минимаркетов, фактически выполняют функцию общественных туалетов. Однако для самих комбини их содержание не всегда приносит выгоду: туалеты требуют регулярной уборки и обслуживания, а рост продаж при этом не гарантирован.

Открыты для всех

Крупнейшие сети комбини в Японии – Seven-Eleven (около 21 тысячи магазинов по всей стране), FamilyMart (16 тысяч) и Lawson (14 тысяч). Покупатели могут пользоваться туалетами в большинстве этих минимаркетов.

Однако, поскольку решение об установке туалетов и предоставлении к ним доступа посетителям принимают владельцы отдельных магазинов, сами сети не располагают точными данными об их количестве.

Туалеты в комбини не всегда были доступны для всех желающих. Если в магазинах Seven-Eleven покупатели могли пользоваться туалетами с момента выхода сети на японский рынок в 1970-х годах, то в Lawson туалеты раньше располагались в служебных помещениях и были предназначены только для сотрудников.

В 1997 году Lawson открыла свои туалеты для посетителей, пойдя навстречу пожеланиям покупателей. С тех пор туалеты для посетителей появились в большинстве магазинов сети. По оценкам компании, сегодня туалетами в магазинах Lawson ежедневно пользуются около миллиона человек.

Миллионы рулонов туалетной бумаги

Для покупателей возможность свободно пользоваться туалетами – важная составляющая удобства, которое предлагают эти магазины. Однако связанные с этим расходы ложатся на сами минимаркеты.

По данным Lawson, в японских магазинах сети ежегодно расходуется 10 миллионов рулонов туалетной бумаги. Кроме того, туалеты требуют постоянного внимания: в некоторых магазинах туалеты проверяют и убирают до десяти раз в день.

Минимаркеты несут все связанные с этим расходы, включая оплату труда персонала, закупку туалетной бумаги и прочих принадлежностей, а также оплату воды и электроэнергии. В некоторых магазинах пользователи оставляли после себя беспорядок, приводя туалеты в антисанитарное состояние, или даже совершали акты вандализма и другие правонарушения. В то время как все траты и риски несут магазины, предоставляющие эти удобства, многие посетители воспринимают доступ к ним как нечто само собой разумеющееся. Некоторые магазины даже получали жалобы после того, как во время пандемии COVID-19 закрывали туалеты, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Продажи не гарантированы

Считается, что эта услуга помогает привлекать посетителей в магазины и способствует росту продаж, однако в действительности всё не так однозначно.

Согласно результатам опроса, проведённого Lawson в апреле 2025 года среди 1200 жителей Японии в возрасте от 15 до 69 лет, около 90% респондентов считают, что туалеты в комбини необходимы. Однако около 40% тех, кто воспользовался туалетом, ничего не купили.

«Я надеюсь, что посетители будут проявлять уважение к окружающим и помнить о тех, кто будет пользоваться туалетом после них, а также о сотрудниках, которым предстоит его убирать, – говорит президент Lawson Такэмасу Саданобу. – Никто не обязан ничего покупать, но по возможности всё же стоит что-нибудь приобрести. В конечном счёте именно такие покупки помогают покрывать расходы на надлежащее содержание туалетов».

Чистота и порядок

Менеджеры и сотрудники магазинов надеются, что посетители, по крайней мере, будут оставлять туалеты чистыми. Однако Иимори Кэндзи, управляющий магазином Lawson в туристическом районе Басамити в Йокогаме, вспоминает: «Однажды я был потрясён, обнаружив на полу нечистоты после того, как кто-то не успел добежать до туалета».

В магазинах, расположенных рядом с несколькими идзакая (японскими барами), персоналу иногда приходится убирать рвоту пьяных посетителей.

Сеть Lawson опробовала ряд инициатив, направленных на снижение нагрузки на магазины. Одна из них, концепция «арт-туалетов», используется с 2022 года. В 12 магазинах в 10 префектурах появились туалеты, оформленные художниками из социальных учреждений или по эскизам, отобранным на открытом конкурсе.

Когда я посетил магазин Lawson в районе Синономэ округа Кото (Токио) в ноябре 2025 года, на белой стене туалета красовалось яркое изображение кита, черепахи и других морских существ.

Менеджер Оогуси Юдзо отмечает, что с момента появления «арт-туалета» теперь достаточно лишь лёгкой уборки. «Раньше у нас как-то сломали крышку унитаза – возможно, потому, что кто-то в нетрезвом состоянии залез на неё». Он добавляет: «Возможно, достаточно было красивого оформления, чтобы посетители подумали: “Нужно постараться оставить за собой порядок”».



Арт-туалеты Lawson. По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: Кото-Синономэ (Кото, Токио), Уцуномия Хигаси-Сандзёмэ (Уцуномия, Тотиги), Вакамацу Футадзима Сандзёмэ (Китакюсю, Фукуока) и Дайсэн Хориминай (Дайсэн, Акита). (Все © Lawson)

Замки и платные туалеты

В Великобритании, Франции и других европейских странах за пользование многими общественными туалетами на вокзалах, в аэропортах и в туристических зонах взимается плата.

Комацу Ёсинори, доцент Технологического института Нагоя, специализирующийся на вопросах общественных туалетов, отмечает, что плату нередко взимают дежурные сотрудники, и добавляет: «Даже в некоторых офисах туалет закрывают на ключ. Многие иностранные туристы наверняка удивляются, что в Японии можно пользоваться чистыми туалетами бесплатно».

В рамках другого эксперимента в апреле 2025 года в некоторых магазинах Lawson в Японии на туалеты установили цифровые замки. Чтобы открыть их, посетителям приходилось спрашивать код у сотрудников магазина. Однако это отнимало время и у покупателей, и у сотрудников, поэтому эксперимент не вышел за рамки пробного этапа.

В некоторых кофейнях Starbucks в Японии туалеты закрыты на замок, что объясняется соображениями безопасности. Код печатается на чеке, поэтому воспользоваться туалетом могут только покупатели, совершившие покупку, однако подобная система по-прежнему остаётся редкостью.

Комацу говорит: «Лучше всего разрабатывать дизайн и подходы, которые побуждают посетителей поддерживать порядок в туалетах. Взимание платы или установка замков может создать у посетителей впечатление, что чистота уже не их забота».

Официальная поддержка

В некоторых случаях местные органы власти также устанавливают платные туалеты. К востоку от станции Акихабара в районе Тиёда в Токио расположены общественные туалеты, вход в которые стоит 100 йен с человека (лица с инвалидностью и дети младшего школьного возраста могут пользоваться ими бесплатно). Однако, поскольку в этом районе также есть бесплатные туалеты, платными пользуется мало людей, и за счёт сборов трудно покрыть расходы на их содержание.

Также среди местных органов власти набирает популярность идея рассматривать туалеты в комбини как часть системы общественных туалетов и оказывать магазинам финансовую поддержку.

В мае 2024 года, после пилотной программы, муниципальные власти Йокогамы запустили инициативу «партнёрские магазины с общественными туалетами», в рамках которой комбини, открывающие свои туалеты для общественного пользования, получают субсидии. Городские власти получали обращения жителей с просьбами увеличить количество общественных туалетов, чтобы людям, особенно пожилым, было легче чувствовать себя уверенно вне дома. Однако, поскольку в плотной городской застройке подходящих мест было мало, власти обратились к торговым точкам.

Два магазина Lawson участвуют в этой инициативе, разместив соответствующие наклейки на входе и на дверях туалетов. Размер субсидий составляет от 78 000 до 96 000 йен в год в зависимости от количества туалетов.

В феврале 2022 года город Ямато в префектуре Канагава также начал обозначать комбини как «партнёрские магазины с общественными туалетами». На данный момент статус получили 13 торговых точек сетей Lawson, Seven-Eleven, FamilyMart и Ministop. Муниципалитет выдаёт им официальные наклейки, а также ежегодно предоставляет по 200 рулонов туалетной бумаги.

Такэмасу Саданобу, президент Lawson, так оценивает эту инициативу: «Комбини всё больше рассматриваются как часть инфраструктуры. Если в районе есть проблемы с общественными туалетами, мы хотим совместно работать над их решением». Однако он напоминает: «Магазины должны сохранять устойчивость как бизнес. Чтобы мы и дальше могли предоставлять посетителям доступ к туалетам, важно, чтобы они сами поддерживали чистоту, а магазины сохраняли высокий уровень обслуживания и вели устойчивый бизнес».

Форма социальной ответственности

Сети комбини открывают и закрывают магазины по мере необходимости в зависимости от числа покупателей. Поэтому Комацу говорит: «В отличие от парков и других объектов, где требуется постоянное обслуживание туалетов, с помощью комбини легче обеспечивать доступ к туалетам в соответствии с местными потребностями».

Однако он добавляет: «Я не думаю, что наличие туалетов увеличивает прибыль магазинов. Это своего рода проявление их социальной ответственности».

Действительно, число «партнёрских магазинов», подобных описанным выше в префектуре Канагава, остаётся довольно небольшим. Для бизнеса выгода от таких инициатив невелика, а публично заявлять о том, что туалеты предоставляются бесплатно как общественная услуга, готов далеко не каждый магазин. Это может создать у посетителей ощущение, что в магазине нет необходимости что-либо покупать.

В любом случае, похоже, многие уже воспринимают комбини как часть инфраструктуры, обеспечивающей доступ к туалетам. А если жители не требуют расширения сети общественных туалетов, у местных властей мало причин вкладываться в поддержку минимаркетов.

Оценивая эту ситуацию, Комацу отмечает: «Города, где круглосуточно доступны чистые туалеты, обладают высокой привлекательностью. Однако в конечном счёте – это ответственность местных органов власти». Он добавляет: «Прежде чем говорить о предоставлении субсидий, им следует сначала признать вклад комбини в повышение привлекательности района». Обществу стоит заново задуматься о том, как должна быть организована система общественных туалетов.

Фотография к заголовку: магазины комбини FamilyMart (© Jiji), Lawson (© Jiji) и Seven-Eleven (© Pixta)