Проект дизайнерских туалетов «THE TOKYO TOILET»: овация в Каннах и передача в муниципальное пользование

Благодаря проекту «THE TOKYO TOILET» в токийском районе Сибуя появились удобные и красивые общественные туалеты, в числе которых - «Прозрачный туалет», перестающий быть прозрачным, когда его закрывают изнутри. Актёр Якусё Кодзи, сыгравший уборщика этих туалетов в фильме «Идеальные дни» (PERFECT DAYS), удостоился премии за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале. В статье мы познакомим читателя с каждым из 17 туалетов проекта, прославившегося на весь мир.

Чистые общественные туалеты как часть имиджа Японии

На 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года Якусё Кодзи получил премию за лучшую мужскую роль в фильме «Идеальные дни». Он стал вторым, после Ягиры Юя («Никто не узнает», 2004) японским актёром, удостоившимся этой премии. Якусё сыграл неразговорчивого мужчину, работающего уборщиком общественных туалетов в токийском районе Сибуя.

На пресс-конференции в Японском пресс-клубе 13 июня Якусё сообщил, что предложение сыграть роль уборщика туалетов сразу заинтересовало его. А узнав о том, что в качестве режиссёра может выступить немецкий гений Вим Вендерс, он счёл это подарком судьбы и принял предложение.



Режиссёр Вим Вендерс приветствует публику Каннского кинофестиваля. Рядом с ним – актёр Якусё Кодзи, второй слева – продюсер картины Янаи Кодзи (второй слева) (© Wakayama Kazuko)



Якусё Кодзи с призом Каннского кинофестиваля и актёр Танака Мин (слева) на пресс-конференции в Японском пресс-клубе

Действие фильма разворачивается в общественных туалетах проекта «THE TOKYO TOILET» Японского фонда (The Nippon Foundation). В разработке проекта приняли участие 16 архитекторов с мировым именем, среди которых – Андо Тадао, Кума Кэнго, Бан Сигэру, NIGO и Марк Ньюсон. Цель проекта – устранить представление об общественных туалетах как о грязном, дурно пахнущем, тёмном и страшном месте с помощью достижений современного дизайна. Автор и спонсор проекта – президент компании-производителя одежды Uniqlo Янаи Кодзи, выступивший в качестве продюсера фильма «Идеальные дни».

Для подготовки к съёмкам Якусё прошёл двухдневную стажировку под руководством настоящего уборщика туалетов, а также консультировался с ним во время съёмок. Отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к общественным туалетам, Якусё сообщил, что «В Японии верят, что боги ками присутствуют везде, даже в кухне и туалете. Я считаю, что чистые общественные туалеты станут частью имиджа Японии», и высоко оценил проект «THE TOKYO TOILET».

Якусё вспоминает, что ощутил себя счастливым, увидев, как радуются его коллеги, узнавшие о присуждении премии. В будущем Якусё планирует заняться обучением молодого поколения: «В истории японского кинематографа есть целая плеяда великих актёров. Я хочу внести вклад в возвращение золотого века японского кино»



Уборщик туалетов Хираяма (Якусё) ведёт счастливую жизнь, радуясь повседневным мелочам. На актёре - настоящая спецодежда для уборщиков туалетов проекта «THE TOKYO TOILET», разработанная дизайнером NIGO. © «Мастер Майнд Лтд.», 2023



Якусё Кодзи на пресс-конференции

Уборка и техобслуживание – важное условие сохранности объектов

Строительство 17 туалетов проекта «THE TOKYO TOILET» завершилось в марте 2023 года. Церемония передачи туалетов Японским фондом администрации района Сибуя состоялась 23 июня. Женщины обычно не любят пользоваться общественными туалетами, однако результаты исследования, проведённого Японским фондом, показали, что после открытия туалетов проекта число пользователей женского пола резко возросло. В общественном туалете Хатагая, которым раньше мало кто пользовался, этот показатель увеличился в 7 раз, а в туалете Нисисандо – в 5,4 раза. Уровень удовлетворенности посетителей вырос с 44% до почти 90%, а число недовольных посетителей сократилось в 10 раз - с 30% до 3%.

Исполнительный директор Японского фонда Сасакава Дзюмпэй отметил, что число пользователей, выбиравших нейтральный вариант ответа, сократилось с 30% до 8%. «Раньше считалось, что общественные туалеты – это неотъемлемая часть жизни, но они как правило грязные, поэтому ими лучше не пользоваться. Тот факт, что большая часть равнодушных к общественным туалетам людей стала проявлять интерес – это значительное изменение», - подчеркнул Сасакава. Туалеты проекта могут внести вклад в улучшение имиджа района и стать туристическим ресурсом.



Начальник района Сибуя Хасэбэ Кэн (слева) и исполнительный директор Японского фонда Сасакава Дзюмпэй

Поддержание чистоты в туалетах имеет большое значение. Отвечая на вопрос о поводе для создания фильма, президент Uniqlo Янаи рассказал: «Приступив к данному проекту, я остро ощутил значимость уборки и техобслуживания туалетов, и мне захотелось рассказать об этом всему миру. Я очень рад, что фильм получил высокую оценку и удостоился премии в Каннах».

Японский фонд планирует помогать в организации уборки и техобслуживания туалетов до конца марта 2024 года. Янаи также сообщил об оказании поддержки проекту: «В процессе использования туалеты пачкаются, на стенах появляются надписи, оборудование ломается. Для меня этот проект ещё не закончен». Глава района Сибуя Хасэбэ Кэн согласился с ним: «Наша задача – поддержание чистоты», и отметил, что если все граждане задумаются об общественных туалетах, это поможет распространить бережное отношение к объектам всеобщего пользования.



Президент Uniqlo Янаи участвует в проекте в качестве частного лица

Фотогалерея туалетов проекта «THE TOKYO TOILET»

■ Бан Сигэру

Туалет в парке Хару но Огава (Ёёги 5-68-1) и туалет в парке Ёёги Фукамати (Томигая 1-54-1)

Чтобы убедиться в чистоте и безопасности прозрачного туалета в парке Хару-но Огава, не нужно заходить внутрь. Автор концепции – Бан Сигэру, обладатель Притцкеровской премии – это аналог Нобелевской премии для архитекторов.

Заслуженный архитектор Бан Сигэру выбрал для своих общественных туалетов поразительный прозрачный дизайн. Здесь изображён туалет в общественном парке Хару-но-Огава

Разноцветные туалеты в парке Ёёги Фукамати. Правая кабинка заперта изнутри, поэтому её стены непрозрачны

■ Катаяма Масамити/Вондерволл

Туалет в парке Эбису (Эбису-ниси, 1-19-1)

Стильный, похожий на лабиринт туалет дизайнера интерьеров Катаяма Масамити популярен среди детей и взрослых

■ Тамура Нао

Общественный туалет Хигаси Сантёмэ (Хигаси 3-27-1)

Туалет промышленного дизайнера Тамуры Нао расположен на крохотном треугольном участке между тротуаром и железнодорожным полотном. Здание с красными стенами, по форме напоминающее фигурки оригами, обеспечивает безопасность и приватность посетителям

■ Маки Фумихико

Туалет в парке Эбису-Хигаси (Эбису 1-2-16)

Белоснежный, похожий на кальмара общественный туалет рядом с горкой-осьминогом – проект обладательницы Притцкеровской премии Маки Фумихико. Под одной крышей размещены три блока – туалеты для женщин и мужчин, а также безбарьерный туалет

■ Сакакура Такэносукэ

Туалет в парке Нисихара Иттёмэ (Нисихара 1-29-1)

Туалет, спроектированный архитектором Сакакура Такэносукэ, расположен неподалёку от станции Хатагая. Дизайн призван привлекать прохожих, привыкших избегать общественных туалетов. Ночью здание туалета светится, превращаясь в огромный фонарь, освещающий окрестности

■ Андо Тадао

Туалет в парке Дзингу-дори (Дзингу-маэ, 6-22-8)

Известный японский архитектор Андо Тадао назвал своё детище «Амаядори» (укрытие от дождя). Под большой крышей действительно можно спрятаться от дождя. Внешние стены выполнены в форме решётки, создающей мягкое естественное освещение в коридоре туалета

■ NIGO

Туалет Дзингу-маэ (Дзингу-маэ, 1-3)

Модельер NIGO – автор проекта туалета в Дзингу-маэ, неподалёку от Харадзюку, где начиналась его карьера. Здание, сочетающее стили ретро и модернизма, напоминает дом американских военных

■ Кума Кэнго

Туалет в парке Набэсима Сёто (Сёто 2-10-7)

Автор проекта «Тропинка в лесу» Кума Кэнго применил тот же подход, что и при строительстве Национального стадиона – натуральные материалы. 5 блоков окружены панелями из японской криптомерии и соединены тропинкой. Дизайн гармонирует с атмосферой парка

■ Ито Тоё

Туалет Ёёги Хатиман (Ёёги 5-1-2)

Туалет, напоминающий три гриба, в парке Ёёги Хатиман-но Мори, – проект обладателя Притцкеровской премии Ито Тоё. Декорированные градуированной плиткой круглые стены идеально гармонируют с зеленью парка

■ Сато Касива

Туалет на западном выходе станции Эбису (Эбису-минами 1-5-8)

Белоснежный куб, символ чистоты и простоты, - проект известного японского арт-директора Сато Касива. Туалет расположен в людном месте рядом со станцией Эбису, поэтому вход в туалет находится сзади, чтобы обеспечить чувство приватности

■ Сато Кадзу/Дисрапшен Лаб Тим

Туалет в парке Нанаго-дори (Хатагая 2-53-5)

Бесконтактный туалет известного дизайнера Сато Кадзу завоевал золотую награду одной из трёх крупнейших мировых премий «iF DESIGN AWARD 2022». Двери туалета открываются по голосовой команде, для смывки используются ножные педали, а дизайн в виде белоснежной полусферы взывает о чистоте

■ Усиро Томохито

Туалет в парке Хироо-хигаси (Хироо 4-2-27)

Дизайн туалета, разработанного креативным директором отдела устойчивого развития Uniqlo Усиро Томохито, напоминает каменный монумент, гармонично вписывающийся в атмосферу парка. Осветительная панель на задней стене здания воспроизводит 7,9 миллиардов вариантов освещения

■ Марк Ньюсон

Общественный туалет Урасандо (Сэндагая 4-28-1)

Марк Ньюсон – один из ведущих индустриальных дизайнеров мира, разработчик дизайна продукции Louis Vuitton и часов Apple Watch. Медная крыша туалета, расположенного под скоростной автотрассой неподалёку от храма Мэйдзи, напоминает дизайн синтоистских храмов, а каменное ограждение – это тоже элемент традиционной японской архитектуры

■ Майлз Пеннингтон/Лаборатория дизайна DLX Токийского университета

Туалет Хатагая (Хатагая 3-37-8)

Группа под руководством профессора НИИ промышленных технологий токийского университета Майлза Пеннингтона разработала проект туалета «…With Toilet», совмещающего в себе пространство для ожидания, выставочное пространство и даже магазин. Это значительно увеличило число посетителей женского пола

■ Кобаяси Дзюнко

Туалет Сасадзука Гринуэй (Сасадзука 1-29)

Проржавевшее здание на первый взгляд выглядит непривлекательным, однако на самом деле в туалете предусмотрено множество мелочей, обеспечивающих комфорт посетителям - детский туалет расположен перед входом во взрослый, чтобы родители не волновались за детей, естественное освещение проникает сквозь широкие стекла. Автор проекта, председатель Ассоциации туалетов Японии Кобаяси Дзюнко, отлично знает, каким должен быть общественный туалет, удобный для каждого посетителя

■ Фудзимото Со

Туалет Нисисандо (Ёёги 3-27-1)

Автор проекта, архитектор Фудзимото Со – продюсер дизайна выставки ЭКСПО Осака-2025. Он воспринимает общественный туалет как гидрообъект всеобщего пользования. Туалет Нисисандо – это городской оазис, основанный на двух базовых понятиях – чаша и источник

Фотографии: Хасино Юкинори (Nippon.com)

Фотография к заголовку: уборка в туалете в парке Хару-но Огава

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