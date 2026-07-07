Преемственность мастерства театра Кабуки: актёр Накамура Кёдзо о пути сохранения и разрушения традиций

Огромный успех фильма «Национальное достояние» привлёк интерес к театру Кабуки, и многие люди впервые узнали, что актёром можно стать и не унаследовав эту профессию от предков. Накамура Кёдзо – один из таких актёров, который пришёл в мир Кабуки из обычной семьи.

Родился в Токио в 1955 году. После окончания Университета Хосэй в 1980 году поступил в Национальную театральную школу актёрского мастерства Кабуки. Завершив обучение в 1982 году, стал учеником четвертого Накамуры Дзякуэмона и взял себе имя Накамура Кёдзо. В 1994 году получил ведущую роль служанки О-Юки в постановке Кабукидза «Самоубийство влюблённых в Торибэяма». Удостоен многочисленных наград, включая премию театра Кабукидза и поощрительную премию Национального театра. В 2005 году получил сертификат члена Общества сохранения традиционного Кабуки. Автор книг о Кабуки.

Первое знакомство с Кабуки

Актёр кабуки Накамура Кёдзо, известный исполнением женских ролей (оннагата), с поразительной выразительностью воплощает широкий спектр персонажей, от пожилых женщин в исторических драмах до жён в бытовых драмах сэвамоно. Он вырос в обычной семье и стал актёром Кабуки после обучения в Национальной школе актёрского мастерства Кабуки, к этому дню накопив уже более 40 лет опыта в театральном искусстве. Он говорит, что его первое знакомство с Кабуки произошло ещё в младенчестве, когда его держали на руках.

«Мои родители работали, поэтому бабушка водила меня на свои любимые представления Кабуки. Сколько себя помню, я всегда говорил, что хочу стать актёром Кабуки. Моё самое раннее воспоминание – это «Битвы Коксинги» (Кокусэнъя кассэн), мне тогда было пять лет. Хотя я и не понимал сюжета, должно быть, я что-то чувствовал ещё с детства. Я часто пропускал детский сад и уроки в начальной школе, чтобы пойти на представление».

Его настолько очаровал Кабуки, что к четвёртому классу начальной школы он упросил родителей отправить его учиться японским традиционным танцам. В средней школе он познакомился с Накамурой Утаэмоном VI и начал посещать его гримёрную каждое воскресенье. Он работал за кулисами, одетый в чёрный костюм, помогая Утаэмону, но постепенно стал ходить туда всё реже.

«Все, особенно мой наставник Утаэмон, были очень добры и хорошо ко мне относились. Однако, когда я понял, что попасть в мир Кабуки без происхождения из известной актёрской семьи очень сложно, я начал задумываться, действительно ли хочу провести свою жизнь вот так. Поэтому я решил остаться среди зрителей и поступить в университет».

Не в силах отказаться от мечты

На филологическом факультете Университета Хосэй он специализировался на литературе раннего Нового времени, изучая таких авторов, как Уэда Акинари и Ихара Сайкаку. Продолжая посещать театр Кабукидза, он был очарован искусством Накамуры Дзякуэмона IV. Несмотря на то, что он был многообещающим ведущим актёром, во время Второй мировой войны он шесть лет провёл в армии за границей. Вернувшись домой, в возрасте 27 лет он снова начал обучение на оннагата и стал известным актёром оннагата. В конечном итоге он получил звание «Живое национальное достояние» и был удостоен Ордена Культуры.

«Он умел невероятным образом передать женское обаяние и был исключительно искусен в танцах. Говорят, что Кабуки – это искусство красоты стиля, но в его основе должен лежать реализм. Мой учитель блестяще соединил эти два элемента, создав свой собственный особый стиль изображения женщин. Меня это так тронуло, что я стал преданным поклонником Дзякуэмона».

Примерно в то же время он поступил в школу Кабуки, которой руководил Такэти Тэцудзи, театральный критик, режиссёр и кинорежиссёр. В конце концов, простого «просмотра» Кабуки было недостаточно, чтобы удовлетворить его страсть к этому искусству.

«Я уже почти отказался от своей мечты стать актёром Кабуки, но это затаённое желание вновь всплыло на поверхность. Когда я посоветовался с директором Такэти, он сказал: “Если попробуешь и ничего не получится, то ничего не поделаешь. Но это лучше, чем жалеть о том, что не попробовал”. Поэтому я решил, что у меня нет другого выбора, кроме как попробовать».

Национальная школа подготовки актёров Кабуки проводила набор только раз в два года, поэтому он подождал год, подрабатывая, и сдал экзамен в 1980 году. Из двадцати абитуриентов были приняты десять, в том числе и он. Так он поступил в школу в составе 6-го набора студентов.

«В школе, рассчитанной на 1 год и 10 месяцев, студенты должны изучить всё: от актёрского мастерства (как мужских, так и женских ролей) до японских танцев, музыкально-песенного жанра нагаута, игры на сямисэне (японской лютне), на барабанах цудзуми и тайко (барабана), повествовательного речитатива гидаю, игры на кото (японской цитре), чайной церемонии, сценического боя и грима. Через шесть месяцев после зачисления проводится практический тест на профессиональную пригодность, и многие студенты бросают учёбу или не проходят экзамен, так что из 6-го набора осталось всего пять человек».

Не всегда остаются те, кто обладает предварительными знаниями или опытом. Часто те, кто начинает заниматься без каких-либо предварительных знаний, усваивают материал с чистого листа и значительно улучшают свои навыки. Кёдзо, который занимался японскими танцами с детства, получил указание «отбросить всё, чему раньше научился», и ему потребовалось приложить усилия, чтобы вернуться к истокам. После окончания обучения он без колебаний настроился на то, чтобы стать учеником Накамуры Дзякуэмона IV.

«Когда я уходил после собеседования из дома моего наставника, он спросил меня: “Знаешь, что самое важное для актёра?” Я думал, это будет что-то вроде силы духа, но он сказал: “Это физическая сила, – и добавил, – у тебя, похоже, не очень много физической силы, поэтому тебе нужно её развивать”».

Он успешно прошёл собеседование и получил имя «Кёдзо» (京蔵, «столичное хранилище») с надеждой, что он станет своего рода «хранилищем» искусства. Он получал от своего учителя наставления по всем аспектам мастерства, от того, как представлять себя в роли женщины и как двигаться, и до нюансов нанесения макияжа.



Накамура Кёдзо в независимой постановке «Таки-но Сираито» (фотография Тагути Масами)

«Чтобы добиться эффекта изящной фигуры, нужно расслабить колени и опираться на силу бёдер. Чтобы создать эффект покатых плеч, необходимо свести лопатки вместе, расслабить плечи, напрячь бока и выпятить грудь. Мы проходим такие тренировки. Если не принять такую позу, когда надеваете сценический костюм, он не будет сидеть. Женские роли, в частности, требуют поддержки тяжести костюмов и париков мышцами, которые вы обычно не используете. Я понял, что очень важно иметь сильные ноги и бёдра».

Учитель говорил ему, чтобы он двигал внутренними органами под рёбрами, и указывал, что при движении внутренних органов естественным образом появляется ощущение сути женской роли, это основа игры. Накамура также учился макияжу, наблюдая за своим учителем.

«Это удивительно – когда ученики наносят макияж, все они начинают походить на своих учителей. Хотя моё лицо совершенно отличается от лица учителя, люди стали говорить, что мы похожи, и это меня радует».

Лекции о Кабуки в 60 городах в 34 странах

Под руководством своего любимого наставника он усердно оттачивал своё мастерство, и по мере признания его таланта он стал получать предложения о работе в театральных постановках за пределами Кабуки. Он стал участвовать в сложных проектах, включая адаптации зарубежных пьес для Кабуки и сотрудничество с танцорами фламенко. В 2015 году он сыграл одну из трёх ведьм в постановке «NINAGAWA Макбет» Нинагавы Юкио. В 2023 году в собственной постановке «Федры», пьесы по мотивам греческой мифологии, он сыграл героиню, влюбившуюся в сына своего мужа от предыдущего брака.



Героиня трагедии Федра в независимой постановке (фотография Тагути Масами)

С 1998 года он активно занимается популяризацией театра Кабуки за рубежом в рамках программы Японского фонда по ознакомлению с японской культурой и в качестве посла культурного обмена Агентства по делам культуры. На сегодняшний день он посетил 34 страны и 60 городов. Он исполняет женские роли с танцами в пьесах Кабуки, таких как «Девушка-цапля» (Саги мусумэ), популярные за рубежом благодаря своим драматическим элементам, и сцену с тряской львиной гривой в «Исибаси», а также читает лекции о физической подготовке и технике эмоционального выражения женских персонажей.



Девушка-цапля, охваченная безумной любовью, и львица, величественно встряхивающая гривой – зрители с изумлением узнают, что обе роли исполняет один и тот же актёр (фотографии предоставил Накамура Кёдзо)

По словам Накамуры, на лекции он как-то говорил, что когда молодые женщины смеются, они закрывают рот рукавами и смеются «хо-хо-хо-хо-хо», а когда плачут, издают звук «каа!», не в силах сдержаться, и при этом прикрывают глаза, и когда участники занятия попробовали это сделать вместе, они веселились – похоже, им это очень понравилось.

Накамура поясняет на примере – если кто-то зовёт женщину по имени, и она переспрашивает: «Это вы мне?», то молодые женщины при этом указывают на себя пальцем совсем не так, как женщины среднего возраста, а женщины среднего возраста – не так, как пожилые женщины. На самом деле даже изменение движения кончиков пальцев может заставить вас выглядеть либо прекрасной принцессой, либо старухой.

Помимо самих интерактивных лекций, иностранных зрителей, знакомящихся с искусством Кабуки, поражало преображение мужчины средних лет в городскую девушку, страдающую, а потом и сходящую с ума от любви, которая танцует с необузданной страстью – это вызывало бурные аплодисменты. Послы и дипломаты, видевшие лекционные выступления Кёдзо, неоднократно приглашали его выступить в странах, куда их переводили. Его искренний подход к просветительской деятельности также способствовал росту интереса к Кабуки.

Индивидуальность, рождённая из подражания

«Давным-давно профессор Гундзи Масакацу из университета Васэда сказал мне: “В Кабуки должно быть два пути: один – сохранение, другой – разрушение”. Важно овладевать классическими традициями, но в то же время необходимо и создавать что-то новое, используя техники Кабуки. Основа – это наблюдение за выступлениями предшественников и старших коллег, непосредственное восприятие, ведение записей, и поначалу подражание допустимо. Хотя это и называется “подражанием”, но при усердной практике вы в итоге достигнете точки, когда сможете от него освободиться. Это называют “сломом шаблона” (ката-ябури). Так вы становитесь полностью свободны. В этот момент проявляется ваша собственная индивидуальность».



В этом сборнике эссе собраны воспоминания о его наставнике, Дзякуэмоне IV, о традициях, которые он поддерживал на протяжении всей своей карьеры, и о его взглядах на инновации

В настоящее время Накамура преподаёт в Школе подготовки актёров Кабуки Национального театра, обучая следующее поколение актёров. Если в последние годы было всего один-два претендента, то в этом году их стало шесть – возможно, из-за популярности фильма «Национальное достояние». Заметна ли существенная разница в навыках, приобретённых теми, кто вырос в семьях актёров Кабуки, и теми, кто проходит обучение в таких школах? Что думает Накамура по этому поводу после более чем 40 лет работы в театре?

«Актёры, родившиеся в семьях, связанных с театром Кабуки, приобретают опыт, многократно выступая на сцене с юного возраста. Разница, безусловно, есть. Однако и эту разницу можно преодолеть усилиями, позитивным настроем и талантом».

С лучезарной улыбкой он дал такой уверенный ответ: «С увеличением числа молодых зрителей потенциал Кабуки остаётся безграничным». В заключение мы попросили его передать послание тем, кто подумывает о том, чтобы посмотреть Кабуки.

«Во-первых, я рекомендую спросить совета у того, кто хорошо знаком с Кабуки, и начать с представлений, которые легко понять новичкам. Однако традиционные виды исполнительского искусства трудно понять без их изучения. Если вы посмотрите и вас это заинтересует, начните их изучать. Если вы овладеете знаниями, Кабуки вам понравится ещё больше. Я на это очень надеюсь».



Завершающий аккорд выступления в Мексике (фотографию предоставил Накамура Кёдзо)

Сотрудничество при редактировании: POWER NEWS Co., Ltd.

Фотографии интервью: Ёкодзэки Кадзухиро

Фотографии к заголовку: слева направо – Накамура Кёдзо в роли судьи в рекламе бухгалтерского программного обеспечения, Накамура Кёдзо во время интервью и фотография со сценической постановки «Фудзи мусумэ» (фотографии слева и справа предоставил Накамура Кёдзо)