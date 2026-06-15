Накамура Таканосукэ демонстрирует искусство перевоплощения в театре Кабуки: видео

Фильм «Национальное достояние» стал самым кассовым хитом в истории японского игрового кино и был номинирован на премию «Оскар» за лучший грим и причёски. Молодой и талантливый исполнитель Накамура Таканосукэ совершил своё первое европейское турне, где демонстрировал технику сценического грима и костюмов для женских ролей.

Актёр театра Кабуки. Родился в Токио в 1999 году. Настоящее имя – Ватанабэ Дай. Старший сын Накамуры Томидзюро V, актёра Кабуки и живой легенды Японии. В 2001 году в возрасте двух лет впервые появился на сцене, после чего получил сценическое имя Накамура Дай. В 2005 году дебютировал под именем Таканосукэ в драме «Курамаяма хомарэ-но вакатака» («Знаменитый ястреб горы Курама»). Получил степень по экономике в Университете Гакусюин.

Женские роли как основа театра Кабуки

В рамках европейского тура «Встреча с Кабуки – искусство женских ролей оннагата» Накамура Таканосукэ этой весной с 9 по 23 апреля посетил три города: Париж (Франция), Рим (Италия) и Кёльн (Германия).

Таканосукэ в основном исполняет мужские роли, но на этот раз он продемонстрировал танец в женской роли. На пресс-конференции в Токио перед своим первым европейским турне он выразил свой энтузиазм по поводу возможности передать зарубежной публике очарование женских ролей в Кабуки.



Таканосукэ рассказывает о своих планах первого европейского турне в феврале 2026 года в Гиндзе, Токио (фото: редакция Nippon.com)

«Женская роль – это основополагающий элемент Кабуки. Хотя в пьесах я в основном играю мужские роли, я также исполняю женские роли в танцевальных представлениях, и даже когда я играю мужские роли, мне необходимо понимать чувства, которые испытывает женщина. Все актёры Кабуки с юных лет практикуют танцы, которые исполняют женские персонажи».

В этот раз он исполнял танец «Фудзи мусумэ» («Девушка-глициния»), выражающий первую любовь юной девушки. Он говорит, что это «незаменимый танец для практики, поскольку он содержит лучшие элементы женских ролей, японского танца и танцев Кабуки». Таканосукэ впервые исполнил её в своей учебной группе «Сёнокай», когда ему было пятнадцать лет.



Мероприятие «Путь к исполнению женских ролей» состоялось в японских культурных центрах Японского фонда в трёх европейских городах. На плакате использована фотография танца «Фудзи мусумэ» с выступления группы «Сёнокай» (фото: редакция Nippon.com)

Искусство, отточенное за более чем 400 лет

Считается, что театр Кабуки зародился благодаря «Танцу кабуки» актрисы Идзумо-но Окуни, который она исполняла в 1603 году. По мере роста популярности таких представлений сёгунат запретил женщинам исполнять танцы Кабуки, считая их вредными для общественной морали. В результате женские роли стали играть мужчины, и за 400-летнюю историю представлений исполнители женских ролей оннагата отточили своё искусство.

Таканосукэ известен своими ролями арагото, «грубые роли», но его также высоко ценят как исполнителя танцев. Его покойный отец, Накамура Томидзюро V (1929-2011), был удостоенныйудостоен титула «живого национального достояния», он был выдающимся танцором, способным исполнять как мужские, так и женские роли.

Первый актёр с именем «Томидзюро» был одним из ведущих исполнителей женских ролей, работавших в середине периода Эдо (1603-1868). Он играл самые разные роли, но особенно искусно владел сёсагото, то есть искусством танца. Пьеса «Столичная дева из храма Додзёдзи» (Кёга-но ко мусумэ додзёдзи), главную роль в которой во время премьеры играл Томидзюро, стала образцовым произведением с женским танцем.

Кроме того, отцом первого Томидзюро был легендарный исполнитель женских ролей Ёсидзава Аямэ (1673-1729). Он также известен своим театральным трактатом «Записки Аямэ» (Аямэгуса), в котором объясняются принципы исполнения женских ролей. Его указания, такие как «Нельзя назвать искусным исполнителем женских ролей того, кто не живёт повседневной жизнью женщины», оказали большое влияние на последующие поколения исполнителей женских ролей.



Во время парижского представления Таканосукэ также исполнил главную мужскую роль Сяккё (фотография сделана в театре Кабукидза непосредственно перед отъездом в тур)

Грим как показатель характера персонажа

Во время этого европейского турне грим и примерка костюмов, которые обычно проводятся за кулисами, были продемонстрированы на сцене. Таканосукэ появился в сопровождении звукового эффекта цукэ (стук трещоток по деревянной доске) и принял эффектную позу. Это была новаторская идея – показать, как энергичный исполнитель главной роли наносит на лицо белый грим, надевает парик и костюм перед гримёрным столиком и превращается в очаровательную Девушку-глицинию Фудзимусумэ.

Для актёров Кабуки грим – это важнейший процесс, в ходе которого они вживаются в образ персонажа. Они не пользуются услугами гримёров и создают свои лица сами. Обучение нанесению грима считается частью актёерской подготовки. Сначала они наносят на всё лицо масло бинцукэ для равномерного распределения грима, а затем красят брови и губы белой краской даран (тональный крем на масляной основе). Поверх этого они наносят пудру и рисуют брови. Рисование бровей нужной формы требует концентрации и практики.



Актёр театра Кабуки должен владеть навыками визажиста (фото: Тадао Мацуда)

Отличительной чертой Кабуки является то, что по гриму актёра можно определить, какого персонажа он играет. Цвет лица отражает характер роли персонажа. Мужские роли главных героев или положительных персонажей тати-яку, как правило, исполняют в белом гриме – это роли молодых людей, красавцев или аристократов; для «грубых» персонажей в гриме используют красный цвет, для ролей простонародья – цвет, напоминающий обычный цвет кожи. Особый грим кумадори, характерный для Кабуки, подчёркивает вены и мышцы лица. Помимо красного, символизирующего справедливость, мужество и юношескую энергию, для передачи разных смыслов используются также синий и коричневый кумадори.

Для женских ролей оннагата наносится белая паста о-сирои, а пространство возле глаз и щёки подкрашивают светло-розовым цветом. Губы рисуют более округлыми и меньшими по ширине, чем настоящие. Косираэ, то есть процесс подготовки к роли, включает в себя нанесение грима, костюм и, наконец, надевание парика. Подол одежды длиннее, чем у обычного кимоно, и он свободно скользит по полу. Этот приём позволяет показать красоту узоров и создать элегантный образ. Воротник кимоно оттягивается немного назад, чтобы подчеркнуть линию плеч и показать фигуру более стройной. Это ещёй один приём, используемый в имитации женских образов.



Тщательная подготовка к представлению включает нанесение грима, облачение в кимоно и репетиции танцев (фотография: Мацуда Тадао)

В «Фудзи мусумэ» одним из самых ярких моментов является приём хикинуки, когда кимоно мгновенно меняется. Кимоно для таких представлений состоит из нескольких слоёв, сшитых намёточными стежками, и в нужный момент работник сцены кокэн помогает актёру, распуская стежки и сдёргивая верхний слой одежды, из-под которого появляется другой костюм. В этом процессе глаз радует быстрая смена цветов одежды, таких как чёрный, фиолетовый и красный.

Все парики изготавливаются на заказ по размеру головы каждого актёра. Мастера-парикмахеры токояма тратят несколько часов на их укладку и украшение. Парик для «Фудзи мусумэ», украшенный заколками в виде глициний, очарователен, но весит около двух килограммов, и актёр при этом должен танцевать легко, ничем не выдавая реальный вес парика.



В представлении используется туалетный столик с косметическими принадлежностями, у которого от зеркала осталась только рама. Этот изящный приём призван наглядно продемонстрировать перевоплощение Таканосукэ в женскую роль (© SHOCHIKU)

Изящество и гибкость при исполнении женских ролей

Таканосукэ говорит: «Я хочу сделать все возможное, чтобы люди смогли почувствовать очарование, изящество и утончённую красоту женской роли».

«Когда мужчина играет женщину, ему приходится постоянно следить за тем, как он показывает фигуру и движения тела. Важно, чтобы оно выглядело грациозным и женственным, а не неуклюжим. В старину, когда репетировали женские роли, говорили, что основа движения заключается в том, чтобы свести лопатки вместе и опустить их как можно ниже, а между коленями зажимали лист бумаги и ходили походкой утимата, когда ступня направлена внутрь, так, чтобы бумага не выпала. Женские роли требуют большего внимания к тому, как вы показываете тело, чем мужские роли татияку».

Кроме того, в женских ролях требуется особая деликатность. Особенно при исполнении пьесах с участием мужских персонажей женский персонаж учитывает их присутствие. Именно благодаря тому отношению, которое выказывает женщина к мужскому персонажу на сцене, возникает атмосфера женственности.



В танце «Фудзи мусумэ» мгновенная смена костюмов – одна из самых ярких его особенностей (© SHOCHIKU)

На парижском представлении, после «Фудзи мусумэ», он исполнил танец «Сяккё», в котором изобразил величественного мифического льва, продемонстрировав динамичный переход от женской роли оннагата к мужской татияку. Этот танец, основанный на сюжете театра Но, включает в себя кульминационный момент кэ-фури, «тряска волосами», когда загримированный персонаж энергично трясёт длинной белой львиной гривой.

Таканосукэ публикует в своём Instagram сообщения, из которых видно, что в каждом городе, который он посетил, публика его встречала с восторгом. Он выразил желание в будущем выступать с представлениями Кабуки в крупных зарубежных театрах, включая Театр Шатле в Париже, где его отец, Томидзюро, когда-то исполнял пьесу «Ванъя Кюбэй и его любовь» (Нинин ванкю) вместе с Накамурой Дзякуэмоном IV.



Спектакль «Исибаси» в Париже был встречен бурными аплодисментами (© SHOCHIKU)

Интервью, текст и монтаж видео: Хасино Юкинори и Итакура Кимиэ (редакторский отдел Nippon.com)

Фотография к заголовку: Таканосукэ с помощью грима преображается в девушку, которая любит глицинии (фотография: Мацуда Тадао)