Истоки театра Кабуки

Театр Кабуки, одно из самых известных японских исполнительских искусств, начинался с выступлений одной танцовщицы в Киото в начале XVII века и за века превратился в ту сложную театральную форму, которую мы знаем сегодня.

Истоки: танцовщица Идзумо-но Окуни

Благодаря характерному гриму кумадори, ярким костюмам и динамичному действию, театр Кабуки занимает центральное место в японском исполнительском искусстве и является мгновенно узнаваемым символом древних культурных традиций страны. Сегодня на главных сценах Кабуки нет женщин – все женские роли исполняют актёры-мужчины, известные как оннагата. Однако так было не всегда. На самом деле, истоки Кабуки можно проследить до одной женщины, которая создала новый стиль представления в первые годы периода Эдо (1603-1868).

Танцовщицу звали Идзумо-но Окуни, и она, вероятно, была родом из земли Идзумо (совр. префектура Симанэ). Она была одной из участниц труппы девушек, исполнявших ритуальные и церемониальные танцы, известные как яяко-одори, в домах аристократов в Киото.

Достигнув совершеннолетия, Окуни попробовала себя в новом смелом стиле исполнительского искусства – своего рода комедийной постановке, в которой она подражала кабукимоно – ярким персонажам, которых часто можно было увидеть в Киото того времени, расхаживающими по улицам в красочных кимоно, с большими мечами на боку, ведущими игривые беседы с хозяйками чайных домов в квартале удовольствий. Реальные кабукимоно были своего рода бунтарями – многие из них были ронинами, то есть самураями без господина, которые бросали вызов социальным условностям своим экстравагантным поведением и нетрадиционным стилем одежды. Термин кабукимоно происходит от глагола кабуку, означающего «наклоняться», «отклоняться» или «быть неуравновешенным». В своих выступлениях Окуни пародировала этих мужчин-кабукимоно, гротескно изображая их поведение и высмеивая определённый стереотипно «мужского» поведения.

Смелые выступления Окуни, которые ставили под вопрос традиционные гендерные роли, пользовались популярностью. Вскоре другие театральные труппы в Киото начали копировать новаторский стиль Окуни, и кабуки-одори утвердились как самостоятельная форма танца. Именно этот термин в конечном итоге дал современное слово «Кабуки» .



Скандалы и цензура: почему женщины исчезли со сцены

Если именно женщина изобрела кабуки-одори и популяризировала его, то почему этот танцевальный стиль эволюционировал в современный Кабуки, где все роли исполняют мужчины?

Одним из факторов, оказавших огромное влияние на театр, стало введение сёгунатом Токугава законов о роскоши, касающихся поведения и морали. После объединения страны после более чем столетия гражданской войны, в 1603 году первый сёгун Токугава Иэясу ввёл всевозможные правила и ограничения на поведение даймё, стремясь установить новый порядок, не допускающий хаоса войны. Однако и простые люди ощутили на себе суровость этих законов. Многие аспекты повседневной жизни и досуга, включая деятельность тех самых буйных хулиганов кабукимоно, которых высмеивала Окуни, а также кварталы удовольствий, которые они посещали, и сами театральные представления вскоре оказались под строгим государственным цензурным контролем.

В годы, когда правил второй сёгун, Токугава Хидэтада, в возрасте всего 25 лет был арестован и казнён Отори Иппэй, «король» кабукимоно. Бордели, которые ранее более или менее бесконтрольно функционировали по всей стране, были объединены в лицензированные заведения под государственным надзором и ограничены определёнными зонами.

В те времена театральные представления проходили на открытом воздухе –например, в широких руслах рек или на территории храмов, а зрители сидели на траве. Это отразилось в современном японском слове сибай, обозначающем театр, которое происходит от слова сиба, означающего «лужайку» или «газон». По мере ужесточения государственного контроля даже для таких простых сценических представлений требовалось разрешение сёгуната.

На нескольких картинах, созданных в начале периода Эдо, изображены оживлённые толпы, развлекающиеся у реки Камогава в квартале Сидзё Каварамати в Киото. Заметно, что театры, расположенные вдоль реки, чётко обозначены башнями ягура у входа, которые показывают, что владельцы получили официальное разрешение от властей.

Вероятно, к этому времени Окуни, создательница кабуки-одори, уже скончалась. Созданный ею театральный стиль изменился, и теперь на сцену выходили проститутки из кварталов удовольствий, чтобы исполнять «женское Кабуки», онна-кабуки.

Хотя представления онна-кабуки приобрели популярность по всей стране, их тесная связь с проституцией привела к упадку театра. Танцы всё чаще служили рекламой борделей, а представления часто были не более чем прикрытием для нелицензированной проституции. Многочисленные попытки сёгуната ввести правила оказались неэффективными. В 1629 году, при третьем сёгуне, Иэмицу, был введён полный запрет на публичные выступления женщин на сцене. Нарушителей нового закона сурово наказывали, и бордели вскоре отказались от театральной деятельности, чтобы защитить свой основной бизнес. В результате женщины исчезли со сцены лицензированных театров Кабуки.

Мальчики вместо женщин

Однако история Кабуки продолжалась. На сцене вместо женщин стали выступать мальчики-подростки, и возникла новая форма театра, известная как вакасю кабуки, «кабуки мальчиков». Слово вакасю означало подростков, ещё не достигших совершеннолетия. В самурайской культуре гомосексуальные отношения были широко распространённой практикой, известной как сюдо, «путь мальчиков», и подростки часто становились объектами романтического и сексуального интереса. Эта практика и связанная с ней культура распространились от воинского сословия к городским массам. Стало известно, что мальчики и молодые люди, выступавшие в вакасю кабуки, были доступны для оказания сексуальных услуг, и театр стал ассоциироваться с мужской проституцией.

Сёгунат неоднократно издавал законы, запрещающие сюдо, но это не привело к улучшению общественной морали. В 1652 году, когда правил четвёртый сёгун, Токугава Иэцуна, был введён полный запрет на вакасю-кабуки, и представления во всех театрах были прекращены. В отличие от лицензированных борделей, которые работали под надзором сёгуната и имели «законный» бизнес, который нужно было защищать, у организаторов вакасю-кабуки не было других источников дохода. Полные решимости обеспечить себе существование, они прибегли к радикальным мерам. Артистам обрезали их юношеские волосы – отличительную черту, составлявшую значительную часть очарования молодых актёров, и сделали им взрослые причёски: обрили головы, оставляя волосы только по бокам и на затылке. Затем организаторы обратились в сёгунат с просьбой разрешить возобновить представления, поскольку актёры теперь выглядели более респектабельно и менее вызывающе.

В следующем году с разрешения сёгуната начали устраивать представления нового типа. Яро-кабуки, то есть «мужской кабуки», имел мало общего с развратными, полными намёков танцами раннего Кабуки. Вместо этого театры теперь представляли пьесы с сюжетной линией, известные как кёгэн-дзукуси. Хотя мальчики вакасю продолжали выступать на сцене, исполняя женские роли, теперь они носили куски пурпурной ткани поверх своих бритых голов, и акцент делали на актёрскую игру, а не на эротизм танца. Мужские роли становились всё более специализированными, а сюжеты пьес – длиннее и сложнее. Эти изменения заложили основы театра Кабуки, который мы знаем сегодня. Как ни парадоксально, строгая цензура, навязанная сёгунатом, в конечном итоге придала Кабуки большую художественную изысканность и глубину.

В процессе эволюции к большей утончённости женщины были исключены из Кабуки, но они не полностью исчезли с театральной сцены. Хотя им был запрещен доступ в «большие театры» оо-сибай, лицензированные сёгунатом, женщины-исполнительницы продолжали выступать в небольших временных театрах в составе странствующих трупп и в представлениях в частных домах (ясики сибай). Многие женщины также стали успешными преподавателями танцев и игры на сямисэне, японской лютне. В Оо-оку, женских покоях дворца сёгуна и особняков даймё, куда мужчинам вход был запрещен, женщины, известные как о-кёгэнси, ставили изысканные спектакли Кабуки с полностью женским составом. Некоторые актрисы в этих представлениях, возможно, немного похожие на современных актрис театра «Такарадзука Ревю», по слухам, превосходили даже знаменитых актеров-мужчин лицензированных театров.

Преодоление гендерных границ

К тому времени, когда запрет на присутствие женщин в театре был наконец снят, традиции уже установились, и зрители не представляли женщин на сцене Кабуки, зато театр «Такарадзука Ревю», основанный в 1913 году с полностью женским составом, исполняющим как мужские, так и женские роли, в наши дни, пожалуй, не менее популярен, чем сам Кабуки. Вероятно, не случайно мужчины, исполняющие женские роли (оннагата) в Кабуки и актрисы, играющие мужчин в «Такарадзука Ревю» (отокояку), произошли из одной и той же театральной традиции. Оба направления раздвигают гендерные границы по-своему. Возможно, в японской культуре или национальном характере существуют факторы, которые бросают вызов порой жёстким представлениям общества о гендерных ролях и идентичности, способствующие такому преодолению границ.

Фотография к заголовку: Представление Кабуки (период Эдо) с выставки «Гравюры Кабуки: Первая выставка ценных гравюр укиё-э», проходившей в Художественном музее Сэйкадо Бунко с 25 января по 23 марта 2025 года (предоставлено Художественным музеем Сэйкадо Бунко.)

