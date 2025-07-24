Добро пожаловать в театр Гиндза Кабукидза: актёр Накамура Таканосукэ рассказывает об очаровании и магии театра Кабуки

Путеводительпо Японии

Театр Кабукидза – достопримечательность токийского района Гиндза, и это не только место для выступлений актёров, но и своего рода «тематический парк», куда любой желающий может заглянуть и погрузиться в утончённую атмосферу Кабуки.

Актёр театра Кабуки. Родился в Токио в 1999 году. Настоящее имя – Ватанабэ Дай. Старший сын Накамуры Томидзюро V, актёра Кабуки и живой легенды Японии. В 2001 году в возрасте двух лет впервые появился на сцене, после чего получил сценическое имя Накамура Дай. В 2005 году дебютировал под именем Таканосукэ в драме «Курамаяма хомарэ-но вакатака» («Знаменитый ястреб горы Курама»). Получил степень по экономике в Университете Гакусюин.

«Самое важное для актёра – признание на сцене Кабукидза»

В мае и июне в театре Кабукидза состоялись представления, посвящённые получению актёрских имён Оноэ Кикугоро VIII (47 лет) и его сына Кикуносукэ VI (11 лет). Особый блеск спектаклям придавал звёздный состав актёров, включавший перспективного молодого актёра Накамуру Таканосукэ (26 лет).



У лестницы Гоэмона, соединяющей 4-й и 5-й этажи театра Кабукидза

Таканосукэ говорит, что выступление на сцене Кабукидза имеет для актёров особое значение.

«Это крупнейший театр Кабуки в Японии, его можно назвать сердцем современного Кабуки. В какой пьесе вы сыграете на этой сцене? Какую роль? Я думаю, одна из целей актёров Кабуки – добиться признания на сцене Кабукидза».

В мае Таканосукэ сыграл Суругу Дзиро, вассала Минамото-но Ёсицунэ, в пьесе «Список пожертвований для храма» (Кандзинтё), а в июне появился в акте «Борьба за повозку» (Курумабики) из знаменитой пьесы «Зерцало передачи секретов каллиграфии Сугавары» (Сугавара дэндзю тэнараи кагами). Он сыграл Мацуомару, одного из троих братьев-близнецов, который выступил на стороне антагониста и изображён очень харизматично, с ярким гримом кумадори и выразительными позами.



Вид на сцену театра Кабукидза со второго яруса (фотография предоставлена Shochiku Co., Ltd.)



Таканосукэ в позе своего персонажа Мацуомару перед изображающей его иллюстрацией, выставленной в галерее Кабукидза на 5-м этаже

Сцена, где обитают души предков современных актёров

Театр Кабукидза открылся в квартале Кобики-тё (старое название района вокруг Кабукидза) в 1889 году. С тех пор он четыре раза перестраивался, и нынешний Кабукидза пятого поколения был завершён в 2013 году. Проект, разработанный известным архитектором Суми Кэнго, отразил элегантный стиль Момояма, характерный для довоенного третьего и послевоенного четвёртого облика здания. О нём напоминают, например, черепичные крыши и двускатные «китайские фронтоны» карахафу. Комплекс также включает башню Кабукидза – высотное офисное здание с белым основанием и акцентом на вертикальных устремлённых ввысь линиях, что создаёт ощущение прекрасной гармонии традиций и современности.



Кабукидза пятого поколения сочетает в себе современное 29-этажное высотное здание и традиционную японскую архитектуру (фотография предоставлена Shochiku Co., Ltd.)

Таканосукэ говорит, что этот театр на протяжении 130 лет видел многих великих актёров на своей сцене, и он чувствует, то в нём обитают души предков нынешних актёров.

«Здесь, подобно Призраку Оперы, скрывается Призрак Кабукидза, который может проявить себя, если не играешь как следует, но, помимо таких опасений, это место вызывает и тёплые чувства». По его словам, два года назад он играл на этой сцене в пьесе «Бэнкэй на корабле» (Фуна бэнкэй) в память о 13-й годовщине смерти отца, Накамуры Томидзюро V, скончавшегося в 2011 году в возрасте 81 года. Он очень нервничал, но благодаря поддержке этой мистической силы театра чувствовал, что сыграл лучше, чем мог бы при тогдашних способностях. Он говорит, что Кабукидза обладает своей таинственной магией.



Театр Кабукидза, где готовят актёров, рассчитан на 1904 места (фотография предоставлена Shochiku Co., Ltd.)



В 2022 году Таканосукэ исполнил роль Тайра-но Томомори в спектакле «Бэнкэй на корабле» (Фуна бэнкэй) с собственной учебной группой «Сёнокай» (Малый театр Национального театра). В феврале следующего года он представил результаты своей работы в театре Кабукидза в мемориальном спектакле, приуроченном к 13-й годовщине смерти отца (фотография Мацуды Тадао, постановка Shochiku Co., Ltd.)

Пьесы как память об отце

Таканосукэ говорит, что для актёра Кабуки театр Кабукидза – незаменимый дом.

«Когда я родился, отец отнёс меня, младенца, прямо из больницы в театр Кабукидза. Объявив людям в гримёрке о моём рождении, он отвёз меня домой. В детстве я часто играл в гримёрках и фойе, поэтому на сцене я испытываю такое чувство, словно вернулся домой. В то же время мне хочется выглядеть как можно лучше».



Таканосукэ в партере делится воспоминаниями

Он также с теплотой вспоминает пьесы, в которых выступал вместе с отцом, Томидзюро, живым национальным достоянием, известным своим выдающимся танцевальным мастерством. В 2009 году в независимой программе выступлений «Ягурума-кай», состоявшейся в театре Кабукидза в честь 80-летия Томидзюро, в пьесе «Список пожертвований для храма» (Кандзинтё) описывается сцена бегства Минамото-но Ёсицунэ в землю Осю в сопровождении верного слуги Мусасибо Бэнкэя. Десятилетний Таканосукэ исполнил роль Ёсицунэ, а его отец сыграл роль Бэнкэя. Он также танцевал вместе с отцом в пьесе «Два льва» (Рэндзиси) – танцевальной драме о привязанности льва-отца к своему львёнку.

«Теперь я понимаю, что он хотел многое мне сказать, выступая со мной на сцене. Бэнкэй, которого он тогда играл, был кульминацией работы моего отца. Моя главная цель – исполнить роль Бэнкэя в “Списке пожертвований для храма” (Кандзинтё). Я хочу довести до совершенства свою версию Бэнкэя, используя в качестве ориентира искусство отца, которое я познал на собственном опыте. Для этого мне сейчас важно получить опыт исполнения самых разных ролей».



Слева – Таканосукэ перед выставкой, посвящённой достижениям его отца, в пространстве Оома на первом этаже театра. Справа – перед поясняющими панелями о работе его отца в «Коридоре четвёртого этажа»



Таканосукэ мечтает о том дне, когда он пройдёт по этой «цветочной дорожке» ханамити в роли Бэнкэя в пьесе «Список пожертвований для храма»

Разнообразие развлечений в Кабукидза

Уникальная особенность нового театра Кабукидза состоит в том, что там можно развлекаться, даже не посещая представления. Мы спросили Таканосукэ о том, что бы он сам порекомендовал.

По его словам, он расположен близко от станции, и в нём нет никаких барьеров. Даже если вы не собираетесь смотреть спектакль, вы можете пройтись по магазинам на площади Кобики-тё или отдохнуть в кафе или саду на крыше.

Площадь Кобики-тё, которая напрямую связана со станцией Хигаси-Гиндза линий токийского метро Хибия и Асакуса, расположена на втором цокольном этаже башни Кабукидза. Здесь установлен большой бумажный фонарь, создающий особую праздничную атмосферу. Здесь же расположено множество магазинов, торгующих связанными с Кабуки товарами, прочими традиционными японскими товарами в разных стилях и японскими сладостями – при покупке сувениров у вас широкий выбор.



Среди популярных сувениров – декорированные прозрачные файлы и носовые платки с узорами кумадори, а также рисовое печенье «Кабуки кёгэн сэмбэй», украшенное изображениями из пьес «Список пожертвований для храма» и «Тысяча сакур Ёсицунэ»

Пользуется популярностью также святилище Кабуки Инари рядом с главным входом. В святилище молятся об успешной продаже билетов на представление, а также о безопасности зрителей и участников представления. Здесь всегда много посетителей, приезжающих в Японию и делающих памятные фотографии.

За магазином находится магазин «Омиягэ докоро Кобики-тё» – «Магазин сувениров Кобики-тё», где также представлен широкий выбор сувениров, связанных с театром Кабуки, в том числе с актёрами театра. Таканосукэ рекомендует «Хана нодо тэнтя амэ» (сладкие чайные конфеты для носа и горла)» и сладости из Киото экидзюто.

Как говорит Таканосукэ, тянучки для горда и носа популярны среди людей, чьи профессии связаны с большой нагрузкой на горло – например, работающих в театральной и музыкальной индустрии. Однако они мало где продаются, и потому он покупает их в Кобики-тё, даже если выступает в других театрах. Сладости экидзюто очень любил его отец. Их выставляют на прилавок только в периоды выступлений Таканосукэ в Кабукидза, и он говорит, что будет рад, если вы купите их после того, как посмотрите представление.



В святилище Кабуки Инари в первый и последний день представлений проводится церемония Хококусай, в ходе которой божество извещают об этом и просят о помощи



Слева – пластиковые файлы, говорят, пользуются спросом среди иностранных туристов. Справа – сладости экидзюто с рекламой «Рекомендовано Накамурой Таканосукэ», и Таканосукэ с чайными конфетами

В коридоре четвёртого этажа выставлены макеты зданий театра Кабукидза прошлых времён и портреты известных актёров. Оттуда можно подняться по «Лестнице Гоэмона» на зелёную площадку на крыше театра. «Сад на крыше» посреди Гиндзы – бесплатное место отдыха, известное пока лишь немногим посвящённым. Здесь установлены каменные фонари из сада усадьбы Каватакэ Мокуами, драматурга Кабуки и Кёгэн, творившего с конца периода Эдо (1603-1868) до годов Мэйдзи (1868-1912).

Японский магазин чая и сладостей «Дзюгэцудо», выходящий окнами в сад, также спроектировал Кума Кэнго. В этом современном японском пространстве, построенном из примерно 3000 стволов бамбука, можно полакомиться лёгкими закусками и сладостями с чаем маття. В соседней галерее Кабукидза представлены красочные панели, рассказывающие об основах и истории театра Кабуки. Для иностранных туристов есть пояснения на английском языке.



Вверху – Сад на крыше открыт для свободного посещения. Слева внизу – «Памятная стела наших предков» увековечивает достижения тех, кто создавал историю Кабуки. Справа внизу – фонари и каменный бассейн были перенесены из усадьбы Мокуами (фотографии Nippon.com)



Вверху – вход в галерею Кабукидза и в зал «Дзюгэцудо». Внизу – рекламный плакат фильма «Танец мечей» (Токэн рамбу, июль 2023 г.), в котором Таканосукэ играет Дотануки Масакуни



«Лестница Гоэмона» соединяет коридор четвёртого этажа с садом на крыше. Она названа в честь знаменитого великого вора Исикавы Гоэмона, который скрывался на храмовых воротах, но при виде прекрасного пейзажа оттуда не смог сдержаться и воскликнул: «Ах, какой великолепный вид!», из-за чего и был пойман. С лестницы открывается вид на большую крышу театра Кабукидза (фотография Nippon.com)

Давайте посмотрим спектакль!

Таканосукэ продолжит активно участвовать в спектаклях «Танец мечей» (Токэн рамбу, в июле в театре Симбаси Эмбудзё в Токио; в августе в театре Хакатадза, Фукуока и Минамидза, Киото), которые были поставлены в 2023 году в качестве новых пьес Кабуки и получили положительные отзывы, а также в спектакле «Рюхакуранами сансэй (Lupin III)» (в сентябре в театре Минамидза в Киото). 3 октября он проведёт 10-й учебный семинар «Сёнокай» в общественном зале Асакуса. Он выступает также в спектаклях «Муж в храме Додзёдзи» (Якко додзёдзи) и «Весенний праздник цветов в Асакуса» (Яёй-но хана асакуса мацури). Последний основан на пьесе «Праздник Сандзя» (Сандзя мацури) и представляет собой сложную постановку, в которой Таканосукэ исполняет четыре разные роли, быстро сменяющие друг друга, и будет исполнять танец с Накамурой Канкуро (43 года).



Таканосукэ на фоне эмблемы театра Кабукидза, изображающей феникса

Даже если вы недавно познакомились с Кабуки, вы сможете в полной мере насладиться представлениями «Нового кабуки» и группы «Сёнокай». Обычно представления Кабукидза делятся на две части: дневное представление и вечернее, каждое из которых длится около четырёх часов. Но новички могут попробовать одноактный билет, посетив один интересующий их спектакль. Забронировав билеты онлайн накануне в полдень, вы сможете посмотреть представление за 1000-2000 йен. Их можно купить и в день спектакля, но количество может быть ограничено, и лучше забронировать заранее.

Прежде всего, попробуйте просто посетить здание театра Кабукидза, и увидите, как легко попасть в этот мир традиционного японского исполнительского искусства с 400-летней историей.



Билетная касса и вход в зрительный зал одноактного спектакля находятся слева от главного входа (фотография Nippon.com)



Таканосукэ говорит, что он был бы рад, если больше людей придёт в театр Кабукидза

Театр Кабукидза

Адрес: 4-12-15 Ginza Chuo-ku Tokyo

Как добраться: театр напрямую соединён с выходом 3 станции Хигаси-Гиндза линий токийского метро Хибия и Тоэй Асакуса; 5 минут пешком от станции Гиндза линий токийского метро Гиндза, Маруноути и Хибия

Сад на крыше и галерея Кабукидза: вход бесплатный. *Выставки в галерее регулярно меняются

Фотографии: Мацуда Тадао

Интервью и текст: Итакура Кимиэ (редакция Nippon.com)

Парикмахер и визажист: Ямагути Коити (SLANG)

Фотография к заголовку: Актёр кабуки Накамура Таканосукэ приглашает гостей в Кабукидза (© Мацуда Тадао)