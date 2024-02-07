Абэ-но Сэймэй, «сын Белой лисы», и широко почитаемое в народе божество Инари

Боги японских мифов и легенд

Разнообразные святилища божества Инари можно увидеть по всей стране, это и скромные места поклонения в переулках торговых улиц, и огромное святилище Фусими Инари тайся в Киото, известное своими тысячами ворот тории. Данное божество наиболее почитаемо в народе. Святилища Инари также известны своими статуями лис, которые считаются посланниками божества. В этой статье мы расскажем о происхождении божества Инари и культе Абэ Сэймэй, последователе учения оммёдо периода Хэйан (794-1992), который, как говорили, родился от белой лисы, и с которым связано множество легенд, повествующих о его сверхъестественных способностях.

Божество Инари и его святилища: молитвы о богатом урожае и процветании дел

Наиболее почитаемым среди самураев по всей стране стало божество Хатиман, а в народе в то же время распространился культ божества Инари.

Изначально это было народное божество, которое позднее стали ассоциировать с божеством зерна злаков Ука-но митама, которое упоминается в «Записях о деяниях древности» (Кодзики) и в «Аналах Японии» (Нихон сёки).

Главным святилищем Инари является Фусими Инари тайся, известное своими тысячами ворот тории и расположенное на юге Киото. Согласно легенде, появившейся в начале периода Нара (710-794), когда Хата-но Ирогу, член богатого рода заморских иммигрантов, попытался пустить стрелу в рисовую лепёшку моти, та превратилась в лебедя и улетела. На вершине горы, куда спустился лебедь, рос рис, и потому гора стала называться Инэнарияма, «Гора, где родится рис», и там было построено святилище. Позднее оно стало Великим святилищем Инари в Фусими, то есть Фусими Инари тайся.



Павильон поклонения Оку-ся (Оку-но-ин), расположенный после прохождения ворот Сэнбон Тории святилища Фусими Инари Тайся, является входом на гору Инари высотой 233 метра «Ояма Мэгури» (PIXTA)

В начале периода Хэйан (794-1192) монах Кукай (Кобо дайси) основал монастырь Кёогококудзи (сейчас – монастырь Тодзи) на юге столицы, Хэйанкё (совр. Киото), недалеко от святилища Фусими Инари, и там поклонялись Инари как местному божеству. Учение Кукая со временем распространилось по всей стране, и вместе с ним ширилось поклонение Инари.

По изначальному названию Инэ-нари, «родится рис», понятно, что Инари – это божество, которому молились об обильном урожае. По мере того, как вера в него проникала в городские районы, росло число людей, которые видели в нём покровителя бизнеса. Говорят, что в период Эдо (1603-1868) святилища Инари в городе Эдо (современном Токио) можно было увидеть повсюду. Даже в наши дни в торговых районах можно увидеть небольшие святилища, посвящённые Инари.

Святилища Инари в представлениях жителей Японии тесно связаны с образом лисы, статуи лис часто встречаются в святилищах Инари. Часто они во рту держат драгоценности, ключи от рисового склада, колосья риса и т. п.

Как говорилось выше, в древних легендах божество Инари связано с белой птицей, в них не встречаются упоминания о лисах. Однако с некоторых пор начали считать, что именно лисы являются посланниками Инари, и они стали прочно ассоциироваться с этим божеством.

Причины, по которым лисы начали считаться посланниками Инари, неизвестны. Существуют предположения, что их связь с миром божеств происходит оттого, что лисы первыми спускаются с гор ранней весной, и их считали животными, которые приводят с собой богов рисовых полей, или же потому, что их хвосты напоминают спелые колосья риса. Их могли воспринимать как защитников риса, которые истребляли поедающих рис воробьёв и других птиц.

Абэ-но Сэймэй и его таинственные способности

Всегда и везде есть те, кто страдают и беспокоятся о том, что может случиться в будущем. В период Хэйан жил Абэ-но Сэймэй (921-1005), которого считали обладателем магических знаний, благодаря которым у него были сверхъестественные способности, и он мог откликаться на желания страждущих.

В древней китайской натурфилософии существовала теория первоначал инь и ян и пяти элементов. Согласно этой теории, всё в мире состоит из двух начал, инь и ян, и мир функционирует и изменяется через течение и взаимодействие пяти элементов (гогё:): дерева, огня, земли, металла и воды.

Теория инь-ян и пяти элементов оказала большое влияние на японскую культуру. Она была связана с древней японской гадательной практикой бокусэн и трансформировалась в специфическую форму магии оммёдо, которая играла определенную роль в жизни японцев особенно в период Хэйан. Мастера, которые по правилам оммёдо на основании астрономических и геологических наблюдений предсказывали успех или неудачу, а также отвечали за создание календарей, назывались оммёдзи. Самым знаменитым среди них был Абэ-но Сэймэй, который благодаря этому стал своеобразным героем того времени.

Святилище Сэймэй



Святилище Сэймэй (город Киото) (PIXTA)



Статуя божества Сикигами (святилище Сэймэй, город Киото; PIXTA)

Абэ-но Сэймэй считался также исключительным знатоком астрологии, способным прорицать удачу и несчастья по небесным приметам, и сообщал императору о любых необычных явлениях. Он пользовался большим доверием и среди аристократов, которые советовались с ним обо всём необычном, случавшемся с ними. Конечно же, загадочные дела Сэймэя воспринимались как колдовство.

Также говорят, что он был силён в магии и использовал демона-они сикигами для удовлетворения повседневных нужд и якобы посрамил завидовавших ему монахов, показав им, как он убивает лягушку, не прикасаясь к ней.

Говорят, что святилище Сэймэй в городе Киото построил император Итидзё вскоре после смерти Сэймэя на месте его усадьбы. Родовым гербом божества стала пентаграмма, символизирующая теорию инь-ян и пяти элементов. На территории святилища также есть колодец, который, как говорят, создал Сэймэй, и статуя сикигами. В святилище приходит много его поклонников и в наши дни.

Святилище Кудзуноха Инари



Святилище Синода-но мори Кудзуноха Инари (префектура Осака; PIXTA)

До наших дней дошла легенда о том, что Сэймэй был сыном белой лисы по имени Кудзуноха, которая обернулась женщиной и вышла замуж за Абэ-но Ясуна. Вероятно, люди усматривали в этом причину сверхъестественных способностей Сэймэя.

В посёлке Кудзуноха города Идзуми префектуры Осака есть лес Синода-но мори, где почитается Кудзуноха, мать-лисица. Расположенное там святилище Кудзуноха Инари широко известно, и многие люди молятся о безопасных родах и благополучии детей – возможно, потому что, по поверьям, эта лиса родила Абэ-но Сэймэя, обладавшего уникальными способностями.

С периода Хэйан до наших дней подвиги Сэймэя описывали много раз в различных медиа, включая народные сказки, пьесы Дзёрури, Кабуки, романы, комиксы манга и фильмы. Как бы ни развивалась наука, люди по-прежнему тянутся к гаданию и магии. Наверное, сохраняющаяся вера в Сэймэя связана с этой особенностью человеческой природы.

Иллюстрация к заголовку: Сато Тадаси