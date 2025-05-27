Накамура Таканосукэ: наследник легенды театра Кабуки стремится к новым высотам

Следуя по стопам своего отца, бывшего живым национальным достоянием, актёр театра Кабуки Накамура Таканосукэ привносит свежую энергию в освящённое веками сценическое искусство. Переплетая классические традиции Кабуки с опытом артистов Кёгэн и других сценических направлений, он создаёт современные постановки, способные увлечь молодую аудиторию.

Актёр театра Кабуки. Родился в Токио в 1999 году. Настоящее имя – Ватанабэ Дай. Старший сын Накамуры Томидзюро V, актёра Кабуки и живой легенды Японии. В 2001 году в возрасте двух лет впервые появился на сцене, после чего получил сценическое имя Накамура Дай. В 2005 году дебютировал под именем Таканосукэ в драме «Курамаяма хомарэ-но вакатака» («Знаменитый ястреб горы Курама»). Получил степень по экономике в Университете Гакусюин.

Сын легендарного актёра театра Кабуки

Кабуки – это один из видов традиционного театра Японии, где мастерство передавалось из поколения в поколение от отца к сыну, от мастера к ученику. Накамура Таканосукэ – сын Накамуры Томидзюро V (1929–2011) – актёра, известного своей пронзительной манерой исполнения и выразительным стилем танца. Таканосукэ родился в 1999 году, когда Томидзюро было уже 69 лет.

«В детстве отец не давал мне подробных наставлений, – вспоминает Таканосукэ. – У меня было несколько уроков танцев, но мой отец никогда не заставлял меня заниматься. Говорил: “Когда тебе исполнится 14, я начну тебя учить серьёзно”. Он хотел, чтобы дети воспринимали Кабуки как игру – чтобы им было весело и интересно, и чтобы они искренне полюбили театр. Такому подходу он научился, читая “Предание о цветке стиля” (Фуси кадэн) Дзэами Мотокиё – трактат XV века, в котором основатель театра Но даёт практические советы своим преемникам».



Накамура Таканосукэ (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

Многие ведущие актёры театра Кабуки известны под громкими сценическими псевдонимами (мёсэки) и фамильными титулами (яго), которые, как правило, передаются из поколения в поколение. Актёры берут новые имена по мере продвижения по карьерной лестнице, прежде чем достигнут самого высокого титула. Наряду с мёсэки, актёры также наследуют известные пьесы и роли своих предшественников.

Сценическое имя Таканосукэ ему дал отец, когда актёру было шесть лет. Тогда он сыграл роль Усивакамару (так в детстве звали военечальника Минамото-но Ёсицунэ) в спектакле театра Кабукидза. «Яго нашей семьи – Тэннодзия. Существует легенда о ястребе в храме Ситэннодзи в Осаке, оттуда и пошло это имя. И наш родовой герб – таканоха яцуя-гурума, колесо из восьми стрел с оперением ястреба, – поэтому моему отцу пришла в голову идея использовать иероглиф така, ястреб, в моём имени».

Томидзюро планировал наградить Таканосукэ собственным мёсэки, когда его сыну исполнится 20 лет, а ему самому – 90, и в этот торжественный день доверить новому Томидзюро исполнить «Столичную деву из храма Додзёдзи» (Кёга-но ко мусумэ додзёдзи), драгоценный фамильный танец Тэннодзия. Однако старший Накамура скончался в 2011 году в возрасте 81 года.

«Мне было всего 11 лет, когда умер отец, и я понятия не имел, чему и как он собирался меня учить. Для актёра театра Кабуки отец обычно является самым важным учителем. Потеряв своего учителя так рано, я не был уверен, смогу ли выжить в мире Кабуки. Но даже в самые сложные времена я ни разу не задумался о том, чтобы сдаться».



Выступление Таканосукэ на «Сёнокай IX» в 2024 году (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

Лучше, чем сто дней репетиций

В 2013 году, в ознаменование третьей годовщины смерти своего отца, Таканосукэ, которому тогда было 14 лет, организовал серию ежегодных частных театральных вечеров под названием «Сёнокай». В этом году «Сёнокай» прошёл в девятый раз, из-за вынужденного перерыва на несколько лет во время пандемии.

«Театральные вечера – это возможность исполнить перед публикой роли, которые увлекают меня сейчас. Надеюсь, это подготовит меня к ролям, которые, возможно, я когда-нибудь смогу получить в коммерческих постановках крупных театров. Есть поговорка: “Одно выступление важнее, чем сто дней репетиций”. Репетиции, конечно, важны, но опыт выступлений перед живой аудиторией бесценен, и «Сёнокай» – это способ приобрести такой опыт. В программе представлены пьесы, которые либо связаны с моим отцом, либо являются классикой репертуара Кабуки периода Эдо».

В 2022 году, на седьмом «Сёнокае», Таканосукэ исполнил главную роль в «Бэнкэй на корабле» (Фуна бэнкэй), танцевальной адаптации одноимённой пьесы Но, основанной на эпическом романе «Повесть о доме Тайра» (Хэйкэ-моногатари). В 2023 году он сыграл в той же пьесе – одной из любимых пьес отца – в театре Кабукидза, получив восторженные отзывы. В феврале 2023 года историк театра Кабуки Янаи Кэндзи в статье для газеты «Токио симбун» подчеркнул красоту его сценической пластики, особенно в работе ног. Автор отметил, что энергия пронизывала каждую клетку тела Таканосукэ, добавив, что с интересом будет следить за становлением его мастерства.



Таканосукэ в спектакле «Фуна Бэнкэй», в роли, которую любил играть его отец, 2022 г. (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

В последнее время Таканосукэ стал осознавать, как много потенциала творческого роста заложил в него отец.

По настоянию отца он начал заниматься симай, короткими танцами театра Но, ещё в начальной школе, у мастера Канадзэ Катаямы Юсэцу, тоже в своё время признанного живым национальным достоянием. «Отец тоже в юности изучал театр Но и много времени уделял тренировке характерной походки суриаси. Но мне в детстве не нравились уроки Но, и я часто задавался вопросом, зачем мне это нужно».

Но сейчас молодой актёр глубоко благодарен за то, что так рано познакомился с Но, и продолжает учиться у старшего сына Юсэцу, Катаямы Куроэмона X. «В Кабуки техника движений ног тоже очень важна, и занятия Но помогли мне развить устойчивость и уверенно контролировать тело. Многие пьесы пришли в Кабуки из гораздо более старого репертуара театров Но и Кёгэн, и изучая оригинальные пьесы я заново открыл для себя уникальное очарование Кабуки и задумался о том, как убедительнее передать его на сцене. Мне кажется, именно поэтому отец хотел, чтобы я изучал приёмы Но».

Творческий союз театральных традиций

В девятом представлении «Сёнокай», состоявшемся в августе 2024 года в Национальном театре Но в Токио, участвовал специальный гость, не принадлежащий к миру Кабуки: Номура Юки, молодая звезда, комического театра Кёгэн, развивавшегося в тандеме с Но. С ним Таканосукэ исполнил танец под названием «Нинин санбасё». Актёры, родившиеся в 1999 году, стали друзьями после того как их познакомил Куроэмон. Обоих объединяет то, что они происходят из знаменитых актёрских семей и стремятся решать новые задачи, сохраняя при этом лучшие традиции классического исполнительского искусства.

Танец, который они исполняли, изначально был напоминающей ритуал частью пьесы Но, в которой комический актёр Кёгэн самозабвенно танцует, молясь о щедром урожае. Позже она была включена в репертуар театра Кабуки и исполняется по особым, торжественным случаям, таким как открытие театрального сезона каомисэ («показ лиц») и сюмэй («присвоение имён»), когда рублике представляют преемников имени актёра. В то время как музыкальное сопровождение в версии Кабуки полагается на сямисэн, для этого представления была использована оригинальная оркестровка Но. Одетые не в костюмы, а в чёрные кимоно и брюки хакама, Таканосукэ и Юки, соответственно, исполнили танцы Кабуки и Кёгэн, подчеркнув контраст между этими двумя видами искусства.

«Танец зародился как форма молитвы богам. Это то, что я увидел воочию, когда исполнял “Санбасё” с Юки. В Кабуки “Санбасё” занимает важное место как ритуальный танец, в котором его особое положение выражается за счёт использования грима и сценического реквизита. В театре Но эти элементы убраны. В своей простоте он создаёт более напряжённую атмосферу сакральности. В Но актёр своим танцем пробуждает землю и черпает её энергию. Пластика актёра полностью отличается от Кабуки. Благодаря нашему сотрудничеству у меня появилось новое понимание положения Кабуки как популярного вида искусства и того, как его следует представлять».



Совместное выступление Номуры Юки (справа), и Таканосукэ показывает связь между традициями Но и Кёгэн и театром Кабуки, а также их различия (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

Также в представлении «Сёнокай» Таканосукэ в паре с актёром театра Кабуки Оноэ Саконом, который младше его на семь лет, исполнил «Привязанный к палке» (Босибари) – ещё одну адаптацию номера из пьесы театра Кёгэн. Таканосукэ сыграл Дзирокадзи, слугу, который имеет привычку угощаться сакэ из хозяйских запасов. Так что, прежде чем отправиться по делам, хозяин, привязывает руки Дзирокадзи к шесту, и связывает за спиной руки другого своего слуги, Тарокадзи. Хотя эти двое не могут самостоятельно добраться до желанного напитка, они придумывают хитроумный способ прикладываться к нему по очереди. Хозяин возвращается домой и застаёт двух слуг танцующими навеселе. Это чрезвычайно увлекательный номер, но для его убедительного исполнения требуется немалое мастерство.



Перед выступлением Таканосукэ (справа) и Сакон (слева) получили наставления от отца Сакона Оноэ Сёроку IV (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

К классике через современность

В прошлом году Таканосукэ сыграл в нескольких широко обсуждаемых современных постановках Кабуки, таких как «Танец мечей» (Токэн рамбу), «Военные хроники Махабхараты» (Махабарата сэнки) и «Люпен III».

«Эти новые спектакли созвучны современности, потому что они не основаны на традиционных произведениях. Но они поставлены с использованием языка классического театра Кабуки, и я не могу даже передать, насколько важно было овладеть этим языком. Для хорошей импровизации необходимо досконально знать основы ремесла. Вот почему я надеюсь посвятить себя классике, пока я ещё молод, и овладеть театральными техниками, которые уникальны для театра Кабуки».



Таканосукэ и Номура Юки репетируют «Нинин самбасё». Справа, давая наставления, стоят Номура Мансаи II, отец Юки, и знаменитый хореограф Фудзима Кандзуро VIII (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая).

Спектакль «Танец мечей», вызвавший особый ажиотаж, основан на популярной онлайн-игре, которая также легла в основу аниме сериала и мюзикла. История вращается вокруг воинов, олицетворяющих легендарные мечи, которые сражаются со злыми силами, известными как «исторические ревизионисты», цель которых – изменить прошлое. Таканосукэ сыграл две роли – самурая Мацунаги Хисанао и Додануки Масакуни, одного из главных оживших мечей, и завоевал новых молодых поклонников.

«Больше половины зрителей были поклонниками “Танца мечей”, не знакомыми с классическими традициями театра Кабуки, поэтому я не знал, как они воспримут нашу постановку. Но с самого первого дня реакция публики была великолепной; аудитория были по-настоящему поглощена происходящим на сцене. Эта пьеса также побудила многих прийти посмотреть традиционные представления Кабуки. И в этом году на “Сёнокае” у нас было гораздо больше молодых зрителей».

Таканосукэ рассматривает синсаку, новые произведения Кабуки, как путь к классике. «Если бы первой пьесой, которую увидели молодые люди, была “Сокровищница вассальной верности” (Тюсингура), вдохновлённая актом мести, совершенным в XVIII веке знаменитыми 47 самураями, они, наверное, не смогли бы её понять. Потому что она совершенно не соответствует современным ценностям и представлениям. Вот почему я хочу сначала познакомить людей с Кабуки через новые произведения, а затем привести их к классике».

Даже если поначалу трудно уследить за сюжетом или репликами, Кабуки есть что предложить, говорит Таканосукэ: «Там столько интересного! Например, музыка или костюмы, сценография и декорации. Актёрская игра также может приковать внимание. Если вас заинтересует хоть какой-то аспект искусства Кабуки, то интерес естественным образом будет углубляться и дальше. Это исполнительское искусство существует уже более четырёхсот лет. Я уверен, что живое выступление вызовет интерес у зрителей всех возрастов».

Экспериментируя с классикой

Таканосукэ считает, что верность классике не означает отказа от перемен. «Театр Кабуки – это живая форма искусства. Со времён эпохи Эдо он претерпел множество серьёзных изменений. Как создать спектакль, который будет волновать современную молодёжь и следующие поколения, – вот главная задача, которая стоит перед нами».

Его отец, Томидзюро, был ключевой фигурой экспериментального направления, возглавляемого театральным режиссёром и критиком Такэти Тэцудзи (1912–1988). «Такэти Кабуки» был попыткой возродить классику в современной интерпретации. «Участие в подобном новаторском начинании позволило бы многому научиться. И я полностью открыт новым идеям, которые рождаются благодаря сотрудничеству с синсаку Кабуки и артистами других жанров, таких как Но и Кёгэн», – говорит Таканосукэ.

На вопрос о долгосрочных целях актёр без колебаний отвечает: «В совершенстве овладеть классикой и унаследовать сценическое имя отца. Однако, прежде чем стать Томидзюро VI, мне нужно чётко понимать, каким я хочу видеть Кабуки. Поэтому я намерен попробовать себя во всём, пока я ещё молод».

В ноябре Таканосукэ сыграет главную роль в своей первой пьесе в западном стиле «Экзотическая семейка» (Утётэн кадзоку) – истории о семье тануки, которые живут в Киото в людском обличье. Его график работы в театре Кабуки также насыщен: в декабре он был занят в спектакле в театре «Минами-дза» в Киото, а в январе – в новогоднем представлении «Асакуса Кабуки», который считается «воротами к успеху» для начинающих исполнителей. Там он сыграл в ансамбле с другими ведущими актёрами своего поколения, такими как Оноэ Сакон, Накамура Хасиносукэ и Итикава Сомэгоро.

Таканосукэ уже обладает великолепной сценической осанкой, выработанной благодаря изучению танцев симай, и чистым, звонким голосом. Его уверенная сценическая речь и исключительное танцевальное мастерство также являются большим преимуществом. И он, без сомнения, достигнет ещё больших высот, получив опыт исполнения главных ролей в крупнейших коммерческих постановках театра Кабуки.



Таканосукэ закончил выступление на «Сёнокае» в 2024 году, пообещав добиться новых высот, овладевая искусством Кабуки (© Мацуда Тадао; предоставлено офисом Такая)

Текст: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: © Мацуда Тадао; предоставлена офисом Такая