Посёлок Ёити на Хоккайдо становится центром винного туризма

Посёлок Ёити, расположенный к западу от Саппоро на северном острове Хоккайдо, все чаще называют одним из перспективных винодельческих регионов Японии. Местные виноделы, рестораторы и власти стремятся превратить его в привлекательное туристическое направление для любителей вина из Японии и других стран.

Стремительный взлёт Ёити

В марте 2026 года в известном джаз-клубе Blue Note Place в районе Эбису, Токио, состоялось мероприятие, где посетители могли насладиться винами региона Ёити на Хоккайдо под стильную музыку. Семь виноделов представили свои вина для 250 гостей, каждый из которых заплатил за билет 16 500 йен. Когда открылась онлайн-продажа билетов, сайт рухнул от наплыва желающих.



Семь виноделов приветствуют гостей мероприятия, посвящённого винам Ёити (© Укита Ясуюки)

Как отметил Хасимото Ко из Центра инженерного развития Хоккайдо в информационном бюллетене DEC: «За последние несколько лет Ёити занял особое место в винодельческой отрасли Хоккайдо. Я не знаю другого случая, когда за столь короткое время удалось создать нечто настолько ценное».

Ёити расположен на северном побережье полуострова Сякотан на Хоккайдо, к западу от Саппоро. Благодаря хорошо дренированным почвам и сравнительно мягкому для Хоккайдо климату этот район ещё в эпоху Мэйдзи (1868–1912) стал центром плодоводства. Выращивание винограда для вина стало активно развиваться с 1980-х годов. Однако до 2009 года здесь была лишь одна винодельня. Затем Сога Такахико, приехавший из префектуры Нагано, основал Domaine Takahiko. Когда его вина получили известность, в Ёити стали прибывать желающие учиться у него виноделию и выращиванию винограда. Так Ёити постепенно превратился в новый винодельческий регион.



Сога Такахико сам занимается и выращиванием винограда, и производством вина в Domaine Takahiko (© Укита Ясуюки)



Виноградники Нана-Цу-Мори при Domaine Takahiko. Смотровая площадка открыта для туристов (© Укита Ясуюки)

В феврале 2020 года вино «Нана-Цу-Мори Пино Нуар 2017» от Domaine Takahiko включили в винную карту копенгагенского ресторана «Нома», одного из лучших в мире. Это заметно повысило известность вин Хоккайдо. Сейчас в Ёити действуют 20 виноделен. Открывается все больше ресторанов с местными винами, привлекая любителей вина со всей Японии и из-за рубежа. Спустя шесть лет после первого прорыва винодельческий Ёити продолжает набирать популярность.

Маленький город, всемирное признание

Виноделие и туризм естественно дополняют друг друга. Пышные виноградные лозы, раскинувшиеся по холмистым склонам, сами по себе уже туристическая достопримечательность, а если именно здесь производят вино, которое вам особенно нравится, то впечатление становится ещё сильнее. По мере укрепления репутации Ёити как винодельческого региона растёт и его туристическая привлекательность.

Отель Yoichi Loop открылся в сентябре 2020 года напротив вокзала Ёити. Он стал одним из первых проектов в зарождающейся индустрии винного туризма Ёити – место, где гости могут насладиться местными винами и изысканной кухней. Управляющий отелем имеет опыт работы сомелье в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, а шеф-повар проходил обучение в лучших ресторанах Японии. Отель довольно дорогой: проживание и ужин стоят около 50 000 йен на человека, но, несмотря на это, номера почти всегда заняты. В нём останавливались гости из более чем 30 стран. Нынешний шеф-повар Нарита Сэкия проходил стажировку в токийском ресторане Quintessence, отмеченном тремя звёздами Мишлен. Он говорит: «По мере того, как мы все больше сосредотачиваемся на использовании местных ингредиентов, блюда становятся все проще».



Фасад отеля Yoichi Loop. Ресторан расположен на первом этаже (© Укита Ясуюки)



Шеф-повар ресторана Yoichi Loop Нарита Сэкия (слева). Справа – ароматная запечённая скумбрия из Охотского моря и рис с мисо из белокопытника. Вино – «Йока блаш 2024» от винодельни Йока из Ёити. Смесь из трёх сортов винограда обладает сложным, но утончённым вкусом (© Укита Ясуюки)

Виноделы также стараются прежде всего продавать свои вина в самом Ёити и в Саппоро. Бокал редкого вина, такого как «Блан де Нуар» или «О-Ли» от Domaine Takahiko, можно попробовать в местном винном баре «Кумпуэ» или магазине итальянского ресторана «Кихэн».



«Кихэн» – единственный в мире магазин, где подают бокалы редкого красного вина «О-Ли» от Domaine Takahiko. Название происходит от японского слова ори – «осадок». Этот осадок используют при вторичном брожении вина (© Укита Ясуюки)

Винодел Оно Такаси, который когда-то работал в компании по импорту натуральных вин в Токио, а теперь руководит винодельней «Марумэганэ», открыл «Кихэн» в 2025 году. На полках представлены местные вина, а также настоящие вина из Франции, которые посетители могут попробовать тут же, под лёгкие закуски. Атмосфера места привлекает множество преданных поклонников японского вина, которые возвращаются сюда снова и снова.

Фестиваль виноделия в Ёити с французским названием La Fête des Vignerons à Yoichi проводится ежегодно в начале сентября с 2014 года. Он стал настолько популярен, что 1500 билетов по цене 3500 йен каждый раскупаются. Часть билетов предлагается в качестве вознаграждения в рамках «налога на родину» – системы, где жители Японии могут перечислять часть своих местных налоговых платежей в муниципалитеты, откуда они родом, тем самым пополняя их бюджет.

Ресторан Yoichi Loop был включён в французский гастрономический гид «Го-Мийо» 2025 года. В гид также вошёл местный ресторан Yoichi Sagra, который впоследствии переехал вглубь острова, в город Китахиросима к юго-востоку от Саппоро, а сам Сога был удостоен премии Terroir Prize от гида. Для городка с населением 17 тысяч человек упоминание двух ресторанов и одного местного винодела – выдающeeся достижение.

Осенью 2025 года было объявлено о запуске трёх новых проектов. Первый – это «Атона», роскошный термальный комплекс рёкан, который планируют открыть совместно сеть отелей Hyatt и компания из Киото. Japan Airlines также намерена открыть в соседнем городе Ники гостиницу французского формата. А компания Yoichi Dreams, создавшая Yoichi Loop, открыла кондоминиум для сдачи в аренду под названием «Кисин».



Винный погреб «Кисина» (© Укита Ясуюки)



Гостиная и столовая зона в кондоминиуме «Кисин». Из огромных окон открывается вид на местные виноградники (© Укита Ясуюки)

Комплекс «Кисин» уже полностью введён в эксплуатацию. Его просторные апартаменты выходят на виноградники хозяйства Кимура, город Ёити и мыс Сирипа на севере. В подземной части оборудован винный погреб на 800 бутылок. «Кисин» воплощает идею винного туризма: здесь гости могут погрузиться в мир местного вина и терруара, а также заказать блюда, приготовленные приглашёнными поварами из Yoichi Loop.

Бургундская модель

Мэр Ёити Сайто Кэйсуке, вступивший в должность в 2018 году, активно продвигает идею возрождения региона с помощью виноделия. Он рассматривает туризм как неотъемлемую часть «винодельческого кластера», который должен объединить производителей и туристов и оживить регион. В настоящее время наблюдается явная нехватка объектов размещения, но планы по комплексному развитию территории вокруг вокзала и вдоль побережья реализуются. Будущее выглядит многообещающим.

Сайто говорит: «Многие из новых проектов – это дорогостоящие объекты, ориентированные на состоятельных гостей. В то же время мы обсуждаем и более доступные варианты размещения для широкой аудитории».

Туристическая модель, которую Сайто хочет перенять, отличается от распространённой в Калифорнии, где экскурсии, дегустации и обеды на самих винодельнях объединены в один пакет. Он скорее ориентируется на бургундскую модель, где посетители наслаждаются живописными виноградниками, а затем отправляются в город, чтобы попробовать дорогие местные вина вместе с блюдами региональной кухни в местных ресторанах.

«У нас уже есть районы, где сосредоточены рестораны, и уже сложился устойчивый поток туристов в город. Всё больше иностранных гостей, приезжающих зимой покататься на лыжах в соседние Нисэко или Кироро, включают Ёити в свой маршрут».



Мэр Сайто Кэйсуке намерен сделать виноделие основой возрождения региона (© Укита Ясуюки)

В феврале 2025 года Ёити подписал «винное соглашение» с бургундской деревней Жевре-Шамбертен, после чего Ёити начал развивать связи и с другими винодельческими регионами: Гурджаани в Грузии (который некоторые называют родиной вина), известным швейцарским винодельческим регионом Зальгеш и регионом Ланге на севере Италии. Эти связи способствуют обмену знаниями в области винного туризма.

Ёити находится в 30 минутах езды на автомобиле от Отару и чуть более чем в часе езды от столицы Хоккайдо – Саппоро, где живёт почти 2 млн человек. «Ёити можно назвать городским винным курортом. Я не думаю, что в мире много других винных регионов, расположенных так близко к городским центрам», – говорит Сайто.

Поскольку японские города сталкиваются с проблемами сверхтуризма, винный туризм всё чаще рассматривают как способ направить потоки посетителей в сельские районы. Если сложится новая «модель Ёити», она может положить начало винодельческому кластеру, объединяющему Сорати, Хакодатэ, Хокуто, Фурано и другие винодельческие районы Хоккайдо.



Вид на Ёити и мыс Сирипа с виноградников туристической фермы Накаи Канко Ноэн (© Укита Ясуюки)

Фотография к заголовку: Любители вина прогуливаются по винограднику с бокалами в руках на фестивале виноделия La Fête des Vignerons à Yoichi, который проводится каждый сентябрь (© Укита Ясуюки)