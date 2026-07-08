Гостиница «Этадзима-со» в Хиросиме получила высшие награды гостиничного бизнеса: новый подход к работе и особая забота о гостях

Город Этадзима в префектуре Хиросима, расположенный на берегу Внутреннего моря Сэто, может похвастаться мягким климатом и богатой природой. Гостиница «Этадзима-со» получила три награды на конкурсе World Luxury Hotel Awards 2024, который часто называют «Оскаром гостиничной индустрии», а также была включена в список «Michelin Guide Hotel Selection 2025». Мы постарались изучить причины такого успеха.

Даже повседневная поездка может стать незабываемым путешествием

Город Этадзима расположен в живописном уголке Внутреннего моря Сэто на острове Этадзима, а также его территория включает другие острова, в том числе остров Номидзима. Климат здесь мягкий, благодаря чему тут выращивают оливки, цитрусовые и овощи, а также разводят устриц.

От железнодорожной станции JR Хиросима до порта Хиросимы можно доехать на трамвае за 30 минут. Затем ещё 30 минут на скоростном пароме, и вы на месте. Сама неспешная поездка на местном общественном транспорте создаёт ощущение выхода из привычной обыденной рутины.



Внешний вид гостиницы «Этадзима-со». В саду расставлены шезлонги, с которых открывается вид на море

Гостиница «Этадзима-со» расположена напротив пляжа Нагасэ. Она небольшая, здесь только 32 номера, и из всех номеров и от стойки регистрации открывается вид на Внутреннее море Сэто. Когда я прибыл и отдыхал в залитом солнцем лобби, мне подали сладости из старинного магазина, расположенного в префектуре Хиросима. В лобби также есть «Солнечная стойка», где выставлены напитки и сладости, приготовленные из сезонных овощей и фруктов, выращенных на Этадзиме. Возле гостиницы находится купальня на термальных источниках Этадзима онсэн – здесь принимают ванны местные жители, но по утрам и вечерам ей пользуются только гости отеля.

В день моего визита на прилавке были выложены свежесобранные огурцы. Сотрудник гостиницы объяснил, что город Этадзима занимает в префектуре первое место по производству огурцов. Они были невероятно свежими на вкус, и я мог почувствовать природное изобилие этого острова.



В лаунже отеля «Этадзима-со» у «Солнечной стойки» вы можете попробовать овощи и другие продукты местного производства (предоставлено отелем «Этадзима-со»)

У «Солнечной стойки» посетители и персонал могут непринуждённо пообщаться, пока гости любуются видом на Внутреннее море Сэто и наслаждаются местной кухней. Это также своего рода уловка, побуждающая людей выходить из номера, а не оставаться постоянно в своих комнатах.

Ресторан отеля также популярен благодаря своей креативной французской кухне, в которой используются местные ингредиенты, такие как устрицы, оливки и фирменные овощи.

Роскошь, не впадающая в экстравагантность

Отель «Этадзима-со» стал лауреатом премии World Luxury Hotel Awards в 2024 году, которая присуждается отелям, предоставляющим услуги и удобства мирового класса. В конкурсе участвуют отели из более чем 150 стран и регионов, а награды вручаются ежегодно на основе голосования более 300 000 человек в каждом регионе и категории. «Этадзима-со» занял первое место в Азии в категориях небольших отелей и отелей, работающих по системе «всё включено», а также первое место в мире в категории отелей с термальными источниками.



Отель находится на берегу Внутреннего моря Сэто, это один из ведущих центров выращивания устриц в Японии. На воде плавают плоты устричных ферм

Главными критериями оценки являются сервис, роскошь и оформление. Акцент делается не столько на роскоши удобств, но и на качестве впечатлений, предлагаемых гостям. Под «роскошью» здесь понимается нечто большее, чем ощущение материального богатства и достатка – это скорее комфорт, удовлетворяющий душу, и необыкновенные впечатления.



В ресторане подают блюда, приготовленные из овощей местного производства, собранных этим утром

В 2025 году отель также был включён в Michelin Guide Hotel Selection, где представлено около 7000 отелей по всему миру, в том числе около 340 отелей в Японии. Генеральный менеджер Абэ Наоки прокомментировал тот факт, что этот небольшой отель, открывшийся в 2021 году, два года подряд получает признание в международных рейтингах. Он сказал: «Мы гордимся тем, что это результат всесторонней оценки не только номеров, дизайна интерьера и удобств, но и общей атмосферы, включая окрестности, горячие источники, еду, пейзажи и людей».



Абэ Наоки, генеральный менеджер «Этадзима-со»

На саммите G7 в Хиросиме в 2023 году в отеле «Этадзима-со» останавливалась делегация канцлера Германии Шольца. Благодаря этому увеличилось число гостей из Европы, особенно из Германии, которые останавливаются здесь на длительный срок. После посещения таких всемирно известных мест, как Атомный купол, Миядзима и город Курэ, они предпочитают отдохнуть в «Этадзима-со». Абэ говорит, что, по его мнению, роскошь и полноценный отдых – это не одно и то же.

«Скрытые горячие источники» с долгой историей

В отеле «Этадзима-со» высший уровень роскоши обеспечивается в том числе благодаря горячим источникам Этадзима онсэн. Этот район издавна привлекает туристов своими термальными источниками. Открытые и отдельные ванные комнаты выходят к Внутреннему морю Сэто, позволяя гостям наслаждаться живописными пейзажами сада и морским бризом.



Горячий источник Этадзима онсэн расположен рядом с гостиницей (предоставлено «Этадзима-со»)

Вода для ванн поступает из ископаемого морского источника, бьющего из-под земли с глубины 1700 метров. Чаще всего вулканические горячие источники образуются в результате циркуляции просачивающейся в грунт дождевой воды, тогда как здесь это морская вода, существовавшая десятки тысяч лет назад, которая просачивается через геологические слои в течение длительного периода времени. Абэ говорит: «Возможно, это остатки древнего моря, заключённые под землёй, которые в своё время выходят на поверхность в виде горячего источника. Один из видов роскоши – это неспешно провести время в бассейне с горячей водой, размышляя об этом. Наши сотрудники также углубили свои знания, чтобы рассказывать об особенностях этого источника, и мы создали брошюру, которая посвящена привлекательности его качеств».

Это сильносолёный горячий источник с хлоридом натрия и кальция. Утверждают, что он обладает чрезвычайно высокой теплоизоляцией и увлажняющим действием. Также это редкий источник, содержащий радон с малым излучением радиации. Благодаря производительности источника в 240 литров в минуту, вода свободно течёт, а температура воды составляет 31,8 градуса Цельсия. Чередуя ванны с разной температурой, можно как следует прогреть тело и ощутить расслабляющий эффект.

В 2025 году гостиница присоединилась к Ассоциации по сохранению скрытых горячих источников Японии. Концепция ассоциации, «Скрытый источник, наполняющий радостью сердце путешественника – это люди», соответствует подходу гостиницы «Этадзима-со» к своему термальному источнику и заботе о своём персонале. Руководству ассоциации была выражена готовность реализовать концепцию, и членство одобрили. По словам генерального менеджера Абэ, они полагают, что им удалось донести особенности подхода гостиницы «Этадзима-со», где ценят людей и оберегают ресурсы, скрытые в этом регионе. Он рад, что новый образ «скрытого горячего источника», издавна оберегаемого местном сообществом, получил одобрение.

Информация о термальных источниках, которые можно увидеть, только если посетить «Этадзима-со», тщательно подобрана в буклете, который вручают каждому гостю при регистрации.



Ванна для ног, где можно посидеть, любуясь морем

Демонстрация местных ресурсов и сотрудничество с местными производителями

Большие стены гостиной и обои в номерах отеля «Этадзима-со» выполнены из традиционного японского текстиля сифу, «бумажной ткани». Сифу изготавливается путём тонкой нарезки японской бумаги васи на нити и их переплетения, что придаёт изделию уникальную текстуру и воздухопроницаемость. В городе Этадзима находится старая компания «Цусима оримоно» – это одна из двух фабрик в Японии, где производят этот вид текстиля.



В вестибюле «Этадзима-со» висит композиция «Колонна света». В оформлении всего здания использованы работы Хорики Эрико, одной из ведущих японских художниц, работающих с японской бумагой васи

В лаунже представлены художественные светильники, вдохновлённые природой Этадзимы и историями её жителей, которые создаёт художница Хорики Эрико, работающая с бумагой васи. В центре основания световой колонны, символизирующей «добрые знаки из Вселенной, нисходящие сверху», расположен рисунок с засечками, изображающий Цилиня, мифическое китайское существо. Этот дизайн похож на логотип крупного производителя пива «Кирин», который разработал Роккаку Сисуй, мастер лаковых изделий из города Этадзима. Это также послужило катализатором для создания в городе крафтовой пивоварни, получившей техническую поддержку от компании «Кирин».



У основания светового столба расположен водяной знак с тем же дизайном, что и логотип пива «Кирин», напоминая о его связях с этим регионом

В мини-библиотеке лаунжа представлены книги, посвящённые Этадзиме и Хиросиме, а также чернила более 130 цветов от производителя перьевых ручек «Сэра маннэнхицу», эта компания расположена в городе Курэ. Вы можете воспользоваться кистями «Кумано», производимыми в посёлке Кумано префектуры Хиросима, чтобы писать письма и рисовать этими чернилами.



Всё здание спроектировано так, чтобы доставлять удовольствие. В мини-библиотеке представлены перьевые ручки и чернила от местных производителей

Дизайн и услуги отеля используют многочисленные местные ресурсы, отражая надежду работников гостиницы на то, что гости смогут в полной мере их оценить.

Цель гостиницы – стать достопримечательностью, которой гордится город Этадзима

На месте нынешнего комплекса «Этадзима-со» изначально находился общественная купальня на термальном источнике, пользовавшаяся популярностью у местных жителей. Городские власти одобрили план постройки гостиницы в рамках усилий по созданию нового туристического центра. Между тем после её открытия в 2021 году возникло некоторое недовольство со стороны местных жителей, отчасти из-за повышения цен на пользование горячим источником.

Однако генеральный менеджер Абэ поставил перед собой цель шаг за шагом постепенно сближаться с местным населением и создать такой гостевой дом, которым Этадзима могла бы гордиться, и работал над развитием гостиницы, включая разработку концепции, методов работы и обучения персонала, ещё до его открытия. Название гостиницы включает иероглиф 荘 (со:, «вилла», «усадьба», «торжественный, достойный»), который ассоциируется со старинными японскими гостиницами. Большинство текстовых вывесок внутри гостиницы также на японском языке. Генеральный директор Абэ считает, что чем больше мест, где вы встречаете японский язык, тем лучше вы можете почувствовать особый характер этого региона.

В гостинице «Этадзима-со» работает около 60 сотрудников, 90% из которых являются местными жителями. При приёме на работу собеседование может длиться от 3 до 6 часов, чтобы определить, подходит ли кандидат на роль такого коллеги, который поможет поддерживать «дух» отеля. Здесь важен не опыт работы в сфере гостиничного обслуживания – основное внимание уделяется созданию «духа» отеля с помощью местных талантов.



Ключ от номера с отделкой под дерево (справа) и футляр для карточек, который можно использовать в качестве закладки

Стремление сохранить местные обычаи

Такой уровень обслуживания в «Этадзима-со» обусловлен опытом и убеждениями генерального менеджера Абэ. Несмотря на наличие персонала, не обладающего высокой квалификацией, отель никогда не критиковали за плохое обслуживание. По словам Абэ, планировка ресторана спроектирована таким образом, чтобы тележки были легкодоступны, что удобно для наших местных сотрудников среднего и пожилого возраста при транспортировке еды. Он говорит о своём желании создать роскошное пространство, доведя до совершенства особый сервис, который может предложить только «Этадзима-со».



На территории гостиницы есть диваны и другие места для отдыха на открытом воздухе, где можно полюбоваться видом на Внутреннее море Сэто

После окончания Японской школы гостиничного дела (Накано, Токио) генеральный менеджер Абэ начал свою карьеру в гостиничном бизнесе в отеле Sheraton Laguna Guam Resort. Он принимал участие в открытии Hyatt Regency Yokohama и в возрождении региональных отелей. Хотя сетевые отели тщательно обучают свой персонал и поддерживают одинаковое качество обслуживания по всему миру, им иногда не удаётся в полной мере выразить особенности региона и индивидуальность отеля. Он говорит, что хочет сделать «Этадзима-со» отелем, укоренённым в местном сообществе, с особым собственным стилем, созданным вместе с людьми, которые живут и работают здесь. Вместо того чтобы использовать навязанные слова и установки, он хочет, чтобы отель стал местом, где гости могут снять свою броню, стать самими собой и восстановить силы. Он верит, что опыт работы ради улыбок и счастья других людей укрепит как самих сотрудников, так и саму основу обслуживания в отеле.

Выписавшись и выйдя из отеля «Этадзима-со», я увидел, как генеральный менеджер Абэ лично приветствует каждого гостя. Его стремление обеспечить уникальный сервис, который предлагает «Этадзима-со», воплощает в себе истинно японское чувство роскоши и гостеприимства.

Фотографии: Если не указано иное, фотографии сделаны автором.

Фотография к заголовку: Спокойное Внутреннее море Сэто, вид из номера в отеле «Этадзима-со»