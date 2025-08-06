«Атомный купол» в Хиросиме
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Символ атомной бомбардировки
«Атомный купол» в Хиросиме (гэмбаку до-му) был Торговым выставочным залом префектуры Хиросима и представляет собой кирпичное здание, которое спроектировал чешский архитектор Ян Летцель, строительство было завершено в 1915 году. В 1945 году в здании размещались правительственные учреждения. Поскольку здание находилось всего в 160 метрах от эпицентра взрыва, большая часть стен здания разрушилась во время бомбардировки 6 августа 1945 года, но часть с куполом устояла, и это было одно из немногих сооружений в этом районе, устоявших в вертикальном положении. В послевоенное время купол стал символом атомной бомбардировки; в 1996 году он был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы по консервации помогли сохранить здание.
Фотография к заголовку: © Pixta
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