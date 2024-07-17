Малая форма больших вещей: очарование японского мини-грузовика

Кэй-кары – обычное явление на улицах Японии. Многофункциональную грузовую версию такого транспортного средства называют кэй-траком. Сегодня кэй-траки, переоборудованные для активного отдыха на открытом воздухе, можно встретить как на бездорожье, так и в туристических кемпингах.

Кэй-трак как символ японской жизни

Двухместные грузовики класса Kei («кэй», легкие грузовики), оснащенные просторным грузовым отсеком, используются в качестве коммерческих транспортных средств в различных отраслях, включая сельское хозяйство, рыболовство, озеленение, строительство. Они даже могут обслуживать точки по продаже спиртных напитков и магазины мотоциклов. Такие грузовики очень компактны, что позволяет им с легкостью маневрировать даже на узких дорогах, а их просторный грузовой отсек, расположенный в задней части, делает их отличным вариантом рабочего автомобиля.



Daihatsu Hijet – это типичный кэй-трак с грузоподъемностью до 350 кг (© Daihatsu)

В категорию «кэй» входят транспортные средства с объемом двигателя до 660 см3. Японцы любя называют кэй-траки «кэйтора». Несмотря на скромные показатели мощности, эти миниатюрные грузовички вполне способны перевозить контейнеры с сельскохозяйственной продукцией или ящики с пивом, длинномерные предметы, такие как древесина и доски, и даже нестандартные громоздкие грузы, такие как мотоциклы. Поскольку кэй-траки принадлежат к классу легких транспортных средств, эксплуатационные расходы на налоги, страхование, дорожные сборы и т. п. для них ниже, чем для стандартных грузовиков, что подтверждает их исключительную экономическую выгодность и практичность.



Кэйтора – это практичные транспортные средства, незаменимые для работ в различных отраслях, таких как сельское хозяйство и рыболовство (© Pixta)

Рассмотрим на реальном примере, насколько практичны эти мини-грузовички. Типичным представителем класса пикапов на внутреннем рынке Японии является Toyota Hilux. Однако грузовая платформа мини-грузовиков шире, чем у Hilux несмотря на то, что габариты кузова пикапа гораздо больше.

Длина Hilux составляет 5340 мм, ширина 1855 мм. Кэй-траки имеют общую длину менее 3400 мм и общую ширину менее 1480 мм, что означает, что Hilux примерно в 1,6 раза длиннее своего миниатюрного родственника. Однако длина пола грузового отсека Hilux составляет всего 1565 мм, в то время как у кэй-трака она целых 2030 мм. Ширина грузового отсека кэй-трака также больше – 1410 мм по сравнению с 1380 мм у Hilux. Становится понятно, что эти мини-грузовики являются настоящими рабочими лошадками, компактными и практичными.

В последние несколько лет японские легкие грузовики, называемые «кэй-траками» и «мини-грузовиками», все чаще встречаются в продаже в других странах, среди которых Соединенные Штаты и Австралия. Их популярность связана с минималистичной комплектацией, благодаря которой достигается исключительная мобильность и экономичность, отсутствующая у грузовиков, выпускаемых другими странами. Не говоря уже о высочайшем качестве сборки, характерном для японских автомобилей. Мини-грузовики обладают прекрасной маневренностью и используются как экономичные и практичные транспортные средства на объектах, занимающих большие площади, таких как ранчо и фермы.

По полученным данным, в последние годы кэй-траки привлекают к себе все более пристальное внимание. Согласно статистике краж, опубликованной Национальным полицейским агентством 1 марта 2024 года, количество краж кэй-траков значительно выросло по сравнению с предыдущим годом. В десятку наиболее популярных у воров автомобилей вошли Alphard и Land Cruiser производства компании Toyota, на шестом месте оказался Suzuki Carry, а Daihatsu Hijet занял седьмую позицию. Хотя гордиться тут нечем, одной из причин, по которой кэй-траки так часто похищают, является их растущая популярность за рубежом.

Кроме того, японская автомобильная культура давно пользуется репутацией крутой и продвинутой, поэтому многие энтузиасты любят тюнинговать свои кэй-траки, чтобы показать свою принадлежность к ней.

Отличный вариант для отдыха

На сегодняшний день способы эксплуатации малотоннажных грузовиков в Японии претерпевают изменения. Когда-то они, благодаря своей исключительной практичности, составляли неотъемлемую часть японского быта. Однако в последние годы молодежь все чаще использует их для выездов на рыбалку, кемпинга и других видов отдыха на свежем воздухе. В дополнение к линейке грузовиков, разработанных автопроизводителями для определенных целей, существует широкий спектр моделей, куда по желанию заказчика устанавливается полный привод или грузовики «сельскохозяйственного типа» с функцией блокировки дифференциала для регулировки разницы вращения между левым и правым колесами, позволяющей улучшить управление на проселочных дорогах.

Несмотря на то, что кэй-траки принадлежат к категории грузопассажирских автомобилей, которая сама по себе достаточно мала, для них существует огромное количество запчастей, таких как шины, колеса, глушители, подвески и даже элементы аэродинамического обвеса, позволяющие дорабатывать их по своему желанию.



Набор специальных наклеек, а также тонировка отдельных элементов модели Suzuki Super Carry Special Edition X Limited, придают ей вид военного грузовика. Этот автомобиль, модифицированный производителем изначально, появился в ответ на растущую популярность мини-грузовиков (© Suzuki)

По всему миру обладание кэй-траком уже превратилось в популярное хобби. Однако, когда дело доходит до их эксплуатации, игры с ними и их модификации, другим странам трудно соревноваться с их родиной, Японией. Ознакомьтесь с уникальными японскими стилями модификации кэй-трака.

Мини-монстр-трак?



Этот Suzuki Carry с увеличенным клиренсом создан по специальному заказу в магазине-мастерской полноприводных автомобилей (© 4×4 Presents)

В связи с увлечением активным отдыхом в последнее время мини-грузовички всё чаще используются как транспортное средство для периода отпусков. Наиболее модной модификацией в этом стиле является вариант с увеличенным клиренсом, то есть функционал полноприводного внедорожника в кузове кэй-трака.

Приподнятая подвеска встроена в ходовую часть для повышения клиренса транспортного средства, а внедорожные шины большого диаметра улучшают управляемость на бездорожье. Один из популярных вариантов модификации в этом стиле – подчеркнуть агрессивный внешний образ с помощью других элементов внедорожных автомобилей - защитных решеток-«кенгуринов» и светодиодных рамп. Такая модификация представляет кэй-трак в совершенно новом свете, привлекая как любителей внешнего дизайна, так и тех, для кого важна возможность иметь грузовик с комплектом удобного оборудования.

На лоне природы



У Bug-Truck пустой салон, который можно использовать как для перевозки коммерческих грузов, так и для повседневных целей, например для выездов на лоно природы (© Автомобильный завод Tarbow)

Интересный кэй-трак для активного досуга называется Bug-Truck и производится автомобильным заводом Tarbow, находящимся в префектуре Аомори. Он оснащен многофункциональным комплектом палаток на грузовой платформе, придающей ему характерный внешний вид, напоминающий большое насекомое.

В Tarbow решили установить на грузовой платформе разъемную раму и накрыть ее тентом, превратив таким образом кузов кэй-трака в жилое пространство и идеальную мобильную базу для активного отдыха, такого как серфинг, рыбалка и кемпинг. Брезент для тента изготавливается мастерами вручную из прочной холщовой ткани Craftel. Дополнительное оборудование, такое как приподнятая подвеска, кенгурины и багажник на крыше, подчеркивают «внедорожный» стиль авто, делая его идеальным вариантом для любителей активного отдыха.

Шале на колесах



Quokka – это автофургон с грузовым отсеком, обшитым деревянными панелями, который можно использовать как жилое пространство (© Mishima Daihatsu)



Отдохните в собственном шале на колесах, изготовленном из японского кипарисового дерева Фудзи (© Ивата Кадзунари)

На японском рынке автодомов появилось множество компактных моделей, в которых в качестве колесной базы используются кэй-траки. Одной из моделей, привлекающих внимание своей уникальной конструкцией, является легкий дом-фургон Quokka производства компании Mishima Daihatsu, которая также является дилером Daihatsu в префектуре Сидзуока.

В качестве основы для Quokka взят автофургон Daihatsu Hijet, оснащенный грузовым отсеком в форме коробки с панельной конструкцией. Задняя дверь этого отсека разделена на верхнюю и нижнюю половины и имеет раздвижные двери с обеих сторон, а салон выполнен в формате автодома.

Главной отличительной особенностью Quokka является полностью деревянный интерьер в стиле горной хижины, который выполнен из роскошного японского кипарисового дерева Фудзи из префектуры Сидзуока. Чтобы переключаться между режимом европейской кровати и режимом татами достаточно просто изменить положение четырех деревянных ящиков в теплом салоне грузовичка. Дополнительный комфорт обеспечивается за счет системы кондиционирования воздуха и литий-ионных аккумуляторов, увеличивающих мощность автомобиля.

Миниатюрный грузовик-кемпер



Mini Pop Parakeet – это небольшой автофургон со съемным корпусом, установленный на платформе легкого грузовика (© MYS Mystic)



Интерьер оформлен в тонах натурального дерева и оснащен спальными местами, рассчитанными на трех взрослых (© Ивата Кадзунари)

Mini Pop Parakeet – это автофургон, изготовлением и распространением которого занимается MYS Mystic – специализированный магазин автофургонов в префектуре Канагава. Он имеет оригинальный корпус кемпера (жилое пространство), устанавливаемый на платформу кэй-трака. Mini Pop Parakeet обеспечивает непринужденность и комфорт полноценного автофургона в сочетании с дизайном в американском стиле, ассоциирующемся с длительными поездками.

Съемный корпус имеет алюминиевую обшивку и устанавливается горизонтально. Он представляет собой минималистичную версию аутентичного североамериканского автофургона. Его можно использовать двумя способами: сняв корпус, чтобы превратить авто в стандартный кэй-трак, и установив корпус, чтобы использовать его как автофургон. Внутри корпуса фургона предусмотрено спальное место для трех человек, столовая и оборудованная кухня. Также имеется литий-ионный аккумулятор, кондиционер, обогреватель, работающий на выхлопных газах, и холодильник.

Миниатюрный мобильный дом



Мобильный дом звезды YouTube Кэнкана. Этот автофургон имеет оригинальный дизайн сказочного домика (© Ватанабэ Кэйси)

Тех, кто любит ночевать в своих авто, давно привлекают самодельные корпуса, которые владельцы устанавливают на свои кэй-траки.

Эти транспортные средства называются «передвижными домами» и «домами для путешествий». Обычно легкий корпус жилого модуля устанавливается непосредственно на грузовую платформу, обеспечивая владельцам кэй-трака все преимущества мобильности этого типа грузовика. Цена такой модификации намного ниже стандартных автофургонов, доступных сейчас в продаже, в то время как интерьер и внешний вид кэй-трака можно без проблем изменять в соответствии со своими пожеланиями. Кэй-трак породил уникальную японскую культуру ничем не уступающую культуре традиционного кемпера за рубежом.

Автомобильная культура, которой можно гордиться

Практичный кэй-трак стал неотъемлемой частью повседневной жизни японцев. Мини-грузовички используют всюду – и в бизнесе, и для отдыха на свежем воздухе. Эта уникальная автомобильная культура, которой Япония может по праву гордиться, получает всё большее признание в мире, особенно у молодёжи. Автомобиль с кузовом длиной менее 4 метров обладает безграничными возможностями применения в самых разных ситуациях, от работы до увлечений.

Фотография к заголовку: Автомобиль Bug-Truck производства автозавода Tarbow оснащается многофункциональным набором палаток на грузовой платформе (© Автомобильный завод Tarbow)