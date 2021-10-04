10 лет Nippon.com

Сайт Nippon.com был открыт 3 октября 2011 года. Что происходило с нами за эти десять лет?

Десять лет онлайн-публикаций

Сайт Nippon.com был открыт в октябре 2011 года. За эти десять лет мы опубликовали многие тысячи статей. В последние годы сайт автоматически пополняется новостями из новостных лент, но по большей части этот веб-сайт создаётся вручную.

Человеческий аспект всегда занимает центральное место в нашей работе. Наша организация как Japan Echo Inc., издатель журнала Japan Echo, начала свою деятельность в 1974 году, задолго до эры Интернета. В этом журнале мы представляли взгляды японцев на свою страну, её общество и культуру, политическое и экономическое благополучие, читателям всего мира на английском языке.

Это была очень кропотливая работа. Вначале редакционная коллегия выбирала статьи для перевода, затем японские редакторы правили их, удаляя информацию, которая не слишком важна для иностранного читателя, чтобы вписаться в формат окончательной редакции издания – важный фактор в эпоху, когда наша продукция выходила в свет на бумажных страницах с фиксированной длиной столбца. У нас была целая команда, которая просматривала каждое слово каждой статьи – от англоговорящего переводчика к японскому корректору, снова к другому носителю английского языка, который редактировал стиль текста (согласно правил, которые мы продолжаем соблюдать в обновлённой форме и сегодня), и, наконец, к сотрудникам, которые форматировали текст так, как он будет отображаться на страницах журнала – редакторы, сокращающие строки или добавляющие слова, чтобы избежать неоправданных переносов и довести последнюю строку статьи к самому низу страницы…

Кое-что из этого сохранилось и в наши дни – хотя больше и не нужно беспокоиться о разрывах в печатном тексте и в онлайн-формате ограничения длины не столь важны, у нас по-прежнему есть команды переводчиков, корректоров, редакторов и специалистов по веб-вёрстке, чтобы создать страницу Nippon.com на каждом языке.

Изменения и преемственность

В инаугурационной колонке в качестве нашего первого главного редактора Сираиси Такаси рассказал о том, как из печатного издателя Japan Echo превратилось в онлайн-продюсера этого веб-сайта. Он также отметил, что «Nippon.com официально станет ежемесячным изданием. Но мы намерены воспользоваться гибкостью, предлагаемой онлайн-форматом». Мы по-прежнему планируем некоторые части нашего сайта на один или несколько месяцев – особенно подробный анализ вопросов, который мы поручаем учёным, журналистам и другим различным специалистам. Но с течением времени оказывается, что большая часть нашего контента создаётся за более короткие промежутки времени. Наши «Факты о Японии», например, на японском языке выходят раз в день – а их нужно ещё разослать переводчикам и подготовить к своевременной публикации. Статья об избрании Кисиды Фумио президентом Либерально-демократической партии, над которой я работал в прошлую среду, была переведена, проверена, отредактирована и опубликована за один день, испанская версия вышла в тот же день, а русская и арабская – уже в четверг.

Сайт начал официально работать 10 лет назад, но ещё за полгода до этого мы провели своего рода «пробный запуск». После землетрясения и цунами 11 марта 2011 года мы в течение месяца напряжённо работали, и в начале апреля запустили JapanEcho.net. Наполняя сайт контентом на японском, английском и китайском языках, мы пытались донести миру голоса людей, пострадавших от катастрофы, и представить тех, кто рассматривал способы восстановления (этот контент по-прежнему доступен в разделе английской страницы OPINION 3/11 на нашем веб-сайте.) Это был сумасшедший месяц, мы создавали контент, организовывали перевод и редактирование, знакомились с системами управления контентом и следили за развитием ситуации по постоянным новостям ТВ об афтершоках в условиях веерных отключений электроэнергии и аварии на на АЭС «Фукусима-1», работа шла совершенно иначе, чем когда мы неспешно верстали журнал.

Очень многое изменилось в нашей работе. Ушёл QuarkXPress, на его месте сейчас CMS. Мы больше не используем книги типа словарей переноса слов, но применяем соединение VPN для входа в рабочую систему при работе из дома. Наши сотрудники говорят на семи языках и пишут контент для читательской аудитории по всему миру.

Не менее важно и то, что сохранилось – все наши сотрудники говорят и читают по-японски, японский – это язык повседневного общения в нашем офисе. Япония – наш дом, для некоторых из нас уже несколько десятилетий. Мы стараемся заботиться о нём и хотим лучше изучить его, чтобы более эффективно делиться своими знаниями с остальным миром. Мы благодарны сотням людей, которые помогают нам на этом пути. Переводчики и редакторы на всех наших языках, фотографы, интервьюеры, обозреватели и веб-дизайнеры и многие другие – мы извлекли огромную пользу из общения и опыта всех, кто разделяет с нами это стремление. Если вы ощущаете желание помочь нам познакомить читателей со всего мира с Японией на вашем родном языке – пишите нам. Мы надеемся, что в новом нашем десятилетии нам понадобится ваша помощь.

Фотография к заголовку: «Салон» в нашем офисе в токийском квартале Тораномон практически не используется в дни пандемии, когда мы почти всегда работаем из дома, но мы надеемся, там снова будут собираться журналисты, исследователи и другие люди, свободно используя наш Wi-Fi при обсуждении актуальных японских тем