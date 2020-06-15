Посёлок Сираой на Хоккайдо: сохранение культуры айну
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В Японии в посёлке Сираой правительство учредило «Символическое пространство совместной жизни народов Упопой». В условиях кризиса коронавируса было проведено мероприятие, способствующее взаимопониманию местных жителей. Выставленное в экспозиции шестиметровое морское судно итаоматипу, вероятно, использовалось ещё в период Эдо (1603-1868). Помимо того, в Национальном этнографическом музее айну, который является центром мероприятия, представлена посуда и другие бытовые вещи, предметы искусства, народная одежда, чучела медведей – всего около 700 предметов. На открытой сцене парка исполняются народные песни и танцы.
«Упопой» на языке айну означает «петь от всей души». Это пространство создано, с одной стороны, в соответствии в новым законом об айну, а с другой, показывает природные богатства озера Порото. Этот комплекс стремятся наконец официально открыть, руководствуясь рекомендациями по противодействию новому коронавирусу.
Видео: Телеканал «STV Саппоро»
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