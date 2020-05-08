Производство соли на Японском море

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Традиционный метод производства соли путем процеживания морской воды с помощью песка используется сегодня в Японии только в одном месте – в городе Судзу в префектуре Исикава на полуострове Ното. Морскую воду приносят из океана в ведрах и распределяют по песчаной подушке, предварительно разрыхленной граблями. Когда вода просочится вниз, верхний слой покрытого солью песка снимают и засыпают в специальный резервуар. Затем в резервуар добавляют дополнительную порцию морской воды и отцеживают. Полученный раствор кипятят на медленном огне в большой бочке, чтобы выпарить воду и получить кристаллы соли.

Равномерное распределение соленой воды по песчаной подушке – навык, требующий опыта. После разравнивания солнце и ветер испаряют воду, а соль остается на поверхности песка. Верхний слой соленого песка соскребают длинным плоским инструментом и помещают в открытый квадратный резервуар, в который добавляется морская вода. Солевой раствор отцеживается через отверстие в дне резервуара и помещается в бочку, которая, в свою очередь, устанавливается на дровяной костер. Нагревание продолжается всю ночь, и к рассвету уже можно наблюдать появление белых кристаллов соли. Эта насыщенная минералами природная соль высоко ценится поварами как в Японии, так и за рубежом.

Говорят, что производство соли с помощью этого традиционного метода, называемого по-японски агэхама, появилось на полуострове Ното в конце шестнадцатого века. Феодальные правители региона продвигали его как источник доходов для себя и как форму помощи сельскому населению. В 2008 году этот метод выпаривания соли получил официальное признание как важный объект Нематериального культурного наследия. В 2018 году нынешний император Нарухито (в то время еще наследный принц) посетил Судзу, где наблюдал за производством соли.

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава)