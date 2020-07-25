[Видео] Земледелие в гармонии с природой: наследие полуострова Ното, получившее международное признание

Видео

Выступающий в Японское море полуостров Ното в префектуре Исикава – место, где на протяжении многих веков люди занимались земледелием, ловили рыбу и жили в гармонии с природой. В 2011 году этот район стал первым в Японии, получившим от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций звание «Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения». Ярким примером сельскохозяйственного наследия Ното являются террасные поля Сироёнэ-сэммайда на крутом склоне Сироёнэ в г. Вадзима. На полуострове находится г. Судзу – единственное в Японии место, где соль производят традиционным методом. Богатая минералами морская соль обрела популярность среди иностранных кулинаров. Жители горных районов полуострова преуспели в выращивании риса, в суровых природных условиях выкопав пруды и ветрозащитные посадки. Зимой в хорошую погоду в Утиура, где море образует залив, можно видеть как будто вырастающий из моря горный массив Татэяма. Полуостров вообще богат достопримечательностями и имеет большой туристический потенциал.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы