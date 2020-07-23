[Видео] Дорога между префектурами Исикава и Гифу: прекрасные виды горы Хакусан

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Платная автотрасса Хакусан-Сиракава ховайто родо протяжённостью 33,3 км проходит от города Хакусан в преф. Исикава до деревни Сиракава в преф. Гифу, где находится удивительная коллекция традиционных крестьянских домов с соломенными крышами Сиракава-го, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога проходит через горы на высоте от 600 до 1450 метров, откуда открывается вид на гору Хакусан, высота которой составляет 2702 метра. Особенно много людей приезжает сюда осенью, когда с дороги можно любоваться яркими красными и желтыми красками осенней листвы в долинах, а также вблизи увидеть знаменитые водопады в осенних горах.

Возле основных достопримечательностей часто встречаются парковки. Непременно стоит остановиться на обзорной площадке Хакусан, откуда открывается прекрасный вид на эту гору. На других остановках по пути можно передохнуть, любуясь обширными буковыми лесами. В местах, где проходит дорога, есть также целый ряд впечатляющих водопадов. Из-за перепадов высоты листья краснеют в разное время, поэтому осенней листвой посетители могут любоваться довольно долго, с начала октября до 10 ноября, когда дорогу закрывают на зиму. Если повезёт, то вы увидите удивительный пейзаж – покрытую снегом гору Хакусан, плывущую в море облаков.

На официальном вебсайте вы найдёте разнообразную информацию на английском, китайском и корейском языках, в том числе и подробное описание достопримечательностей вдоль маршрута. В сезон осенней листвы по этой дороге проходят автобусные туры из Канадзавы в Сиракава-го и далее в Гокаяму (другой район с традиционными сельскими домами) в г. Нанто преф. Тояма и в Хида-Такаяма г. Такаяма преф. Гифу, популярное место среди зарубежных гостей.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы