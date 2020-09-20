[Видео] Пожить по-деревенски в традиционном сельском доме: деревня Сюнран-но сато в префектуре Исикава

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В горах посёлка Ното в префектуре Исикава расположено несколько деревень, окружённых пологими холмами. Вдоль небольших речушек выстроились белые дома с чёрными черепичными крышами, вокруг которых раскинулись заливные и суходольные поля, создавая типичный для сельской Японии пейзаж.

Около 50 крестьянских семей в деревне Сюнран-но сато теперь размещают туристов в своих традиционно построенных домах. Гости могут посидеть у очага-ирори, наслаждаясь блюдами, приготовленными из местных продуктов и поданными на лакированной посуде вадзима-нури. Здесь практически нет туристических достопримечательностей как таковых, но в план пребывания включена возможность участия в дополнительных мероприятиях в зависимости от сезона – посадка и сбор риса на близлежащих рисовых полях, сбор грибов и других даров леса.

В 2011 году полуостров Ното, включая посёлок Ното, стал первым в Японии, получившим от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций звание «Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения». В настоящее время этот район рассматривается как один из перспективных для развития экотуризма в Японии.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы