[Видео] Музей Судзуки Дайсэцу в Канадзаве: живая память о популяризаторе Дзэн в странах Запада

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В городе Канадзава префектуры Исикава находится множество объектов искусства и культуры. Среди них выделяется модернистское здание с чёткими линиями, расположенное в жилой части города и без всяких украшений, которое было спроектировано имеющим давние связи с городом Танигути Ёсио (род. в 1937) – музей Судзуки Дайсэцу (Судзуки Дайсэцу кан). Это сравнительно небольшой пример архитектуры Танигути, работы которого включают множество музеев и других общественных заведений, но он пронизан высоким уважением к Судзуки Дайсэцу Тэйтаро (1870-1966), буддийскому учёному и мыслителю из Канадзавы.

Входное крыло музея украшает деревянная решётка кимусуко, напоминающая те, что можно увидеть в чайных домах старых районов Канадзавы. Пройдя через вестибюль и направившись к выставочному крылу, посетители видят скромная коллекция из 33 фотографий, книг и письменных работ, позволяющих взглянуть на жизнь и работу Сузуки. Экспонаты сопровождает скупой пояснительный текст – посетителям скорее предлагают спокойно созерцать их, одновременно любуясь Садом зеркала вод, который разворачивается перед внешним коридором. Мелководный пруд этого сада выполняет роль скал и песка классического сада карэ-сансуй, воплощая величественные природные пейзажи на небольшом пространстве.

Посреди зеркального пруда находится Созерцательное пространство, небольшое помещение, крыша которого пропускает свет, освещающий покрытые матами татами скамейки, установленные на деревянном полу. Из маленьких окон открываются виды на воду в музейном саду, каменные стены и деревья.

Судзуки изучал философию в университете, но по-настоящему обрёл познания в буддизме и Дзэн в ходе долгих лет личной практики и переводческой работы в Соединенных Штатах. Его публикации и выступления на английском языке внесли неоценимый вклад в популяризацию японской культуры и буддизма во всём мире. Его размышления на религиозные темы оказали влияние на литературных и культурных деятелей Японии и других стран. В музее Судзуки Дайсэцу кан посетители погружаются в атмосферу умиротворения, и мы приглашаем вас побыть там, непредвзято исследовать собственное сознание и соприкоснуться с духом этого мыслителя, который показал японские традиции всему миру.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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