[Видео] Бумага для удаления жира с лица как побочный продукт производства сусального золота в Канадзаве
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Удобная и популярная в качестве сувенира промокательная бумага – это побочный продукт, созданный в процессе изготовления сусального золота.
Чтобы сохранить качество сусального золота, его с обеих сторон прокладывают одним из сортов японской бумаги васи, который хорошо впитывает жир. Технологию изготовления такой бумаги применяют при создании косметической бумаги, впитывающей жир – каждое волокно поглощает большое количество кожного жира.
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы