[Видео] Место паломничества влюблённых: «Тоннель поцелуев» в г. Вадзима преф. Исикава

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В городе Вадзима много туристических достопримечательностей, в том числе и «Сэппун тоннэру», «Тоннель поцелуев» – место паломничества влюблённых пар.

Название происходит от эпизода фильма «Лепестки забвения» («Тохо», 1957), в котором главный герой и героиня объяснились в любви и поцеловались в этой пещере. Посетителей впечатляет то, что тоннель обретает напоминающие сердце очертания при взгляде назад, после выхода из него.

Когда-то о счастье людей здесь молилось множество последователей культа сюгэндо, и говорят, что если пройти тоннель вдвоём, отношения будут успешными.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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