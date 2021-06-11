[Видео] Печальная история влюблённых: «колокол счастья» в городе Ното префектуры Исикава

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Давным-давно Набэно и Сукэсабуро, местные девушка и парень, полюбили друг друга. Попав в ловушку соперника, Сукэсабуро погиб в морской пучине, и Набэно последовала за Сукэсабуро, бросившись в море.

Из-за печальной легенды о любви это место со временем получило название Койдзи, «Тропа влюблённых».

От статуи Набэно и Сукэсабуро можно видеть остров Бэнтэндзима, где тайно встречались влюблённые.

На побережье Койдзи есть «Колокол счастья» в форме сердца, и говорят, что если в него позвонит влюблённая пара, их любовь пребудет с ними.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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