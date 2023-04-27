[Видео] Террасные поля Маруяма Сэммайда посреди гор Кумано: город Кива, префектура Миэ

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Маруяма Сэммайда – это серия небольших террасных рисовых полей на крутых склонах в горной местности на территории города Кумано в префектуре Миэ. У этих полей долгая история, и земельная инспекция, проведенная княжеством Кисю в 6 году Кэйтё (1601), показала, что здесь было 2240 полей.

Со второй половины 1960-х годов в рамках реструктуризации аграрных земель для ограничения производства риса практиковалась посадка строительной криптомерии, вследствие сего, а также из-за нехватки преемников, сокращения и старения населения количество полей к началу 1990-х годов уменьшилось до 530. В 1993 году местные жители сформировали общество сохранения полей, чтобы защитить своеобразные пейзажи Японии, и за пять лет восстановили их количество до 1340. С 1996 года на восстановленных рисовых полях была введена «система собственников», и при взаимодействии с городскими жителями в проведении сельскохозяйственных работ, таких как посадка и сбор урожая, предпринимаются усилия по сохранению рисовых террас для следующего поколения.

Каждую весну рисовые поля наполняют водой, и в сумерках можно насладиться фантастическим видом отражения неба, окрашенного в красный цвет. Это место популярно среди любителей фотографии, которые снимают её также и осенью, когда по вечерам, когда колосья риса блестят от света заходящего солнца.

Видео предоставлено: ZTV

Создание текста: редакционный отдел Nippon.com

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