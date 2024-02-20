Замок Горёкаку: звезда цветущей сакуры в Хакодатэ на Хоккайдо (Видео)

Сакура в Японии

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Место последней битвы сёгуната Токугава

Хакодатэ, третий по численности населения город Хоккайдо после Саппоро и Асахикавы, является одним из крупнейших туристических направлений на самом северном главном острове Японии. Город, пожалуй, наиболее известен звездообразной набережной, известной как Горёкаку, окруженной рвом территорией с 1600 вишневыми деревьями, что делает его весной одним из самых популярных мест для любования цветением. Обычно период наблюдения за цветением длится с конца апреля до начала мая. В 2018 году цветение началось 25 апреля и достигло максимума примерно к концу месяца.



Ряды вишневых деревьев украшают набережную Горёкаку

Горёкаку, строительство которого было завершено в 1864 году, изначально задумывалось как правительственное учреждение Хакодатэ. Американская миссия коммодора Мэтью Перри в Японию, все еще находящуюся в добровольной национальной изоляции от западных стран, прибыла в страну в марте 1853 года, в результате чего в следующем году был заключен Канагавский договор. Помимо гарантий безопасности для американских моряков, потерпевших кораблекрушение у берегов Японии, договор также открыл порты Симода на полуострове Идзу и Хакодатэ на Хоккайдо (известном в то время как Эдзо).

Правительственное учреждение в Хакодатэ, расположенное в то время у подножия горы Хакодатэ, считалось недостаточным для решения вопросов международной дипломатии и национальной обороны. Это привело к строительству Горёкаку по образцу европейских городов-крепостей, окруженных стеной. Однако всего через пять лет после завершения строительства нового объекта сёгунат Токугава пришел в упадок в результате войны Босин, завершившейся в 1869 году.



Вид на Хакодатэ в нерабочее время считается одним из трех лучших ночных пейзажей страны

Горёкаку был местом битвы между сёгунатом и недавно созданным правительством Мэйдзи во время войны Босин. После того, как замок Эдо капитулировал без кровопролития, остатки армии режима Токугава двинулись на север, сражаясь с войсками нового правительства, и в конечном итоге основали базу в Горёкаку. Однако армия сёгуната наконец уступила силам Мэйдзи в 1869 году в битве при Хакодатэ, передав форт после прекращения боевых действий.



Старая магистратская канцелярия Хакодатэ была восстановлена ​​и вновь открыта на территории Горёкаку в 2010 году

В 1914 году по просьбе жителей Хакодатэ Горёкаку был преобразован в общественный парк. В течение следующих 10 лет местная газета «Хакодатэ майнити симбун» посадила на своей территории более 10 000 вишневых деревьев сомэй ёсино, что помогло ей стать одним из самых любимых мест для наблюдения за цветением на Хоккайдо. Сегодня в Горёкаку осталось около 1600 вишневых деревьев, парк служит региональным ориентиром для ежегодного официального объявления о начале цветения вишни.



Красивое зеркальное отражение вишневых деревьев, видное со стороны рва

Захватывающий вид на башню «Розовой звезды»

Кроме «туннеля сакуры» на территории форта и вида из-за рва с деревьями, отражающимися в воде, безусловно, заслуживает внимания еще одно место, которое обязательно надо посетить, – это башня Горёкаку, откуда открывается вид на океан розового цветения с высоты.



Направляясь к башне Горёкаку, полюбуйтесь рядами прекрасных вишневых деревьев

Башня Горёкаку была построена в 1964 году в ознаменование 100-летия форта. В 2006 году первоначальную 60-метровую башню разобрали и отстроили заново. Сейчас в башне высотой 107 метров расположены две смотровые площадки: одна высотой 86 метров, а вторая 90 метров, откуда открывается великолепный вид как на город, так и на близлежащую гору Хакодатэ и пролив Цугару, не говоря уже о звездообразной форме самой Горёкаку.



Весенний вид на Горёкаку со смотровой площадки звездообразного форта, залитого розовым цветением

Вид на форт во время сезона сакуры представляет, как вишневые деревья на острове и вокруг него заливают всю территорию розовым цветом. Другие развлечения, популярные у туристов, приезжающих посмотреть на вишневые деревья, – это осмотр освещенных ночью деревьев, а также восхождение на башню незадолго до ее закрытия, чтобы увидеть закат.



Бывшее поле битвы теперь является популярным местом для пикников и отдыха местных жителей и гостей города<

Ближайшие достопримечательности: Мотомати и район залива

Поскольку Хакодатэ был одним из первых портов, открытых для Запада, город известен своими многочисленными историческими зданиями, на которые сильно повлияла западная архитектура. К популярные местам относятся: старый общественный зал района Хакодатэ, расположенный в Мотомати у подножия горы Хакодатэ; бывшее британское консульство, где находится кафе и музей, посвященный истории отношений портового города с западными странами; а также католическая церковь Хакодатэ Мотомати, построенная в стиле готического собора двенадцатого века.

Один из аспектов Хакодатэ, который недавно привлек внимание благодаря упоминанию в мишленовском «Зеленом путеводителе по Японии», – это пешеходная дорожка вокруг залива у города. Особый интерес на этом пути представляет краснокирпичный склад Канэмори, построенный в 1887 году и преобразованный в торговый центр в 1988 году. Торговый центр «Бэй Хакодатэ», расположенный рядом со складом, предлагает множество магазинов и ресторанов для тех, кто хочет максимально воспользоваться своим визитом.



Район краснокирпичного склада Канэмори ночью

Информация

Парк Горёкаку

Местоположение: Goryōkakuchō 44, Hakodate, Hokkaidō

Как добраться: 15 минут езды от остановки Goryōkaku Kōen Mae на городском трамвае Хакодатэ, 10 минут езды от остановки Goryōkaku Kōen Iriguchi на автобусе Хакодатэ.

Часы работы: Территория вокруг рва открыта круглосуточно; Зона внутри рва открыта с 5:00 до 19:00 с апреля по октябрь и с 5:00 до 18:00 с ноября по март.

Башня Горёкаку

Местоположение: Goryōkakuchō 43-9, Hakodate,Hokkaidō

Как добраться: 16 минут езды от остановки Goryōkaku Kōen Mae на городском трамвае Хакодатэ; 7 минут езды от остановки Goryōkaku Kōen Iriguchi на автобусе Хакодатэ

Часы работы: с 8:00 до 19:00 (21 апреля – 20 октября), с 9:00 до 18:00 (21 октября – 20 апреля); специальное время, чтобы наблюдать первый восход солнца в году 1 января

Вход на смотровую площадку: взрослые – 900 иен, учащиеся младших и старших классов – 680 йен, учащиеся начальной школы – 450 йен (специальные скидки доступны для групп и людей с ограниченными возможностями).

Текст, фотографии и видео: Лауфен Кацу

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