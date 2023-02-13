«Чёрные корабли» коммодора Перри в Японии: потрясение от встречи с Западом в середине XIX века

В 1853 году в Японию на «чёрных кораблях» прибыл Мэтью Перри, коммодор Восточно-индийской эскадры флота США. Величественный вид пароходов, извергающих дым, внушал страх людям, впервые увидевшим паровое судно, но вскоре о приехавших в страну иностранцах люди стали узнавать из информационных листков каварабан, и страх уступил место любопытству.

От страха к любопытству

8 июля 1853 года коммодор Перри с эскадрой впервые подошёл к побережью Урага у входа в Токийский залив. Второй визит состоялся 13 февраля 1854 года, когда американские суда бросили якорь у побережья между деревнями Косиба и Йокогама (нынешний район Канадзава г. Йокогама). 8 марта в деревне Йокогама начались японско-американские переговоры, а 31 марта между Японией и США был подписан договор о мире и дружбе.

После этого 14 апреля флот Перри вышел из Токийского залива и направился в Симода – порт, который откроется для иностранных судов позднее. Таким образом, «чёрные корабли» в Японии можно было наблюдать вблизи на протяжении двух месяцев. Эскадра Перри состояла из девяти кораблей и более чем 2000 членов экипажа. Они часто сходили на берег, и японцы выражали свое восхищение предметами из западных стран, которые приносили моряки.

Год День События, связанные с прибытием Перри 1852 г. 24 марта Перри назначен главнокомандующим Восточно-Индийской эскадрой. 1853 г. 8 июля Флот Перри прибывает в Токийский залив (к побережью Урага) 17 июля Флот Перри уходит от Урага и направляется в Наха 7 августа Флот идёт в Гонконг, останавливается возле Гонконга и Макао 1854 г. 23 января Флот идёт из Гонконга в Наха 13 февраля Флот во время второго визита в Токийский залив останавливается у побережья между деревнями Косиба и Йокогама 27 февраля Сёгунат решает провести японско-американские переговоры в деревне Йокогама 8 марта Состоялись первые японско-американские переговоры. Сёгунат угощает американцев блюдами японской кухни 21 марта Пробный запуск модели поезда в деревне Йокогама 27 марта Перри приглашает чиновников сёгуната на банкет на флагмане «Похатан» 31 марта Заключён японско-американский договор о мире и дружбе 14 апреля Флот Перри из Токийского залива идёт в Симода 2 июня Флот идёт из Симоды в Наха 17 июля Последний корабль флота отправляется из Наха в Гонконг

Когда прибывший флот впервые встал на якорь у побережья Урага, на берегу собралось множество людей и начался бум наблюдения за «чёрными кораблями». Приходившие туда люди описывали свои впечатления, и один разбиравшийся в судоходстве человек в своём дневнике написал, что «как будто смотрел на замок, плывущий по морю», и подробно описывал гребные колёса и установленные на кораблях большие пушки.

Эскадра Перри поначалу, похоже, вызывала страх. Например, в дневниковой записи от второй луны 1854 года один буддийский монах, описывая высадку в деревне Йокогама начальника штаба капитана Адамса, близкого помощника Перри, вместе с несколькими солдатами, говорит: «Опасаясь того, что переговоры сорвутся и начнётся война, жители деревни эвакуировали своё домашнее имущество подальше от моря».

Однако, когда в процессе неоднократных переговоров между Японией и США во время стоянки судов стало понятно, что войны не будет, страх постепенно угасал, и обуреваемые любопытством люди принялись общаться с экипажем флота. Монах пишет, что, когда в апреле флот покинул Токийский залив, «жители деревни даже с сожалением прощались с экипажем». К счастью, японско-американский договор о мире и дружбе был заключен без применения силы, и это ощущение близости, похоже, повлияло на то, что японцы в эпоху Мэйдзи (1868-1912) принимали западную культуру без особого сопротивления.



Коммодор Перри (справа) и начальник штаба Адамс. Из иллюстрированного свитка «Памятные картины прихода американских кораблей» (Бэйкан торай кинэндзу, архив порта Йокогама)

Иностранные товары, представленные сёгунату

Когда флот Перри бросил якорь у побережья деревни Косиба в Йокогаме, простых жителей Эдо тоже поразило величие пароходов с чёрными корпусами и огромными гребными колёсами. Флагман «Похатан» имел водоизмещение 2415 тонн – учитывая, что большие корабли японского образца в то время имели водоизмещение около 200 тонн, он был на порядок крупнее. Поскольку Токийский залив был местом ловли рыбы для жителей Эдо, многие рыбаки выходили на своих судах в море. Кроме того, через залив шли гружёные припасами корабли, направлявшиеся в Эдо, и в результате многие рыбаки и моряки смогли увидеть флот вблизи. Прибытие в Токийский залив таких гигантских кораблей необычных очертаний было для них ужасающим потрясением, и вскоре о «чёрных кораблях» стало известно во всём Эдо и в районах вокруг залива.



Люди смотрят на корабли с побережья у деревни Коясу (нынешний район Канагава города Йокогама). Из «Живописного свитка прибытия чёрных кораблей» (Курофунэ райко фудзоку эмаки, Музей истории и фольклора префектуры Сайтама)

Во время первого раунда японско-американских переговоров банкет устраивал сёгунат. В дневнике чиновника, занимавшегося приёмом гостей, записано, что экипаж «резал пищу ножом и ел чем-то вроде маленьких граблей», – вероятно, его заинтересовали ножи и вилки, принесённые моряками. Он также пишет, что команда не прикасалась к сасими и предпочитала сладкое сакэ мирин, а не сётю и обычное сакэ. Кроме того, есть также записи о подарках, которые Перри преподнёс двору сёгуна. Среди того, что сёгун, феодалы даймё и ближние вассалы сёгуна хатамото получили в дар, были музыкальные инструменты, оружие, сельскохозяйственные инструменты, телеграфные аппараты, духи, алкоголь и мебель. Эти предметы изображали на живописных свитках, которые дошли до наших дней. Из этого мы можем получить представление о том, с каким любопытством люди того времени отнеслись к предметам западной культуры.



Перри и его группа в Йокогаме входят в шатёр, разбитый для их приёма. Из книги «Экспедиции коммодора Перри в Японию» (архив порта Йокогама)

Кроме того, Перри, чтобы продемонстрировать японцам промышленную мощь Соединенных Штатов, запустил действующую модель поезда, которую он привез с собой. Он двигался со скоростью около 30 километров в час, пуская чёрный дым, и ничем не отличался от настоящего. Рядом с местом переговоров была проложена стометровая кольцевая железная дорога, что привлекло множество зрителей. Хотя поезд из паровоза с пассажирскими вагонами был совсем небольшим, в нём едва мог поместиться шестилетний ребёнок, но находились люди, которые делали по нескольку кругов на нём верхом. В записях Перри отмечал, что было забавно видеть, как чиновники сёгуната, сидя на крыше поезда, улыбались так, что были видны зубы.



Листок каварабан, посвящённый подаренной сёгунату модели поезда (Исторический музей Йокогамы)

Каварабан, информационные листки периода Эдо

С 1853 года по следующий год, когда снова прибыл флот Перри, в Эдо публиковалось множество каварабан – информационных листков, которые были важным источником информации для простых людей, они рассказывали об основных событиях в мире. Первый каварабан о «чёрных кораблях» рассказывал о размерах корабля и количестве пушек, а также содержал схему обороны Токийского залива, показывающую, кто из даймё отвечает за оборону какого района. Там также было показано, как войска направляются из Эдо в охраняемую зону, и листки с изображением самураев в доспехах и шлемах раскупались нарасхват.



Пароход из эскадры Перри на листке каварабан (архив порта Йокогамы)

Про Соединённые Штаты там было написано, что они обрели независимость от Великобритании в 1776 году и что их столицей является Вашингтон. Хотя там попадалась и ошибочная информация, листки каварабан помогали жителям Эдо больше узнать о Соединённых Штатах и флоте Перри.



Перри на листке каварабан (коллекция архива порта Йокогама)

Когда начались японско-американские переговоры, каварабан стали рассказывать о ходе встреч между экипажем флота и официальными лицами сёгуната, которые проходили в деревне Йокогама. Они даже довольно точно описывали меню подаваемого военным морякам угощения. Например, писали, что для намасу, блюда из тонко нарезанной рыбы или моллюсков, приправленных уксусом, использовали моллюсков аваби и акагаи, раковину ковчега, а суп содержал корни лопуха и аралии. Там также указывали, что подавалась варёная икра рыбы муцу и отварной тофу, а также жареный в соли морской лещ. Источники информации не упоминались, но возможно, что она была получена от чиновников сёгуната.



Лавка в Эдо с листками каварабан, посвящёнными «чёрным кораблям». Из «Свитка с фотографиями таможни прибытия Черного корабля» Из «Живописного свитка прибытия чёрных кораблей» (Курофунэ райко фудзоку эмаки, Музей истории и фольклора префектуры Сайтама)

В листках сообщали о подарках, привезённых Перри, а также о турнире борьбы сумо, который устроил сёгунат в качестве ответного дара в деревне Йокогама. Представители сёгуната, видя хорошо сложенных американских офицеров, хотели показать, что в Японии тоже есть сильные мужчины, но в заметках «Экспедиция коммодора Перри в Японию» борцы сумо описаны как «слишком мясистые и выглядевшие как куски жира», так что это мероприятие успехом не увенчалось.



Борцы сумо на листках каварабан (коллекция архива порта Йокогама)

Всего было выпущено несколько десятков каварабан, посвящённых прибытию флота Перри, при этом считается, что тираж каждого листка составлял около 1000 экземпляров. Хотя эти цифры и не сравнимы с тиражами сегодняшних газет, никогда раньше в период Эдо не издавалось столько листков каварабан за такой короткий период времени, и люди могли в подробностях узнавать о ходе переговоров из листков, издаваемых один за другим.

Прибытие «чёрных кораблей», изменившее мировоззрение японцев

С того времени, как эскадра Перри бросила якорь в Токийском заливе, и до заключения японско-американского договора о мире и дружбе постепенно возрастала точность подаваемой информации. Например, сразу после прибытия флота в записях корабли флота характеризовались только как «иностранные корабли» или «чёрные корабли», но вскоре во многих записях их стали записывать как «американские корабли», упоминая название страны. Кроме того, реже использовали слово «иностранец», и даже появились индивидуальные описания членов экипажа.

С другой стороны, китаец Ло Сэнь, служивший переводчиком в американском флоте, в своих «Японских дневниках» пишет, что один из вассалов сёгуната, обеспечивавший охрану, спросил его, не роняет ли достоинство такого высокообразованного китайца то, что ему приходится говорить на языке такой варварской страны, как Америка. Возможно, его удивляло, что китаец был нанят западными людьми в качестве переводчика, и это поколебало его уважение к китайцам. Есть также записи простых горожан Эдо, которые описывают бывших на американских судах чернокожих, которым поручали опасные работы, например чистку корпусов военных кораблей.

Прибытие флота Перри произвело на японское общество сильное впечатление, убедив в том, что западные страны распространяют своё влияние на Азию. В то же время Японии дали понять, что в мире есть разные национальности, страны и расы, и что белые люди доминируют над всеми. Хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем Япония решит модернизироваться, чтобы сравняться с Западной Европой, но прибытие Перри стало важнейшим событием, полностью изменившим мироощущение японцев.



Высадка Перри в Йокогаме (коллекция архива порта Йокогама)

Фотография к заголовку: «Похатан», флагман эскадры Перри (из собрания Исторического музея преф. Канагава)

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