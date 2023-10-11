[Видео VR 360º] Гора Такао: историческое и природное место в часе езды от Токио; гора с наибольшим количеством восхождений в год в мире

Виртуальная реальность Токио 2023

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Гора Такао, удостоенная максимального трёхзвездочного рейтинга в гиде «Мишлен», привлекает посетителей богатой природой с разнообразной флорой и фауной, а также долгой историей религиозного поклонения, насчитывающей более 1300 лет.

◆Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Священная гора культа сюгэндо, на которую можно подняться в кроссовках

Гора Такао (город Хатиодзи), высота которой составляет 599 метров, была удостоена трёх звёзд японского «Зелёного гида Мишлен» в 2007 году. Гора стала популярной и среди иностранных гостей, сюда приезжает самое большое количество альпинистов в мире – до появления коронавируса оно достигало трёх миллионов человек в год.

Расположенная всего примерно в 40 километрах от центра Токио гора привлекательна своей великолепной природной красотой. Здесь обнаружены десятки видов диких животных, в том числе летяги, и более 100 видов птиц, а также более 4000 видов насекомых, в том числе японский жук мэдака (Stenhomalus takaosanus). Здесь богатая флора: на горе растёт более 1600 видов растений, что сопоставимо со всей территорией Великобритании. Макино Томитаро, известный как «отец японской систематики растений», часто посещал эти места и обнаружил здесь эндемическую лимонную периллу (Perilla citriodora).

Одной из причин популярности горы является её доступность – ближайшая от Токио станция Такаосангути на линии Кэйо находится в часе езды на поезде от станции Синдзюку. Специальный экспресс «Гора Такао» на максимальной скорости проезжает это расстояние за 43 минуты.

Несложно добраться и до вершины. На фуникулёре вы можете доехать от станции Киётаки, которая находится на высоте 201 метр над уровнем моря, до станции Такаосан, которая находится на склоне горы на высоте 472 метра, всего за 6 минут. Параллельно работает канатный парный подъёмник, на котором можно прокатиться с ветерком.

Выйдя из фуникулёра или подъёмника, зайдите на смотровую площадку. В ясный день вдалеке можно увидеть здания Синдзюку.

К вершине горы также ведёт асфальтированная дорога, так что для восхождения кроссовки – не проблема. Даже если вы неторопливо прогуливаетесь, вы сможете добраться до вершины примерно за час. Здесь есть магазины и автоматы по продаже напитков, поэтому даже новички могут чувствовать себя в безопасности.

Хотя это невысокая гора, где можно заняться обычным пешим туризмом, говорят, что храм здесь был основан первосвященником Гёки 1300 лет назад и на горе есть несколько «мест силы». Говорят, что если омочить деньги чистой водой, текущей под золотой статуей в павильоне Восьми великих драконов, Хатидайрю, вас ждёт финансовый успех. Кроме того, у горной тропы есть священная «криптомерия-осьминог» Такосуги, приносящая удачу, Мужской склон Отокодзака и Кунукэмон, «Врата, где оставляют страдания позади», а также Негайканаувакугури, «Проход через кольцо исполнения желаний», так что здесь можно выбирать типы исполнения желаний, как в универмаге.

В главном павильоне монастыря Якуоин хранится главное изображение божества Идзуна дайгонгэн, и можно выразить ему своё почтение, чтобы получить благословение и защиту от зла ​​и удачи. Повсюду, в том числе на территории храма, можно увидеть статуи тэнгу – это кэндзоку, то есть спутники и защитники божества. В наши дни они настолько популярны как символ горы Такао, что существует даже знаменитая сладость тэнгуяки, наполненная пастой из чёрных бобов куромамэ.

Рядом с вершиной в ясную погоду можно увидеть даже гору Фудзи. Раньше это было место, где горе Фудзи поклонялись простые жители Эдо, которые стремились увидеть самую высокую вершину Японии, и это был один из важнейших духовных центров на горе Такао.

В окрестностях есть множество туристических объектов, таких как музеи горной флоры и фауны и природные горячие источники, поэтому вы можете развлекаться в этом районе в течение всего дня. Мы также рекомендуем заглянуть в рестораны гречневой лапши соба в предгорьях и подкрепиться местным деликатесом тороро соба – лапшой с тёртым бататом.

Несмотря на небольшие размеры горы Такао, она богата природными и культурными достопримечательностями, где можно порадовать все пять чувств. Она прекрасна в любое время года, и поэтому многие люди посещают её снова и снова.

Фотография к заголовку: Дайхондо, Великий главный павильон монастыря Якуоин

Репортаж и текст: редакция Nippon.com