Виртуальная реальность Токио 2023

[Видео VR 360º] Гора Такао: историческое и природное место в часе езды от Токио; гора с наибольшим количеством восхождений в год в мире

Культура Туризм История

Гора Такао, удостоенная максимального трёхзвездочного рейтинга в гиде «Мишлен», привлекает посетителей богатой природой с разнообразной флорой и фауной, а также долгой историей религиозного поклонения, насчитывающей более 1300 лет.
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◆Как смотреть VR-видео с обзором в 360º

  • При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.
  • При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.
  • Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Священная гора культа сюгэндо, на которую можно подняться в кроссовках

Гора Такао (город Хатиодзи), высота которой составляет 599 метров, была удостоена трёх звёзд японского «Зелёного гида Мишлен» в 2007 году. Гора стала популярной и среди иностранных гостей, сюда приезжает самое большое количество альпинистов в мире – до появления коронавируса оно достигало трёх миллионов человек в год.

Расположенная всего примерно в 40 километрах от центра Токио гора привлекательна своей великолепной природной красотой. Здесь обнаружены десятки видов диких животных, в том числе летяги, и более 100 видов птиц, а также более 4000 видов насекомых, в том числе японский жук мэдака (Stenhomalus takaosanus). Здесь богатая флора: на горе растёт более 1600 видов растений, что сопоставимо со всей территорией Великобритании. Макино Томитаро, известный как «отец японской систематики растений», часто посещал эти места и обнаружил здесь эндемическую лимонную периллу (Perilla citriodora).

Здание станции Такаосангути было перестроено в 2015 году, создателем проекта был Кума Кэнго, один из ведущих архитекторов Японии

Здание станции Такаосангути было перестроено в 2015 году, создателем проекта был Кума Кэнго, один из ведущих архитекторов Японии

Одной из причин популярности горы является её доступность – ближайшая от Токио станция Такаосангути на линии Кэйо находится в часе езды на поезде от станции Синдзюку. Специальный экспресс «Гора Такао» на максимальной скорости проезжает это расстояние за 43 минуты.

Несложно добраться и до вершины. На фуникулёре вы можете доехать от станции Киётаки, которая находится на высоте 201 метр над уровнем моря, до станции Такаосан, которая находится на склоне горы на высоте 472 метра, всего за 6 минут. Параллельно работает канатный парный подъёмник, на котором можно прокатиться с ветерком.

Станция фуникулёра Киётаки у подножья горы; максимальный уклон маршрута составляет 31 градус и 18 минут, это самый крутой склон фуникулёра в Японии

Станция фуникулёра Киётаки у подножья горы; максимальный уклон маршрута составляет 31 градус и 18 минут, это самый крутой склон фуникулёра в Японии

Выйдя из фуникулёра или подъёмника, зайдите на смотровую площадку. В ясный день вдалеке можно увидеть здания Синдзюку.

К вершине горы также ведёт асфальтированная дорога, так что для восхождения кроссовки – не проблема. Даже если вы неторопливо прогуливаетесь, вы сможете добраться до вершины примерно за час. Здесь есть магазины и автоматы по продаже напитков, поэтому даже новички могут чувствовать себя в безопасности.

На горе есть несколько маршрутов для восхождения, и особенной популярностью среди туристов пользуется маршрут 4, который проходит по единственному подвесному мосту Мияма

На горе есть несколько маршрутов для восхождения, и особенной популярностью среди туристов пользуется маршрут 4, который проходит по единственному подвесному мосту Мияма

Хотя это невысокая гора, где можно заняться обычным пешим туризмом, говорят, что храм здесь был основан первосвященником Гёки 1300 лет назад и на горе есть несколько «мест силы». Говорят, что если омочить деньги чистой водой, текущей под золотой статуей в павильоне Восьми великих драконов, Хатидайрю, вас ждёт финансовый успех. Кроме того, у горной тропы есть священная «криптомерия-осьминог» Такосуги, приносящая удачу, Мужской склон Отокодзака и Кунукэмон, «Врата, где оставляют страдания позади», а также Негайканаувакугури, «Проход через кольцо исполнения желаний», так что здесь можно выбирать типы исполнения желаний, как в универмаге.

Священная криптомерия с корнями, напоминающими ноги осьминога. Рядом находится статуя осьминога, и говорят, что прикосновение к ней приносит удачу

Священная криптомерия с корнями, напоминающими ноги осьминога. Рядом находится статуя осьминога, и говорят, что прикосновение к ней приносит удачу

На Мужском склоне Отокодзака 108 каменных ступеней – столько же, сколько мирских заблуждений

На Мужском склоне Отокодзака 108 каменных ступеней – столько же, сколько мирских заблуждений

В главном павильоне монастыря Якуоин хранится главное изображение божества Идзуна дайгонгэн, и можно выразить ему своё почтение, чтобы получить благословение и защиту от зла ​​и удачи. Повсюду, в том числе на территории храма, можно увидеть статуи тэнгу – это кэндзоку, то есть спутники и защитники божества. В наши дни они настолько популярны как символ горы Такао, что существует даже знаменитая сладость тэнгуяки, наполненная пастой из чёрных бобов куромамэ.

Рядом с вершиной в ясную погоду можно увидеть даже гору Фудзи. Раньше это было место, где горе Фудзи поклонялись простые жители Эдо, которые стремились увидеть самую высокую вершину Японии, и это был один из важнейших духовных центров на горе Такао.

Большой тэнгу с длинным носом рядом с воротами Саммон монастыря Якуоин; рядом – маленький тэнгу с характерным вороньим клювом

Большой тэнгу с длинным носом рядом с воротами Саммон монастыря Якуоин; рядом – маленький тэнгу с характерным вороньим клювом

С вершины можно увидеть горы Тандзава

С вершины можно увидеть горы Тандзава

В окрестностях есть множество туристических объектов, таких как музеи горной флоры и фауны и природные горячие источники, поэтому вы можете развлекаться в этом районе в течение всего дня. Мы также рекомендуем заглянуть в рестораны гречневой лапши соба в предгорьях и подкрепиться местным деликатесом тороро соба – лапшой с тёртым бататом.

Несмотря на небольшие размеры горы Такао, она богата природными и культурными достопримечательностями, где можно порадовать все пять чувств. Она прекрасна в любое время года, и поэтому многие люди посещают её снова и снова.

Фотография к заголовку: Дайхондо, Великий главный павильон монастыря Якуоин
Репортаж и текст: редакция Nippon.com

история Японии