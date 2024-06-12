[Видео VR 360º] Сезон любования осенними листьями в Токио: японские сады и городские аллеи

Виртуальная реальность Токио

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Серия видео с 360-градусными панорамами Токио посвящена достопримечательностям и пейзажам японской столицы. Новый выпуск приглашает принять участие в момидзи-гари, виртуальной охоте на красные листья клёна.

Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Любование осенней листвой – популярный вид сезонного досуга

По мере того, как осень вступает в свои права, листья деревьев расцвечиваются в красные и желтые тона. Слово момидзи (осенние листья клёна), записывается с помощью иероглифических сочетаний «алые листья» (紅葉) или «жёлтые листья» (黄葉), отражающих происходящие в природе изменения. Образ ярких листьев, меняющих окраску в последние дни жизни перед тем, как им суждено упасть на землю, издавна вызывает глубокий отклик в душах японцев. В эпоху Нара (710-794) и Хэйан (794-1185) осенние листья воспевались в поэзии. Например, в старейшей поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) осенним листьям посвящено более сотни стихотворений, то есть более 20% сборника.

В эпоху раннего Нового времени любование осенними листьями в горах и садах превратилось в популярный вид досуга жителей столицы Эдо (нынешний Токио), и известные самураи стали сажать в своих садах клёны, азалии и гинкго. Среди достопримечательностей современного Токио, где можно полюбоваться осенними листьями, немало бывших самурайских резиденций.

Сад Рикугиэн в районе Бункё – один из самых известных садов столицы Эдо. Его в 1702 году основал Янагисава Ёсиясу, вассал пятого сёгуна династии Токугава Цунаёси. Янагисава, увлекавшийся поэзией вака, воссоздал в саду 88 пейзажей с прудами и насыпными холмами, воспеваемых в сборниках поэзии «Собрание мириад листьев» и «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокинвакасю). Любуясь сотнями разноцветных азалий и клёнов, понимаешь, почему древние поэты стремились посвящать им свои стихи.

В Токио есть множество парков с прекрасными осенними пейзажами. Лучшим считается парк Хибия (район Тиёда) – первый в Японии парк в европейском стиле, открытый в 1903 году. В осеннюю пору пылающие осенние листья отражаются в водной глади пруда с фонтаном в форме журавля. Ещё одна из достопримечательностей парка Хибия – огромное дерево гинкго, которому более 350 лет. Раньше оно росло на перекрёстке Хибия, и во время работ по расширению дороги дерево собирались срубить, однако проектировщик парка Хонда Сэйроку решительно выступил против, заявив: «Голову заложу за этот гинкго», и дерево перенесли в парк.

Гинкго, являющееся символом Токио, растёт на многих улицах столицы. Наиболее известна аллея парка Мэйдзи дзингу гайэн (район Минато), построенная после случившегося в 1923 году Великого землетрясения Канто. В 2023 году в связи с реконструкцией района появился план вырубки более чем 140 деревьев, растущих по обеим сторонам аллеи. Местные жители выступили против плана, и на 300-метровой аллее, прозванной «Туннелем из жёлтых листьев», собралось множество любителей осенней листвы.

Яркие осенние краски – популярный мотив японских тканей кинсю, аянисики и других традиционных промыслов.

Приглашаем в путешествие по осеннему Токио, пронизанному эстетикой древних времён!

Текст статьи: редакция Nippon.com

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