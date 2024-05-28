Дипломная работа принцессы Айко: «Принцесса Сикико: важные уроки, извлечённые из поэзии вака»

Принцесса Айко после окончания университета стала членом Японского Красного Креста и в очередной раз привлекла внимание общественности. Мы расспросили Ватанабэ Ясуаки, директора Национального института японской литературы, о дипломной работе принцессы, посвящённой поэтессе Сёкуси, которая тоже была дочерью императора и жила в непростое время смены эпохи Хэйан на Камакура.

Директор Музея исследований японской литературы. Почётный профессор Токийского университета. Родился в Токио в 1957 году. Закончил докторантуру Высшей школы гуманитарных наук Токийского университета без получения степени. Работал доцентом Университета Софии, с 2006 года – профессором Высшей школы гуманитарных и социологических наук Токийского университета, в 2021 году вышел на пенсию и занял свою нынешнюю должность. Автор многих книг, в том числе «Что такое поэзия вака?» (изд-во «Иванами синсё») и «Теория средневековой истории поэзии вака: стили и методы» (премия Кадокавы Гэнъёси 2018 года). В 1923 году получил Медаль Почёта с Пурпурной Лентой за достижения в исследовании японской поэзии.

Знаменитые поэтессы японского Средневековья

Принцесса Айко в марте этого года окончила Университет Гакусюин и в письменной форме для пресс-конференции в Управлении императорского двора рассказала о своей дипломной работе.

«Во время занятий по средневековой поэзии вака меня впечатлила красота вака и разнообразие возможных интерпретаций, поэтому я приступила к исследованию жизни принцессы Сёкуси, одной из знаменитых поэтесс средневековья, и её стихов вака» (сокращено).

Принцесса Сёкуси родилась в 1149 году в конце периода Хэйан (794-1192) и была третьей дочерью императора Го-Сиракава. В течение 10 лет, начиная с 11-летнего возраста, она служила сайин – так назвались незамужние принцессы, служившие в святилищах Камо (Камигамо и Симогамо), которые известны красочными праздниками Аой-мацури. Служение в качестве сайин святилищ Камо было важной обязанностью принцесс, наряду с выполнением обязанностей сайку, главной священнослужительницы Великого святилища Исэ, и её старшая сестра состояла на должности сайку в Исэ.

Во время, когда род Тайра (Хэйкэ) находился на пике своего могущества, и принцессе был 31 год, её отец Го-Сиракава был отправлен в заключение по приказу Тайра-но Киёмори. В следующем году её младший брат, принц Мотихито, издал указ, призывающий род Минамото уничтожить Тайра. Принц собрал войска, но потерпел поражение и погиб. В конечном итоге род Тайра был побеждён и погиб вместе с императором Антоку, внуком Го-Сиракавы, и началась эра владычества Минамото. В возрасте примерно 42 лет принцесса Сёкуси постриглась в монахини, пережила бурный период сражений между Тайра и Минамото, и умерла в 1201 году в возрасте 53 лет.

Сохранилось около 400 стихотворений вака её авторства, и более трети из них включены в императорские антологии, создававшиеся по приказу императоров и экс-императоров, принимавших монашество. В частности, «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю), составленное ведущим поэтом периода Камакура (1192-1333) Фудзивара-но Тэйка и другими по приказу экс-императора Го-Тоба, включает 49 её стихотворений. Это наибольшее количество стихотворений одной поэтессы в этой антологии. Экс-император Го-Тоба, сам увлекавшийся стихосложением, высоко ценил поэтический талант принцессы Сёкуси, которая ему приходилась тётей.

Традиция с более чем тысячелетней историей

В чём же было значение того, что принцесса Айко исследовала стихи вака, написанные принцессой Сёкуси, жившей около 850 лет назад? Ватанабэ Ясуаки говорит:

«Принцесса Сёкуси прилежно училась, она прочитала много классических произведений, таких как «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), написанную за 200 лет до её времени, и «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, первая императорская антология поэзии вака начала периода Хэйан), обладала обширными познаниями и стала видным культурным деятелем своей эпохи. Она также руководила женским культурным салоном, и среди её фрейлин, участвовавших в поэтических собраниях, была дочь Фудзивара-но Тосинари (отца Тэйка), который сам наставлял принцессу Сёкуси в искусстве стихосложения. Деятельность принцессы, сочинявшей стихи, включавшие цитаты из «Повести о Гэндзи», стала движущей силой создания новой культуры. То, что «Повесть о Гэндзи» стала очень популярной, в том числе среди мужчин, произошло, можно сказать, благодаря принцессе Сёкуси.

Принцесса Айко выбрала для своего исследования эту выдающуюся поэтессу из императорского рода. По моему личному мнению, принцесса Айко, вероятно, ощутила наследование традиции. Сменявшие друг друга императоры сами слагали стихи вака, по их приказу составляли императорские антологии вака, включавшие лучшие произведения этого жанра, благодаря этому дошедшие до наших дней, – эта поэзия имеет глубокую связь с императорским домом. Принцесса Айко почувствовала красоту этой 1000-летней традиции, ощутила себя наследницей духа поэзии вака и осознала необходимость передачи этой традиции следующим поколениям».

В январе этого года принцесса Айко в ходе церемонии «начала поэтических собраний в Новом году» (утакаи хадзимэ) сложила такие стихи:

幾年の難き時代を乗り越えて和歌のことばは我に響きぬ Икунэн-но // катаки дзидай о // норикоэтэ // вака-но котоба ва // варэ ни хибикину Переживали мы // и раньше непростые времена, // и вновь слова вака // находят отклик // в нашем сердце

Ватанабэ говорит, что такие стихи может сложить только тот, кто изучал поэзию вака. Строки о том, что «слова вака находят отклик», показывают, что принцесса Айко при всей своей молодости понимает суть «японских песен» вака.

Действительно ли принцесса Сёкуси испытывала «тайную любовь», о которой говорится в известном стихотворении?

В сборнике «Сто стихов ста поэтов» (Хякунин иссю) есть только два стихотворения, сложенные женщинами императорского дома – это стихи императрицы Дзито и принцессы Сёкуси. Стихотворение из этого сборника является самым известным в творчестве принцессы.

玉の緒（お）よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする Тама-но о ё // таэнаба таэнэ // нагараэба // синобуру кото-но // ёвари мо дзо суру Жизни жемчужная нить! // если порвёшься, порвись! // ведь если век мой продлится, // буду не в силах сдержать // то, что таила в душе

Здесь поэтесса уподобляет свою жизнь нитке жемчуга, и говорит, что проще расстаться с жизнью, если так суждено, чем жить, не в силах больше скрывать своих чувств.

Как упоминалось выше, принцесса Сёкуси служила богам как сайин святилищ Камо с самого детства и продолжала вести целомудренную жизнь, поскольку ей не разрешалось влюбляться. С другой стороны, она часто пишет о «тайной любви», как в этих стихах.

По этой причине появились различные теории о том, что принцесса Сёкуси могла состоять в романтической связи с Фудзивара-но Тэйка, который был на тринадцать лет моложе её и часто посещал её усадьбу, или же что она была влюблена в монаха Хонэна, основателя буддийской школы Дзёдо, с которым они на склоне лет вели переписку. Также есть пьеса театра Но, основанная на отношениях принцессы и Фудзивара-но Тэйка. Однако неизвестно, была ли на самом деле у Сёкуси «тайная любовь».

Возможно, принцесса Айко испытывала интерес к любовным переживаниям жриц сайин и сайку, поскольку после паломничества в Великое святилище Исэ в Музее истории сайку она спросила у своего сопровождающего по музею, позволено ли было принцессам, исполнявшим роль жриц (сайо), испытывать любовные чувства.

Возможно, ей тогда вспомнилась принцесса Сёкуси. Принцессу Айко, похоже, удовлетворило объяснение, которое ей дали, что такие истории как раз и появились потому, что жрицам сайо не разрешалось вступать в любовную связь.

Уроки заботы о людях в поэзии вака

Почему же принцесса Сёкуси оставила так много стихов о чувствах, которые вряд ли действительно переживала сама? Ватанабэ объясняет:

«Одной из особенностей средневековых вака в эпоху принцессы Сёкуси было то, что стихи часто сочинялись по принципу дайэй, «стихосложение на заданную тему». Стихи сочиняли не о том, что испытали сами, не о своих переживаниях, а как бы превратившись в другого человека, который слагает стихи на заранее определённую тему. Например, если в качестве темы дают «любовь», то поэт писал множество стихов о начале любви, о её конце, об отвергнутой любви и обидах. Нередко поэтессы писали стихи, как бы преображаясь в мужчин. Суть вака как раз и состоит в том, чтобы представить выражение таких чувств, придавая им чёткую форму».

Чему же научило принцессу Айко исследование поэзии вака?

Ватанабэ говорит: «С помощью поэзии вака вы можете ощутить себя самыми разными людьми и сопереживать этим разным людям. Это моя личная мысль, но возможно, что принцесса Айко при изучении вака как раз и ставила себя на место самых разных людей, сопереживая им. Я думаю, она научилась быть внимательной. Это очень важно для неё как взрослого члена императорского дома, который должен проявлять заботу о народе Японии и участвовать в его жизни».

В начале апреля в письменном ответе на пресс-конференции, посвящённой её выбору работы, принцесса Айко написала: «Я пришла к осознанию того, что основная роль императорского дома заключается в том, чтобы “сопереживать тем, кто испытывает трудности на жизненном пути”». И вероятно, благодаря изучению вака принцесса Айко получила ясное понимание того, что такое сопереживание.

На самом деле Накано Такафуми, профессор факультета литературы Университета Гакусюин, который руководил дипломной работой принцессы Айко, в студенческие времена посещал лекции профессора Ватанабэ о средневековых стихах вака, а сам Ватанабэ даже собирался включить данные о принцессе Сёкуси в свою дипломную работу в университете.

«Я лично ощущаю некую связь с принцессой Айко. Замечательно, что принцесса Айко заинтересовалась поэзией вака. Надеюсь, что она продолжит помногу читать эти стихи на протяжении своей жизни и сама будет продолжать слагать стихотворения вака. В её жизни ещё будет много разных событий, и стихи вака могут в чём-то помочь», – говорит Ватанабэ.

Такими словами старший коллега по изучению японской поэзии выражает поддержку ученице своего ученика, которая стремится выполнять и официальные обязанности императорского дома, и работать в Японском Красном Кресте.

Фотография к заголовку: Принцесса Айко, дочь императора и императрицы, в первый день работы в Японском обществе Красного Креста (официальное фото, AFP Jiji)

Статьи по теме