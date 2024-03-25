Город Нанъё в префектуре Ямагата – царство лапши рамэн
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Ямагата – «Царство рамэна»
Уникальные местные рецепты рамэн есть во многих районах Японии, но только префектура Ямагата является обладателем титула «Царство рамэн» и «Префектура любителей рамэна».
Результаты ежегодного «Исследования доходов и расходов домохозяйств» свидетельствуют, что до 2020 года город Ямагата 8 лет подряд занимал 1 место по показателю расходов домохозяйств в учреждениях общепита, предлагающих лапшу рамэн. В 2021 году на 1 место вышел город Ниигата, однако уже на следующий год Ямагата вновь возглавила рейтинг с показателем 13 196 йен/год на домохозяйство. В первую тройку также вошли города Ниигата и Фукусима.
В октябре 2023 года при поддержке Ассоциации рамэн Японии впервые состоялся конкурс «Всеобщие выборы местной рамэн». В результате голосования на местах и в Интернете первое место заняла Саката рамэн из префектуры Ямагата, представляющая блок региона Тохоку. Саката рамэн – это изготовленная вручную лапша на бульоне из морепродуктов с вонтонами в тонкой оболочке.
Префектура Ямагата занимает 1 место в Японии по количеству рамэнных – 60 на 100 000 населения. Помимо Саката рамэн, в Ямагате есть и другие уникальные виды рамэн – холодная рамэн, Торимоцу рамэн (лапша с куриными потрохами), Ёнэдзава рамэн и рамэн с острой пастой мисо.
Почему жители Ямагаты так любят рамэн? Вот что говорят местные жители:
«Климат здесь холодный, поэтому мы любим горячую пищу. Кроме того, в семьях Ямагаты издавна готовят гречишную лапшу соба. Вполне естественно, что когда люди питаются вне дома, они выбирают рамэн».
«После Великого землетрясения Канто в 1923 году в Ямагату приехало много жителей Йокогамы, для которых рамэн была привычной едой. Они распространили рамэн в Ямагате».
Многие рестораны, специализирующиеся на гречишной лапше соба, предлагают и рамэн. Принимая гостей дома или на работе, люди нередко заказывают рамэн с доставкой. Эти традиции тоже вносят вклад в рекордный уровень потребления рамэн в префектуре.
Отдел рамэн в мэрии города Нанъё
Нанъё – единственный японский город, в мэрии которого есть «Отдел рамэн». Это город с населением 30 000 человек в юго-восточной части префектуры Ямагата. Здесь находится знаменитый горячий источник Акаю, открытый во второй половине эпохи Хэйан. Также Нанъё известен как родина народной сказки «Журавлиные перья».
Поводом для создания в мэрии «Отдела рамэн» послужило анкетирование, проводившееся в 2014 году среди учащихся школ средней и старшей ступени. На вопрос «О какой достопримечательности Нанъё вы бы хотели рассказать жителям других городов и префектур?» многие учащиеся ответили «Рамэн». В 2015 году в качестве стратегии развития города был предложен «План муниципального развития с фокусом на рамэн», а в июле 2016 года был запущен проект государственно-частного партнёрства «Отдел рамэн Р＆Р (рамэн и революция) мэрии Нанъё».
Сначала участники проекта обошли все 60 городских ресторанов, предлагающих рамэн. Затем на основе собранной информации была создана база данных и карта ресторанов рамэн. Информацию опубликовали на Интернет-сайте города, а отдел стратегий будущего городской мэрии занялся распространением буклетов.
«Отдел рамэн» – это не официальный отдел в структуре городской мэрии, одобренный городским советом, а собирательное название проектов, осуществляемых волонтёрами из числа сотрудников мэрии и жителей города. Мэрия Нанъё зарегистрировала название «Отдел рамэн» в качестве торговой марки и учредила офис «Отдела» в отделе стратегий будущего.
Префектура Ямагата занимает первое место в стране по числу рамэнных на единицу населения, а город Нанъё является безусловным лидером в префектуре – его показатель превышает среднюю цифру по Ямагате в 3 раза. Однако это преимущество Нанъё неизвестно жителям других городов и префектур, поэтому мэрия города решила разработать концепцию развития города на основе рамэн и использовать её для привлечения туристов.
Совместный проект с персонажем манга
«Отдел рамэн» реализует совместный проект с популярной манга «Любительница рамэн Коидзуми» Нару Наруми.
Коидзуми – молчаливая и загадочная девочка-старшеклассница, которая перевелась из другой школы. Она обожает рамэн и проводит дни в поисках очередной плошки вкусной лапши. Её интересует исключительно рамэн, и она неустанно посещает все рамэнные в разных уголках страны.
Начиная с 2019 года отдел рамэна города Наньё сотрудничает с Наруми в проведении ежегодных «Гонке рамэн-карточек», в ходе которых посетители, посещающие 40 ресторанов города и музей рамэн Син-Йокогама в префектуре Канагава, могут собирать карты, созданные художником манги. Любители рамэн, собрав достаточное количество карточек, могут получить дополнительные призы.
Туры для иностранных туристов
Новый поезд с обёрточной рекламой по мотивам манги был создан на средства субсидии «Проекта помощи в создании туристического контента с целью привлечения туристов в регионы и развития потребления» Бюро по туризму Японии. Поезд курсирует между станциями Акаю и Арато (30 км, 17 станций), совершая три рейса в оба конца в день. Расписание движения поезда можно найти на официальной странице «Ямагата Рэйлвэй» в Фейсбуке.
В сотрудничестве с туристическими компаниями город организует туры для иностранных туристов.
В декабре 2023 года состоялось два тестовых тура для проживающих в Японии иностранцев. Среди 30 участников были выходцы из Тайваня, Китая, Кореи, США, Аргентины, Австралии, Эквадора и других стран. Их отзывы учитывались при разработке тура. В период с 10 января по 28 февраля планируется провести 10 туров для иностранных туристов.
Между станциями Токио и Акаю есть прямое сообщение, время в пути на суперэкспрессе синкансэн составляет всего два с половиной часа, поэтому сюда удобно добираться из столицы и её пригородов.
«Надеюсь, что иностранные туристы будут приезжать в Нанъё чтобы познакомиться с уникальной культурой рамэн префектуры Ямагата», - рассказывает Хироаки Дзэндзи из «Отдела рамэн» мэрии Нанъё. «Сюда можно добраться на синкансэне, используя проездной билет JR Pass, обеспечивающий иностранным туристам безлимитный проезд на скоростных и обычных поездах. На станции Акаю вы пересаживаетесь на тематический поезд».
По предварительным подсчётам мэрии Нанъё, экономический эффект от проекта «Карточное ралли о рамэн» в 2022 года достигает 138 миллионов йен. В эту сумму включены расходы на проживание и транспорт туристов, приезжающих из других префектур.
«Приём иностранных туристов поможет повысить экономический эффект от проекта, – объясняет Дзэндзи. – Я намерен доказать, что рамэн способен стать ключевым инструментом для возрождения региона».
Фотография к заголовку: тематический поезд с изображением героини манги Коидзуми в униформе железнодорожной компании «Ямагата Рэйлвэй» с чашкой рамэн в руках (© Мэрия города Нанъё)