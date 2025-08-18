«Young Magazine USA»: японская молодёжная манга выходит на американский рынок

Новости

16 августа издательство «Коданся» объявило о выходе в США специального выпуска известного японского молодёжного журнала манги «Young Magazine», в котором публиковались такие знаковые произведения, как «АКИРА» и «Призрак в доспехах». Спецвыпуск предназначен для популяризации японской молодёжной манги на американском рынке, поэтому его бумажный вариант будет распространяться бесплатно, а электронный вариант доступен в Интернете.

Обложка с «Призраком в доспехах» Сиро Масамунэ

Еженедельный журнал манги «Young Magazine» выходит в Японии с 1980 года. Его манга отличаются реалистичным описанием персонажей и общества. Именно в этом журнале появились такие популярные манга, как «АКИРА», «Призрак в доспехах», «Кайдзи», «Инициал Ди» и «Голова дракона». Многие из этих произведений экранизированы в форме аниме и художественных фильмов.

Обложка американского спецвыпуска украшена иллюстрацией сценариста «Призрака в доспехах» Сиро Масамунэ, изображающая «мегаполис будущего, где пересекаются город, люди и технологии». Тема журнала – «Манга без фильтров».



Выходящий в США специальный выпуск «Young Magazine» (фото предоставлено издательством «Коданся»)

Замысел спецвыпуска – популяризация японской молодёжной манги

Спецвыпуск содержит 19 манга различных жанров, от ужасов до киберпанка, от произведений всемирно известных авторов до научной фантастики начинающих мангака. В нём запланирована публикация несколько новинок, в том числе «Субару и Субару» от создателя уже известного в Америке «Инициала Ди» Синэно Сюити, а также «Я и Боб Дилан (и мой отец)» Осими Сюдзо, автора «Цветы зла», «Кровавая колея» и других манга, отличающихся достоверным изображением подростковой психологии.



Иллюстрация из манги «Субару и Субару» Сигэно Сюити (фото предоставлено издательством «Коданся»)



«Я и Боб Дилан (и мой отец)» Осими Сюити (фото предоставлено издательством «Коданся»)

4000 экземпляров спецвыпуска планируют распространять бесплатно во время четырёхдневного мероприятия «ANIME NYC 2025», проходящего в Нью-Йорке с 21 августа (22 августа по японскому времени), а также в 17 филиалах книжного магазина «Кинокуния». Электронный вариант журнала будет доступен на официальном сайте и в соцсетях.

Уровень популярности 16 из 19 публикуемых в спецвыпуске манга будет определён с помощью голосования на сайте, а также по количеству лайков и перепостов в соцсети Х (бывший Твиттер). Лучшую пятёрку манга планируют одновременно публиковать на японском и английском языках в японском «Young Magazine» и приложении издательства «Коданся» «КМАНГА» в конце 2025 года.

Среди японской манги в Америке особенно популярны произведения, целевая аудитория которых определяется предназначенные для мальчиков и девочек. «Японская молодёжная манга отличается реалистичным изображением таких эмоций, как внутренний конфликт, боль и неприятие общества. Надеюсь, что эти эмоции будут близки и понятны нашим читателям в Северной Америке», - отмечает главный редактор «Young Magazine» Сираки Хидэми.

Текст статьи: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: специальный выпуск «Young Magazine USA», выходящий в США в августе 2025 года. На обложке спецвыпуска - иллюстрация Сиро Масамунэ, сценариста манги «Призрак в доспехах» (фото предоставлено издательством «Коданся»)