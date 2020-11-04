[Видео] В аллее гинкго в Токио началась осенняя подсветка для любования жёлтой листвой
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30 октября в государственном мемориальном парке Сёва (города Татикава и Акисима, Токио) состоялось предварительное открытие светового мероприятия «Осенняя ночная прогулка». Подсветка 300-метровой аллеи деревьев гинкго и японского сада создаёт фантастическую атмосферу. Подсветка проводится с 3 по 29 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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