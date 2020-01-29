[Видео] Компания JR West представила новый поезд дальнего следования Западный экспресс «Млечный путь»

Новости

Компания JR West 25 января представила представителям прессы новый поезд дальнего следования Западный экспресс «Млечный путь» (Уэсуто экусупурэсу гинга), который войдёт в эксплуатацию в мае. Он состоит из шести вагонов, наружный дизайн выполнен в изумрудно-синем цвете, символизирующем красоту моря и неба.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме