[Видео] Компания JR West представила новый поезд дальнего следования Западный экспресс «Млечный путь»
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Компания JR West 25 января представила представителям прессы новый поезд дальнего следования Западный экспресс «Млечный путь» (Уэсуто экусупурэсу гинга), который войдёт в эксплуатацию в мае. Он состоит из шести вагонов, наружный дизайн выполнен в изумрудно-синем цвете, символизирующем красоту моря и неба.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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