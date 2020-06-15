[Видео] Японская ракета частной компании не смогла выйти в космос

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Японская компания Interstellar Technologies из города Тайки преф. Хоккайдо 14 июня произвела запуск испытательной ракеты MOMO-5 с площадки в том же городе, но в ходе запуска произвела аварийную остановку двигателей. Ракета достигла высоты в 11,5 км, не дойдя до планировавшейся высоты в 100 км.

Видео: © Interstellar Technologies/Jiji Press

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