[Видео] Японская ракета частной компании не смогла выйти в космос
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Японская компания Interstellar Technologies из города Тайки преф. Хоккайдо 14 июня произвела запуск испытательной ракеты MOMO-5 с площадки в том же городе, но в ходе запуска произвела аварийную остановку двигателей. Ракета достигла высоты в 11,5 км, не дойдя до планировавшейся высоты в 100 км.
Видео: © Interstellar Technologies/Jiji Press
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