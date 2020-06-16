[Видео] Цветы дерева сярасодзю в сезон дождей в Японии

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В павильоне Торинъин храма Мёсиндзи в Киото начались «Собрания почитания» деревьев сярасодзю (санскр. сала). Сяра – дерево, под которым Будда ушёл в нирвану; здесь так называют деревья нацуцубаки (Stewartia pseudocamellia). Оно является символом бренности и непостоянства мира – например, в средневековом эпическом произведении «Повесть о доме Тайра» (Хэйкэ-моногатари). Деревья известны тем, что цветы распускаются утром в период дождей (цую), а вечером уже опадают. Чтобы помешать распространению нового коронавируса, количество посетителей ограничивают для обеспечения безопасной дистанции. Цветами можно полюбоваться до 30 июня.

Видео: © Jiji Press

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