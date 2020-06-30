[Видео] Кимоно от периода Камакура до наших дней: специальная выставка в Токийском национальном музее

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В Токийском национальном музее (р-н Тайто, Токио) 30 июня открывается специальная выставка «Кимоно KIMONO». Помимо кимоно, которое носили знаменитые люди прошлого и «Фуюки косодэ», которое расписывал Огата Корин, там выставлено около 300 предметов, включая картины из списка Национального достояния с изображением кимоно и работы современных дизайнеров. Выставка работает до 23 августа. Съёмка производилась 29 июня .

Видео: © Jiji Press

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