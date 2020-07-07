[Видео] Затопленные дома, оползни и дождь: аэросъёмка в Кумамото

Общество

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Фронт сезона дождей принёс 4 июля сильные ливни в префектуры Кумамото и Кагосима, в связи с чем Метеорологическое агентство Японии выпустило особое срочное предупреждение. Разливы реки Кума в преф. Кумамото привели к наводнению, затопив многие дома и другие объекты. Произошло много оползней. Видеосъёмка городов Хитоёси и Асикита.

Видео: © Jiji Press

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