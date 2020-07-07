[Видео] Поисково-спасательные работы после наводнения в Кумамото

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Наступление фронта дождей 4 июля принесло в префектуры Кумамото и Кагосима небывалые ливни, которые привели к разливам реки Кума. Затоплено множество домов и других объектов, произошли оползни. На видео – поисково-спасательные работы Береговой охраны Японии в затопленных регионах (съёмка Береговой охраны Японии).

Видео: © Jiji Press

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