[Видео] Поисково-спасательные работы после наводнения в Кумамото
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Наступление фронта дождей 4 июля принесло в префектуры Кумамото и Кагосима небывалые ливни, которые привели к разливам реки Кума. Затоплено множество домов и других объектов, произошли оползни. На видео – поисково-спасательные работы Береговой охраны Японии в затопленных регионах (съёмка Береговой охраны Японии).
Видео: © Jiji Press
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