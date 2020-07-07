[Видео] Небывалые дожди в Кумамото: город Хитоёси после наводнения

Общество

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5 июля после небывалых ливней, которые принесли сильные разрушения, в г. Хитоёси преф. Кумамото вновь пошли дожди. Жители заняты уборкой домов и окрестностей после наводнения. По перевёрнутым машинам и вынесенным водой на дорогу домам видны огромные масштабы бедствия.

Видео: © Jiji Press

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