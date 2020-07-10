[Видео] Разлив реки Кумагава на Кюсю и наводнение в г. Яцусиро

Общество

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Город Яцусиро после наводнения, вызванного разливом реки Кумагава. Съёмка 8 июля 2020 г.

Видео: © Jiji Press

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