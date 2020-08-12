[Видео] Лёд в подарок для медведя

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11 августа в зоопарке Маруяма на Хоккайдо зверям подарили около двух тонн льда, чтобы они лучше себя чувствовали в жаркое время года. На видео – полярная медведица Рира.

Видео: © Jiji Press

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животные Jiji Press