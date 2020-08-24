[Видео] Спасатели на водах помогают не только людям: в порту Сугэура спасли морскую черепаху, запутавшуюся в сетях
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
21 августа в порту Сугэура посёлка Михоносэки в городе Мацуэ преф. Симанэ мобильные спасатели из 8-го регионального штаба Береговой охраны во время тренировок по погружениям обнаружили морскую черепаху, запутавшуюся в рыболовной сети, и помогли ей выбраться на волю.
(Видео: предоставлено авиабазой Михо, 8-й региональный штаб Береговой охраны)
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]