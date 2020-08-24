[Видео] Спасатели на водах помогают не только людям: в порту Сугэура спасли морскую черепаху, запутавшуюся в сетях

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21 августа в порту Сугэура посёлка Михоносэки в городе Мацуэ преф. Симанэ мобильные спасатели из 8-го регионального штаба Береговой охраны во время тренировок по погружениям обнаружили морскую черепаху, запутавшуюся в рыболовной сети, и помогли ей выбраться на волю.

(Видео: предоставлено авиабазой Михо, 8-й региональный штаб Береговой охраны)

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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