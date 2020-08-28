[Видео] В Токио расцвели космеи

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В государственном парке Сёва-кинэн (гг. Татикава и Акисима, преф. Токио) расцвели космеи сорта кибана косумосу. На площади около 5600 квадратных метров распускается около 700 000 цветов разновидности рэмон бурайто, «яркого лимонного». Среди цветов установлена дверь того же цвета, это популярное место для памятных фотографий. Цветами можно любоваться до конца сентября. Съёмка производилась 27 августа 2020 г.

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