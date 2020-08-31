[Видео] Токийская компания провела испытания прототипа пилотируемого летающего автомобиля

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28 августа венчурная компания SkyDrive (Токио) объявила о проведении пилотируемых лётных испытаний прототипа «летающего автомобиля». Начать практическое применение планируется в 2023 году. Прототип около 4 метров в длину и в ширину, высота составляет около 2 метров, максимальная скорость полёта – от 40 до 50 км/ч.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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